Таджикистан и Киргизия успокоились и разблокировали Ворухскую дорогу в зоне конфликта

08:44 19.09.2022

Представители Таджикистана и Киргизии договорились разблокировать дороги, которые ведут в село Ворух. Об этом сообщили в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана по итогам встречи рабочих групп совместной комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня на границе, прошедшей 18 сентября.



В информации говорится о достигнутом согласии сторон открыть дороги и обеспечить движение транспорта.



"В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух", - рассказали в пресс-службе.