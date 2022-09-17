В Астане начался процесс над экс-ханским фаворитом Сатыбалдыулы. На "десяточку" потянет?

11:59 19.09.2022

В Астане начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы



В столице начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы, сообщили в пресс-службе столичного суда 19 cентября, передает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассматривается в суде №2 района Байконыр в Астане.



Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям: "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".



13 марта Кайрата Сатыбалдыулы задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проверялась причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.



24 августа Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.



По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.



В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.



В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.



Ирина Лукичева