 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.09.2022
12:45  "Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами, - В.Павлов
12:44  Турция: изнанка буржуазной "стабильности", - Сергей Кожемякин
12:35  Вследствие вторжения Таджикистана, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали.
11:59  В Астане начался процесс над экс-ханским фаворитом Сатыбалдыулы. На "десяточку" потянет?
11:52  Елбасы бодр и весел! Переговоры с Ат-Тайебом о вечном в мечети
11:47  Армения хочет выйти из ОДКБ. Отвоевались, - Ю.Рокс
11:45  Столица Казахстана снова стала Астаной

10:35  Кыргызстан: 59 погибших, 163 раненых. Жапаров сделал новое эмоциональное заявление
09:17  Россия возобновила ракетные удары по террористам "Нусры" в сирийском Идлибе
08:44  Таджикистан и Киргизия успокоились и разблокировали Ворухскую дорогу в зоне конфликта
08:21  За что сражаются таджики и кыргызы? - Е.Крутиков
08:12  Чужой против Хищника, или Глобальная Британия против Великой Америки, - А.Игнатьев
00:58  Как использовать валюту Центробанка Афганистана в интересах США?
00:54  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах. Часть 2, - Д.Найман
00:44  Рахмон стал орудием для удара по Китаю и России, - Марс Сариев
00:17  Fox News: Китай и Россия ограничат влияние Запада с помощью ШОС
00:16  Хиджаб пошатнул Иран. Смерть задержанной полицией нравов Махсы Амини привела к мощным протестам
00:08  "Меняем Санду на дрова!". Массовые протесты в Кишиневе
00:07  Таджикские военные подорвали 36-метровый мост на автодороге Кек-Таш - Ак-Сай. Видео
Воскресенье, 18.09.2022
22:54  Украинский тупик Путина. Давят со всех сторон, - НГ
22:51  Киргизия и Таджикистан опять объявили тишину на границе, - В.Панфилова
19:55  В центре Бишкека зверски избит неизвестными вождь саяков (племя) Нурлан Мотуев
19:50  Баткен. Кыргызстан создал Госкомиссию по восстановлению сел и городов
14:40  Кыргызстан. Двое из ларца, одинаковы с лица, - Юрий Макеев
14:37  Узбекский Джизак: Управляющий филиала Народного банка выстрелил... в своего сотрудника
14:30  Ассамблея народа Кыргызстана осуждает вооруженное вторжение Таджикистана
14:28  В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном
14:14  Пригласить для танца: о чем мечтает в Ташкенте московская балерина Мария Левицкая
14:11  Washington Times: Америка движется к катастрофе. Гражданская война не за горами
13:56  Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие, - Максим Соколов
13:53  Энергетический кризис отправляет Европу в "темные века", - Владимир Прохватилов
08:46  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах, - Д.Найман
08:24  Альварес навалял казахстанцу Головкину и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
08:12  Чего ждет Россия, не отвечая на варварские теракты ударами по украинской инфраструктуре?
08:01  Мир на грани самоуничтожения, - Валерий Панов
07:54  Баткен. Количество погибших со стороны Кыргызстана увеличилось до 36
02:55  Newsweek: Западный миропорядок больше никому не нужен. Украина это доказала
02:04  Американские "ястребы" не боятся разорвать отношения с РФ
02:02  Транскаспийский энергетический маршрут вновь в фокусе внимания
01:58  Washington Times: Заявление Путина и Си вызвало панику в США
01:12  В Белграде из-за гей-парада начались беспорядки
Суббота, 17.09.2022
21:47  КырГКНБ опровергает информацию, что ее шефа Ташиева взяли в плен таджики
20:38  От поступательного до наступательного один шаг. Как участники саммита ШОС в Самарканде говорили и молчали о конфликтах, - Къ
20:27  Таджикская сторона не способна следовать достигнутым договоренностям, - МИД КР
15:47  Командир Вселенной: как калужский учитель стал отцом космонавтики
15:38  В России выпущена серебряная монета про Ивана-дурака
15:33  Азербайджан – Армения: кто извлекает выгоды из нового обострения обстановки? - А.Арешев
15:30  Дошли до ракет: почему вспыхнули бои между Киргизией и Таджикистаном, - И.Кармазин
15:28  Кыргызские села освобождены, - полпред президента о ситуации на границе с Таджикистаном
13:56  Выходит в свет новый роман Виктора Пелевина "KGBT+"
13:46  В киргизско-таджикском конфликте появляются "третьи силы", - А.Уваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Армения хочет выйти из ОДКБ. Отвоевались, - Ю.Рокс
11:47 19.09.2022

