Как использовать валюту Центробанка Афганистана в интересах США?

00:58 19.09.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 18.09.2022 |



Афганский полигон и Россия



В прошлом году мы наблюдали бегство американцев из Афганистана. Убегая из этой страны, американцы заблокировали в своих банках около 7 млрд долл., принадлежащих Центральному банку Афганистана. Еще 2 млрд долл. были заморожены по указанию Вашингтона в банках других стран. Кабул неоднократно требовал от Вашингтона разблокировки валютных активов, но бесполезно. Вашингтон искал изящный способ украсть деньги.



Наконец, 11 февраля сего года Джо Байден подписал указ, согласно которому активы Центрального банка Афганистана в 7 млрд долл., хранящиеся в США, могут пойти в равных долях на гуманитарную помощь афганцами и на компенсации семьям жертв атак 11 сентября 2001 года. В Белом доме заявили, что цель указа – "предоставить народу Афганистана доступ к средствам, не допуская их попадания в руки [запрещенного в России] "Талибана"". Однако не было механизма, который бы гарантировал, что деньги не попадут в руки талибов.



Вашингтон не первый раз замораживает валютные резервы других государств. Наиболее резонансные случаи – аресты золотовалютных активов Ливии, Ирана, Сирии, Венесуэлы, выгодные западным банкам, на счетах которых размещена эта валюта. Под эти безотзывные депозиты банки могут наращивать свои кредитные и инвестиционные операции. Главную роль здесь играют даже не политические мотивы, а шкурные интересы западных банкиров, наживающихся на таких заморозках.



За заморозкой валютных активов может последовать их конфискация. Для конфискации также находится "обоснование". Таковым является событие "11 сентября 2001 года". Вот и половину валютных резервов ЦБ Афганистана они, дескать, планируют использовать на компенсации ущербов родственникам погибших и пострадавшим во время крушения башен МТЦ в Нью-Йорке 21 год назад. Деньги будут получать страховые и перестраховочные компании, а сколько достанется пострадавшим и их родственникам, неведомо.



Под предлогом покрытия ущербов американцев, пострадавших 11 сентября 2001 года, власти США неоднократно брали также большие суммы из замороженных активов Ирана. Воровали. Вообще, любые нерасследованные акты терроризма, убийств, похищений людей, прочих диверсий можно смело списывать на страны Ближнего и Среднего Востока, их всегда можно объявить источником международного терроризма.



Два года назад суд США обязал правительство Ирана выплатить более 1,4 миллиарда долларов в качестве штрафных санкций и компенсации ущерба семье бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который исчез во время визита на иранский остров в марте 2007 года. Окружной судья США Тимоти Келли заявил, что он принял рекомендацию специального эксперта о присуждении семье Роберта Левинсона компенсации в размере 107 миллионов долларов. Плюс к этому судья присудил штраф, который в 12 раз превысил сумму запрошенной компенсации (1,3 миллиарда долларов). Деньги были взяты из замороженных валютных резервов Ирана.



Валютные активы, хотя и "замороженные", тают по той причине, что используются для исполнения судебных решений, зачастую сомнительных и даже откровенно беспардонных. Финансовый аналитик Андрей Кочетков приводит в пример ситуацию с активами Ливии: "В 2011 году резервы Центробанка страны были заморожены, как и средства правительства и суверенного фонда. После смены власти средства ЦБ были разморожены, но прочие валютные накопления в значительной степени растворились в финансовой системе. Как итог, около $170 млрд валютных накоплений Ливии к 2011 году превратились в $105 млрд к началу 2014 года, а уже к концу 2014 года от них осталось около $75 млрд, так как из средств Центробанка выплачивались зарплаты государственным служащим и покрывались расходы правительства".



Вернемся к Центральному банку Афганистана. Социально-экономическая ситуация в этом государстве и при американцах была тяжелой. А сегодня она просто катастрофическая.ВВП страны упал на 20% после прихода к власти талибов. Иностранная помощь, которая составляла 95% государственного бюджета при предыдущей администрации, уменьшилась. 95% населения не имеют достаточного количества еды. По данным Всемирного банка, около 70% афганских домохозяйств сообщают, что они не в состоянии полностью удовлетворить основные потребности в продуктах питания или непродовольственных товарах.



