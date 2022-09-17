Турция: изнанка буржуазной "стабильности", - Сергей Кожемякин

12:44 19.09.2022 Турция: изнанка буржуазной "стабильности"



Приближение всеобщих выборов накаляет обстановку в Турции. Допустив тяжелый кризис, режим Эрдогана пытается удержать власть демагогией и внешнеполитическими авантюрами. Альтернативу стране предлагают коммунисты.



"Праздник избранных"



Имея громадные ресурсы для одурманивания людей, капитал испытывает дефицит в свежих темах. Успешность манипуляции обусловлена исключительно тем, что "продавцам" удается сбывать залежалый товар под видом нового. Помогает этому ограниченность кругозора трудящихся, загнанного в навязанные рамки. Разбить оковы можно, лишь выйдя за рамки ложной картины мира. Первый шаг к этому - понимание мотивов манипуляторов, что в свою очередь требует вдумчивого изучения событий внутри страны и за границей. Сделав такое усилие, мы обнаружим, что арсенал средств "родной" буржуазии до мелочей совпадает с методами забугорных пропагандистов.



Поучительный пример - Турция. В начале века ее буржуазия столкнулась с двумя задачами. Во-первых, сохранить общественную поддержку в условиях кризиса 1990-х годов. Во-вторых, получить автономию внутри капиталистической системы, создав собственную зону влияния на землях бывшей Османской империи. Решение задач было возложено на Реджепа Тайипа Эрдогана. Риторика относительно молодого и энергичного политика и его Партии справедливости и развития (ПСР) соединила в себе социальную демагогию с апеллированием к интересам "простой Турции", спекуляции на возрождении традиционных ценностей и восстановления "былого величия".



Восхваляемой стабильностью, однако, воспользовалась преимущественно буржуазия. Минувшие годы были отмечены приватизацией и расслоением. По подсчетам группы исследователей во главе с Тома Пикетти, соседями Турции по глубине неравенства являются Папуа - Новая Гвинея и Доминиканская Республика. Если 50 процентов наименее обеспеченных граждан владеют 4 процентами национального богатства, то 10 процентов богатейших - 68 процентами.



Тенденции двадцати лет будто спрессовались в последнее время. Прибыль банковского сектора за первую половину этого года выросла в пять раз - до 169 млрд лир (568 млрд руб.), а доля оплаты труда в ВВП снизилась за год с 32,6 до 25,4 процента. "Праздник избранных" достигается эксплуатацией. В среднем на производстве ежедневно гибнут шесть рабочих, 80 процентов занятых трудятся более 40 часов в неделю.



Страдания трудящихся являются тяжелейшими за четверть века. Инфляция ускоряется уже 15 месяцев, по итогам августа превысив 80 процентов. Продукты питания подорожали за год вдвое, транспортные услуги - на 120 процентов, топливо - почти в четыре раза. Коммунальные тарифы меняются почти каждый месяц, а их рост измеряется двузначными цифрами.



Власти призывают затянуть пояса, уверяя, что трудности временные. По словам Эрдогана, максимально выгодные условия созданы для экспорта, производства и инвестиций, и в следующем году плюсы этой политики ощутят все. Но беднеющих людей посулы накормить не могут. По данным ассоциации защиты прав потребителей, чертой голода для семьи из четырех человек является доход в 6,8 тыс. лир (23 тыс. руб.), в то время как минимальная зарплата составляет 5,5 тыс. лир (18 тыс. руб.). Большинство наемных работников получают именно столько или немногим больше. Свыше двух третей жителей признаются в том, что им едва хватает денег на продукты питания. Среди граждан в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся 2,7 млн человек, или почти 25 процентов, безработным является каждый третий выпускник вуза.



