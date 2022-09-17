 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Астане начался процесс над экс-ханским фаворитом Сатыбалдыулы. На "десяточку" потянет?
11:59 19.09.2022

В Астане начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы

В столице начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы, сообщили в пресс-службе столичного суда 19 cентября, передает корреспондент Zakon.kz.
Дело рассматривается в суде №2 района Байконыр в Астане.

Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям: "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

13 марта Кайрата Сатыбалдыулы задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проверялась причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

24 августа Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Ирина Лукичева

Источник - Zakon.kz
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