Эксперты ООН по правам человека в апреле призвали правительство США разблокировать иностранные активы Центрального банка Афганистана. По их мнению, это необходимо, чтобы обеспечить беспрепятственное оказание гуманитарной помощи десяткам миллионов нуждающихся жителей страны: "Мы серьезно обеспокоены нарастающим гуманитарным кризисом в Афганистане, который затронул более половины населения страны, – говорится в совместном заявлении экспертов ООН. – И без того критическое положение усугубляется мерами, введенными США, а также продолжающейся засухой".



И далее в заключении экспертов прозвучала рекомендация направить на борьбу с гуманитарным кризисом замороженные средства афганского Центробанка: "Мы с сожалением отмечаем недавнее решение правительства США возобновить блокировку иностранных активов Центрального банка Афганистана на сумму более семи миллиардов долларов. Мы напоминаем, что в соответствии с международным правом государства обязаны гарантировать, что любая деятельность, находящаяся под их юрисдикцией или контролем, не приводит к нарушениям прав человека".



Администрация США после заключения экспертов ООН несколько месяцев обдумывала варианты решения вопроса по валютным резервам афганского Центробанка. И 31 июля прошла новость, что ударом беспилотника в Кабуле ликвидирован главарь "Аль-Каиды"* (группировка признана террористической и запрещена в России) Айман аз-Завахири. Аз-Завахири был убит вскоре после того, как на конференции по восстановлению афганской экономики в конце июля прозвучали призывы высвободить замороженные средства ЦБ страны для недопущения гуманитарной катастрофы



В начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы, укрывая лидера террористов аз-Завахири, нарушили договоренности с Вашингтоном, достигнутые в прошлом году. А раз так, то о возвращении валюты Центробанку, находящемуся под контролем террористических элементов, речи быть не может. Мол, деньги могут быть использованы не по назначению или разворованы.



Наконец, 14 сентября Министерство финансов США объявило о плане направить 3,5 миллиарда долларов замороженных средств в швейцарский банк, который будет оказывать экономическую помощь Афганистану, не допуская попадания средств в руки талибов. В тот же день американское издание The Hill опубликовало материал US seeks to redirect Afghanistan assets, avoid Taliban (США стремятся перенаправить активы Афганистана, избегая талибов). В материале сообщаются некоторые детали принятого решения. министерство финансов по согласованию с Государственным департаментом открывает счет в Банке международных расчетов (БМР) для "целевых расходов" Афганского фонда для смягчения социальных и экономических кризисов в этой стране. Группа под названием Совет попечителей Афганского фонда будет санкционировать выплаты из фонда. В состав совета входят два афганских экономических эксперта, а также представитель правительства США и представитель правительства Швейцарии. Кроме того, выплаты из Афганского фонда, официально зарегистрированного в Женеве, будет контролировать внешний аудитор (подробности о нем в статье не раскрываются). Целью правления фонда в краткосрочной перспективе является гуманитарная помощь населению Афганистана. В долгосрочной, как заявляют Минфин и Госдеп США, – "возвращение замороженных средств афганскому народу". Но это произойдет не ранее замены талибов на более "демократическую" и "ответственную" власть.



Думаю, что Афганистан для администрации США – своеобразный полигон, на котором отрабатываются способы использования "замороженных" валютных средств другого государства. Самая простая и примитивная цель – украсть замороженные средства (под разными благовидными предлогами). Максимальная цель – добиться через обещания "разморозки" валютных резервов смены власти в стране.



Как известно, коллективный Запад заморозил валютные активы Банка России на сумму более 300 млрд долл. Вашингтон и его ближайшие союзники размышляют над тем, как теперь более эффективно воспользоваться этими средствами. До сих пор обсуждались разные варианты конфискации (читай: кражи) этих активов. А последние решения Вашингтона по активам афганского Центробанка показывают, что заморозка валютных резервов Банка России может быть использована также для смены власти в стране. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663538280





