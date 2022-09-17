Столица Казахстана снова стала Астаной

11:45 19.09.2022

Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану опубликован сегодня в официальной газете "Казахстанская правда". По закону указ вступает в силу со дня публикации, передает НИАТ "Ховар".



Также сегодня, 19 сентября, в газете был опубликован закон о внесении изменений в конституцию Казахстана, и одна из поправок тоже устанавливает, что столицей Казахстана является Астана.



Поменять название Астана на Нур-Султан весной 2019 года предложил сам господин Токаев. Вопрос о возвращении прежнего названия подняли после протестов в январе 2022 года. Эту инициативу поддержали и власти столицы, и парламент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию 17 сентября. Поправки также предполагают, что президент Казахстана сможет избираться только на один семилетний срок.



Внеочередные выборы пройдут этой осенью.