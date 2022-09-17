Вследствие вторжения Таджикистана, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали.

12:35 19.09.2022

Конфликт на границе: тела пяти кыргызстанцев не опознаны



Вследствие вторжения Таджикистана, по последним данным, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали.



БИШКЕК, 19 сен - Sputnik. Тела пяти кыргызстанцев, погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области, не опознаны. Об этом на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил замминистра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.



"К сожалению, пятерых погибших пока не опознали. В морг Баткена все еще привозят тела", - рассказал он.



Напомним, что вследствие вторжения Таджикистана, по последним данным, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали. Почти 137 тысяч человек эвакуированы в результате конфликта.



