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|Таджикистан и Киргизия успокоились и разблокировали Ворухскую дорогу в зоне конфликта
08:44 19.09.2022
Представители Таджикистана и Киргизии договорились разблокировать дороги, которые ведут в село Ворух. Об этом сообщили в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана по итогам встречи рабочих групп совместной комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня на границе, прошедшей 18 сентября.
В информации говорится о достигнутом согласии сторон открыть дороги и обеспечить движение транспорта.
"В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух", - рассказали в пресс-службе.