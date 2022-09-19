Елбасы бодр и весел! Переговоры с Ат-Тайебом о вечном в мечети

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11:52 19.09.2022
Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом университета "Аль-Азхар" Шейхом Ахмедом ат-Тайебом
Встреча состоялась после пятничного намаза в стенах Главной мечети столицы
19.09.2022 / политика и общество
16 сентября
Встреча состоялась после пятничного намаза в стенах Главной мечети столицы.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам межконфессионального диалога в мире и особо подчеркнули важную роль в этом процессе проводимого в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Первый Президент Казахстана поделился воспоминаниями о ходе становления отношений между Казахстаном и Египтом, в том числе в сфере высшего образования.
Нурсултан Назарбаев также выразил поддержку основным тезисам выступления Ахмеда ат-Тайеба на Съезде, отметив актуальность обеспечения открытости диалога между религиозными лидерами.