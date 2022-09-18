Армения хочет выйти из ОДКБ. Отвоевались, - Ю.Рокс

11:47 19.09.2022

18.09.2022



Армения может приостановить свое членство в ОДКБ



В Ереване разочарованы Москвой и ее военным альянсом

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Нэнси Пелоси встретилась со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

В Ереване находится делегация Палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси. В программе визита переговоры с высшим политическим руководством Армении по вопросам безопасности этой южнокавказской республики. Визит проходит на фоне беспрецедентного разочарования Армении своими союзниками по ОДКБ, а также острейшего регионального обострения: к границам с конфликтующими между собой Азербайджаном и Арменией войска подтянули Турция и Иран.



По приезде в столицу Армении Нэнси Пелоси, известная своими давними симпатиями к этой республике, заявила, что прибыла на армянскую землю для того, чтобы подчеркнуть твердую приверженность безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению.



"На встрече с государственными лидерами, членами гражданского общества, представителями силовых структур мы выразили твердую и постоянную поддержку США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и давнего друга Армении в деле прочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", – заявила Пелоси.



Визиту американского политика предшествовала острая критика ОДКБ высокопоставленными представителями Армении. Спикер парламента Ален Симонян и секретарь Совета безопасности Армен Григонян в интервью различным СМИ заявили, что Ереван крайне недоволен реакцией ОДКБ на азербайджанскую агрессию. По ходу были затронуты и отношения с Россией – есть договор о дружбе и взаимной помощи, Армения вправе ждать более заметных действий партнера, а не только заявлений.



По мнению Григоряна, Ереван был вправе ожидать помощи от ОДКБ после событий в Казахстане в январе нынешнего года, когда Армения полностью поддержала вопрос ввода структур ОДКБ в эту страну для подавления антиправительственных выступлений. Григорян подчеркнул, что азербайджанские войска находятся на территории суверенной Армении, что бои проходили именно на ее территории. Однако помощи от союзников страна не дождалась, и надежды на ОДКБ, очевидно, исчезают.



Самым, пожалуй, острым в интервью Симоняна и Григоряна оказалось то, что они считают достижение перемирия между Азербайджаном и Арменией плодом усилий США, а не России, как это преподносят ее представители. Такого "громкого разногласия" между Ереваном и Москвой, пожалуй, не было.



Однако связывать напрямую эти выступления представителей армянской власти с визитом Нэнси Пэлоси, а тем более с каким-то геополитическим разворотом все-таки не стоит. Несмотря на заявленные Пелоси цели визита, не надо забывать о том, что в США 8 ноября пройдут выборы, и голоса армянского электората в некоторых штатах, например в Калифорнии, имеют для американских политиков большое значение.



Но разочарование в ОДКБ в Армении налицо. И оно началось не вчера и не сегодня. Эта организация каждый раз дистанцировалась от армяно-азербайджанского конфликта при его обострении. Когда конфликт разгорался в Нагорном Карабахе, ОДКБ заявляла, что война идет за пределами Армении, поэтому вмешиваться не будет. Когда обострялась ситуация на армяно-азербайджанской границе, то альянс объявлял, что не занимается приграничными конфликтами. Когда же сейчас обстреливалась территория самой Армении, а азербайджанские силы, по словам начальника Генштаба ВС Армении Эдуарда Асряна, на расстоянии 4 км от курортного города Джермук, ОДКБ решила создать комиссию для изучения ситуации на месте. При этом глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров еще до приезда в Армению заявил, что военный контингент в эту республику направлен не будет. Правда, находясь уже в Армении, он попытался смягчить свое выражение, отметив, что "ОДКБ пока не достает шашку из ножен" и старается урегулировать ситуацию мирным путем. Но в данном случае первое слово оказалось важнее второго.



Эксперт Ашот Меликян считает, что, несмотря на глубокое разочарование в ОДКБ, Армения все-таки выходить из альянса не будет. "Проблема не в том, что союзник не хочет или не может выполнять свои обязательства, а в том, что если Ереван выразит недовольство и предпримет конкретные действия, то этот союзник легко может навредить в отместку – молчаливо согласиться и этим подтолкнуть противника Армении к усилению агрессии против нее. Поэтому, думаю, в нынешних условиях резких движений не будет. Просто ОДКБ может перестать представлять важное значение для Армении, которая продолжит активно работать по другим направлениям", – сказал "НГ" Ашот Меликян.



Аналитик Борис Навасардян, оценивая ситуацию, заявил "НГ", что тот факт, когда в один вечер двое высокопоставленных представителей руководства Армении – председатель Национального собрания (парламента) и секретарь Совета безопасности – заявили о неудовлетворенности реакцией ОДКБ на "агрессию Азербайджана", свидетельствует о согласованной позиции на самом высоком уровне. Но одновременно эти заявления диссонируют с выступлением премьер-министра Никола Пашиняна всего 10 дней назад во время визита во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Тогда он на встрече с представителями армянской общины подчеркнул, что нет мыслей о выходе из ЕАЭС (Евразийский экономический союз) или ОДКБ, что для Армении нет вопроса геополитического выбора.



"В этом контексте обострение 13–14 сентября изменило в Армении подходы к собственной безопасности и отношение к ОДКБ даже в большей степени, чем 44-дневная война. Причиной стало беспрецедентное ощущение полного одиночества и беззащитности перед нынешними угрозами и, в частности, поведение миссии ОДКБ, делающей невнятные заявления, несмотря на очевидность ситуации", – заявил "НГ" Навасардян. Аналитик отметил, что в Армении широко и не без оснований распространено мнение, что эта миссия не просто бесполезна, но и вредна, так как мешает выработке должного отношения к проблеме со стороны Совета Безопасности ООН. Все это актуализировало тему выхода Армении из ОДКБ и даже смены геополитической ориентации.



Навасардян обратил внимание на анализ ситуации экс-министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна (1998–2008), который рассматривает последнюю эскалацию как реализацию "теневой составляющей" в трехстороннем заявлении (Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий). "Не будучи сторонником резкой смены внешнеполитических приоритетов и нахождения во власти в Армении прозападного лидера, Осканян тем не менее называет Россию гарантом этих теневых соглашений, из чего следует, что она является скрытым участником эскалации, а не сдерживающим фактором", – сказал "НГ" Навасардян. По его мнению, вопрос членства Армении в ОДКБ стоит в повестке независимо от того, рассматривать ли его в форме выхода из организации или пребывания в ней в качестве пассивного участника, не связывающего никаких планов с партнерами. "С другой стороны, Ереван приучил всех к непоследовательности своих действий – еще несколько месяцев назад Пашинян был в первых рядах отправляющих военный контингент в Казахстан и гордился своими усилиями по повышению эффективности механизмов ОДКБ", – резюмировал Навасардян.