18.09.2022

Армения может приостановить свое членство в ОДКБ

В Ереване разочарованы Москвой и ее военным альянсом
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Нэнси Пелоси встретилась со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.
В Ереване находится делегация Палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси. В программе визита переговоры с высшим политическим руководством Армении по вопросам безопасности этой южнокавказской республики. Визит проходит на фоне беспрецедентного разочарования Армении своими союзниками по ОДКБ, а также острейшего регионального обострения: к границам с конфликтующими между собой Азербайджаном и Арменией войска подтянули Турция и Иран.

По приезде в столицу Армении Нэнси Пелоси, известная своими давними симпатиями к этой республике, заявила, что прибыла на армянскую землю для того, чтобы подчеркнуть твердую приверженность безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению.

"На встрече с государственными лидерами, членами гражданского общества, представителями силовых структур мы выразили твердую и постоянную поддержку США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и давнего друга Армении в деле прочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", – заявила Пелоси.

Визиту американского политика предшествовала острая критика ОДКБ высокопоставленными представителями Армении. Спикер парламента Ален Симонян и секретарь Совета безопасности Армен Григонян в интервью различным СМИ заявили, что Ереван крайне недоволен реакцией ОДКБ на азербайджанскую агрессию. По ходу были затронуты и отношения с Россией – есть договор о дружбе и взаимной помощи, Армения вправе ждать более заметных действий партнера, а не только заявлений.

По мнению Григоряна, Ереван был вправе ожидать помощи от ОДКБ после событий в Казахстане в январе нынешнего года, когда Армения полностью поддержала вопрос ввода структур ОДКБ в эту страну для подавления антиправительственных выступлений. Григорян подчеркнул, что азербайджанские войска находятся на территории суверенной Армении, что бои проходили именно на ее территории. Однако помощи от союзников страна не дождалась, и надежды на ОДКБ, очевидно, исчезают.

Самым, пожалуй, острым в интервью Симоняна и Григоряна оказалось то, что они считают достижение перемирия между Азербайджаном и Арменией плодом усилий США, а не России, как это преподносят ее представители. Такого "громкого разногласия" между Ереваном и Москвой, пожалуй, не было.

Однако связывать напрямую эти выступления представителей армянской власти с визитом Нэнси Пэлоси, а тем более с каким-то геополитическим разворотом все-таки не стоит. Несмотря на заявленные Пелоси цели визита, не надо забывать о том, что в США 8 ноября пройдут выборы, и голоса армянского электората в некоторых штатах, например в Калифорнии, имеют для американских политиков большое значение.

Но разочарование в ОДКБ в Армении налицо. И оно началось не вчера и не сегодня. Эта организация каждый раз дистанцировалась от армяно-азербайджанского конфликта при его обострении. Когда конфликт разгорался в Нагорном Карабахе, ОДКБ заявляла, что война идет за пределами Армении, поэтому вмешиваться не будет. Когда обострялась ситуация на армяно-азербайджанской границе, то альянс объявлял, что не занимается приграничными конфликтами. Когда же сейчас обстреливалась территория самой Армении, а азербайджанские силы, по словам начальника Генштаба ВС Армении Эдуарда Асряна, на расстоянии 4 км от курортного города Джермук, ОДКБ решила создать комиссию для изучения ситуации на месте. При этом глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров еще до приезда в Армению заявил, что военный контингент в эту республику направлен не будет. Правда, находясь уже в Армении, он попытался смягчить свое выражение, отметив, что "ОДКБ пока не достает шашку из ножен" и старается урегулировать ситуацию мирным путем. Но в данном случае первое слово оказалось важнее второго.

