Чужой против Хищника, или Глобальная Британия против Великой Америки, - А.Игнатьев

08:12 19.09.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 19.09.2022 |



Украинские отражения англосаксонских противоречий



Украина все больше превращается в испытательный полигон "глобальной гражданской войны", на котором как Чужой с Хищником сталкиваются интересы глобальных "авторитаристов-монархистов" и глобальных "демократов-республиканцев". Первые хотят видеть планету под единым управлением, вторые – под управлением всемирного "парламента" с представленными в нем фракциями различных регионов и ТНК.



Это противостояние идет уже как в региональном и глобальном масштабах, так и внутри ведущих держав (пример – трамписты против демократов в США). Раскалывает оно и англо-саксонский мир, принимая черты противостояния проектов Глобальной Британии и Великой Америки ("Сделаем Америку Великой вновь", Make America Great Again, – главный лозунг кампании Трампа).



Отношения между Британией и США традиционно считаются "особыми" – якобы элиты двух стран прекрасно взаимодействуют друг с другом. Однако в последнее время противоречий между ними возникает все больше. И при новом британском короле Карле III и премьер-министре Лиз Трасс они грозят окончательно испортиться.



Фото Financial Times



Недаром Лиз Трасс, еще даже не успев занять кресло британского премьера, уже вызвала очередной скандал с антивашингтонской подоплекой, прямо поставив вопрос: что особого осталось в отношениях Британии с США? Оказывается, в торговой сфере Британия уже имеет гораздо более выгодные, чем с Соединенными Штатами, договоренности с Канадой, Японией и даже Мексикой. Вашингтон больше не является важным партнером для Лондона. Особенно в условиях, когда власти США отказываются налаживать торговлю с Британией после BREXIT.



Исследователи отмечают, что элиты и старые деньги Британии всегда держали обиду на американских "выскочек", отобравших у них влияние после Второй мировой войны. Автор термина "геоэкономика", известный британский эксперт Эдвард Люттвак выражается о жителях США так: "Американцы – это группа неблагодарных колонистов, которые восстали против английского короля". Это квинтэссенция отношения британских элит к американцам. Ну и тамошние элиты к англичанам относятся соответственно, при всех улыбках и взаимных похлопываниях по плечу. К тому же американцы не забывают, что за всю их историю Великобритания оказалась единственной страной, которой удалось атаковать США и их столицу Вашингтон, захватить их, оккупировать, а также сжечь Белый дом вместе с документами о независимости США от Лондона.



Взятие и сожжение британцами Вашингтона и Белого дома 24 августа 1814 года



Сегодня особенно много противоречий у англосаксонских Чужих и Хищников накопилось по вопросу Украины. Например, недавние призывы Трасс организовать "план Маршалла для Киева" вызвали в США лишь насмешки. Дескать, платить за него планирует точно не Британия. Имеются существенные разногласия и в части стратегии. США хотят поддерживать украинский режим ради того, чтобы ослабить Россию, но лишь до тех пор, пока такая возможность сохраняется. Британия же громогласно обещает воевать до "победного конца", причем не своими руками и не своим оружием.



Этот раскол имеет место и среди марионеток англосаксов в Киеве. В тамошнем руководстве сформировались две группы влияния: ориентирующийся на британцев офис президента во главе с Зеленским и Ермаком и проамериканская группа, существенно усилившаяся после назначения в Киев посла США Бриджит Бринк. Наиболее влиятельной среди ориентированных на Вашингтон фигурой является главком ВСУ Залужный.



Между этими группами с подачи и при поддержке западных кураторов с лета разворачивается настоящая война. Пока в PR-формате. Поддерживающие Зеленского и офис президента "пробританские" медиа стремятся повесить ответственность за неудачи на военное командование. В свою очередь ориентированные на посольство США пропагандистские рупоры выставляют Залужного в более выгодном свете, чем Зеленского. В информационной войне активно участвуют и европейские издания. Например, немецкая Bild уже именует Залужного будущим президентом Украины, а на ролике с поздравлением на День независимости он выглядит добрым, любящим командиром, речь которого созвучна словам простых солдат с передовой, а не будущим украинским Пиночетом.



Еще в середине лета в Киеве заговорили о возможном создании военного совета, который возьмет на себя руководство страной во время войны. Руководить военным советом будет, разумеется, Залужный. Фактически это был бы излюбленный Вашингтоном мягкий военный переворот латиноамериканского образца. Если США примут решение всерьез взяться за масштабное перевооружение Украины и переводить конфликт в долгосрочный, им потребуется политический контроль, который должен будет обеспечить военная хунта во главе с Залужным.



Пока же планы создания военного совета используются для давления на Зеленского, у которого есть не только полномочия Верховного главнокомандующего, но и поддержка Лондона. В контексте попытки перехвата инициативы следует рассматривать и решение о наступлении ВСУ под Харьковом, исходившее именно из офиса президента. Готовя его, пробританская группа изначально допускала даже небольшое военное поражение, чтобы ускорить создание под эгидой Глобальной Британии польско-украинского Интермариума.



В случае если британская линия берет верх, линия фронта СВО должна не только закрепиться, но и отрезать Россию от Европы, превратившись в "санитарный кордон", с которым Британия значительно увеличит зону своего влияния. Ключевая роль в этих планах отводится Лиз Трасс.



По данным Euronews, начинала Трасс с либерально-демократической партии, была сторонницей ликвидации монархии, перешла в лейбористскую партию, затем оказалась среди консерваторов, была противницей BREXIT, чтобы потом оказаться ярой сторонницей выхода Великобритании из ЕС, сейчас ярый сторонник войны против России… Этот политический флюгер обязательно войдет в мировую историю, если будет кому эту историю дописывать. В нашу историю она уже вошла, заявив главе МИД России С. Лаврову, что "Британия никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями".



Лиз Трасс и новый британский монарх надеются, что к власти в США придут республиканцы. То есть Байдена и демократов в Вашингтоне можно просто пересидеть. Пока же она хочет вести переговоры в обход Вашингтона напрямую с республиканскими штатами. И, скорее всего, будет делать ставку на Трампа или ДеСантиса (губернатор Флориды).



Планы американских властей состоят совсем в другом. Находящиеся у власти демократы исходят из того, что до президентских выборов в США остается еще два года. А Британия уже сейчас погружается в пучину такого энергетического и экономического кризиса, что никакой Трасс через пару лет у власти в Лондоне может не оказаться.