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Кыргызстан: 59 погибших, 163 раненых. Жапаров сделал новое эмоциональное заявление
10:35 19.09.2022

19 сентября 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Вторжение в Кыргызстан. Садыр Жапаров сделал эмоциональное заявление по ситуации

Президент Садыр Жапаров выступил с видеообращением по вооруженному конфликту на кыргызско-таджикской границе.

Он отметил, что у государства достаточно сил для полного обеспечения потребностей военнослужащих и эвакуированных граждан.

"Еще два года назад нашим военнослужащим не хватало оружия и боеприпасов, они носили старую форму, но сегодня все изменилось. Армия становится мощнее во всех отношениях, обретая крепость, как с моральной, так и материальной стороны для обеспечения безопасности государства. У страны имеются средства для незамедлительного восстановления разрушенных и сожженных в ходе конфликта домов. За короткий промежуток времени мы заметно укрепились, и это сильно беспокоит как внутренних, так и внешних врагов", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства призвал к спокойствию мужчин и юношей, желающих отправиться в Баткен.
"Не думайте, что военный потенциал государства остался на прежнем уровне. Слава богу, сегодня армия находится в другом состоянии. У нас имеются мужественные воины и достаточно сил, чтобы дать отпор нарушителям границ. Об этом свидетельствует факт, что те, кто вторгся на нашу землю, получили свое наказание. Мы просим народ сохранять внутреннее спокойствие и поддерживать действия властей и вооруженных сил своим единством", - отметил президент.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 163 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.

Источник - 24.kg
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