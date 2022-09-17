 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия возобновила ракетные удары по террористам "Нусры" в сирийском Идлибе
09:17 19.09.2022

ВКС РФ ударили по базе террористов в Идлибе и уничтожили 45 боевиков
Полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири и еще более 45 боевиков запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" были уничтожены в Сирии ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб", - сказал он.

Егоров отметил, что в результате удара также были уничтожены склад с вооружением и два склада материальных средств.

По его словам, уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям в идлибской зоне деэскалации.

Ранее, 9 сентября, сообщалось, что ВКС РФ уничтожили более 20 высокопоставленных членов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии.

Генерал-майор также уточнил, что был уничтожен лидер незаконного формирования "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

Накануне в ведомстве отметили, что ВКС РФ уничтожили лагерь группировки "Джебхат ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб.

Между тем сирийское государственное агентство SANA 5 сентября сообщило, что спецподразделения сирийской армии ликвидировали террориста запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Эль-Ядудия.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике 5 июня рассказали, что на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации.

Источник - iz.ru
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