Эксперт Ашот Меликян считает, что, несмотря на глубокое разочарование в ОДКБ, Армения все-таки выходить из альянса не будет. "Проблема не в том, что союзник не хочет или не может выполнять свои обязательства, а в том, что если Ереван выразит недовольство и предпримет конкретные действия, то этот союзник легко может навредить в отместку – молчаливо согласиться и этим подтолкнуть противника Армении к усилению агрессии против нее. Поэтому, думаю, в нынешних условиях резких движений не будет. Просто ОДКБ может перестать представлять важное значение для Армении, которая продолжит активно работать по другим направлениям", – сказал "НГ" Ашот Меликян.

Аналитик Борис Навасардян, оценивая ситуацию, заявил "НГ", что тот факт, когда в один вечер двое высокопоставленных представителей руководства Армении – председатель Национального собрания (парламента) и секретарь Совета безопасности – заявили о неудовлетворенности реакцией ОДКБ на "агрессию Азербайджана", свидетельствует о согласованной позиции на самом высоком уровне. Но одновременно эти заявления диссонируют с выступлением премьер-министра Никола Пашиняна всего 10 дней назад во время визита во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Тогда он на встрече с представителями армянской общины подчеркнул, что нет мыслей о выходе из ЕАЭС (Евразийский экономический союз) или ОДКБ, что для Армении нет вопроса геополитического выбора.

"В этом контексте обострение 13–14 сентября изменило в Армении подходы к собственной безопасности и отношение к ОДКБ даже в большей степени, чем 44-дневная война. Причиной стало беспрецедентное ощущение полного одиночества и беззащитности перед нынешними угрозами и, в частности, поведение миссии ОДКБ, делающей невнятные заявления, несмотря на очевидность ситуации", – заявил "НГ" Навасардян. Аналитик отметил, что в Армении широко и не без оснований распространено мнение, что эта миссия не просто бесполезна, но и вредна, так как мешает выработке должного отношения к проблеме со стороны Совета Безопасности ООН. Все это актуализировало тему выхода Армении из ОДКБ и даже смены геополитической ориентации.

Навасардян обратил внимание на анализ ситуации экс-министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна (1998–2008), который рассматривает последнюю эскалацию как реализацию "теневой составляющей" в трехстороннем заявлении (Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий). "Не будучи сторонником резкой смены внешнеполитических приоритетов и нахождения во власти в Армении прозападного лидера, Осканян тем не менее называет Россию гарантом этих теневых соглашений, из чего следует, что она является скрытым участником эскалации, а не сдерживающим фактором", – сказал "НГ" Навасардян. По его мнению, вопрос членства Армении в ОДКБ стоит в повестке независимо от того, рассматривать ли его в форме выхода из организации или пребывания в ней в качестве пассивного участника, не связывающего никаких планов с партнерами. "С другой стороны, Ереван приучил всех к непоследовательности своих действий – еще несколько месяцев назад Пашинян был в первых рядах отправляющих военный контингент в Казахстан и гордился своими усилиями по повышению эффективности механизмов ОДКБ", – резюмировал Навасардян.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663577220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года №1009
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №1017
- Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом университета "Аль-Азхар" Шейхом Ахмедом ат-Тайебом
- Депутаты на совместном заседании палат Парламента приняли поправки в Конституцию
- Об изменения в основной закон
- Спикер Сената встретился с Министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии
- Алихан Смаилов проверил строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
- Перезагрузка госуправления, тарифной политики и налогового регулирования: ход реализации Послания обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  