Показателем отчаяния стали рабочие протесты. В августе забастовали коллективы заводов по производству автозапчастей в городах Маниса и Дюздже. Мэр последнего, представляющий ПСР, пригрозил уголовным преследованием, однако рабочие добились выполнения требований. Среди них - 30-процентная прибавка к зарплате и улучшение условий труда. В Стамбуле протестовали свыше 300 работников текстильной фабрики ETF Textile. Владелец объявил о закрытии предприятия, не выплатив долгов по зарплате. Собравшиеся на митинг сотрудники были разогнаны полицией.



На решительные шаги пошли работники стамбульского завода электроники Salcomp Xiaomi. Не дождавшись рассмотрения претензий, они заняли здание предприятия. Забастовку объявили и рабочие завода TPI Composite, выпускающего лопасти для ветрогенераторов. Средняя зарплата здесь ниже прожиточного минимума, а массовые сокращения только подстегнули недовольство. Летом в Турции прошла общенациональная забастовка медработников. Более 100 тыс. человек выразили возмущение ростом насилия в отношении медиков и стремительным обнищанием. Это вызывает отток специалистов. Если за весь прошлый год Турцию покинули 405 врачей, то за первое полугодие 2022-го - свыше 1 тысячи.



Трещины режима



Для власти это зловещие симптомы, ведь в следующем году Турцию ждут всеобщие выборы. Для Эрдогана это будет третья президентская кампания. И хотя Конституция прямо говорит об ограничении полномочий двумя сроками, министерство юстиции назвало выдвижение законным. Оправдание привычное: сославшись на конституционную реформу пятилетней давности, официозные законоведы уверяют, что юридически Эрдоган участвовал только в одних выборах.



Это пошлое жонглирование, однако, не дает власти автоматическую поддержку, что подтверждается рекордно низкими рейтингами. За ПСР готовы проголосовать меньше 30 процентов избирателей, а ее партнер по коалиции - ультраправая Партия националистического движения (ПНД) - вообще может не преодолеть избирательный барьер. Эрдоган, по опросам, проигрывает любому кандидату от объединенной оппозиции. Связь с кризисом здесь прямая. Даже среди избирателей ПСР свыше половины считают, что правительство плохо управляет экономикой.



Положение власти тем опаснее, что оппозиция решила повторить опыт местных выборов 2019 года, когда объединение усилий помогло ей победить в Анкаре и Стамбуле. Шесть оппозиционных партий, включая Народно-республиканскую партию (НРП), "Хорошую партию" и другие, заявили о намерении выдвинуть общего кандидата. Очередная встреча альянса намечена на 2 октября. Тогда, возможно, и будет названо имя претендента. Таковым могут стать мэры Стамбула и Анкары Экрем Имам- оглу и Мансур Яваша либо глава НРП Кемаль Кылычдароглу.



Оппозиция использует любой промах власти. После ее запроса в прокуратуру Эрдоган уволил своего старшего советника Серкана Тараноглу. Последнего подозревают в вымогательстве взяток у крупных компаний. К делу может быть причастен и зять президента - бывший министр финансов Берат Албайрак. Еще один скандал связан с продажей на лондонской бирже 400 тонн золота из международных резервов Турции. Вырученные доллары были пущены на борьбу с инфляцией. При этом операцию провели тайно, без извещения парламента.



Власть всеми силами пытается удержаться на плаву. Переломить падение рейтинга призваны подачки. Правительство обещает списать гражданам долги за свет, газ и телефон, запустить госпрограмму жилищного строительства, принять меры для снижения цен и даже провести амнистию заключенных. Чиновники уверяют, что проблемы испытывает весь мир. "Смотрите, они не могут найти природный газ. Полки магазинов в Европе пусты!" - заявляет Эрдоган.



Вторым инструментом стало давление на оппозицию. Ожидается вынесение приговора Имамоглу, обвиняемому в оскорблении избирательной комиссии три года назад. Потенциальному кандидату в президенты грозит до четырех лет тюрьмы. Ранее виновной в "публичном унижении государственных институтов" признали главу стамбульского отделения НРП Джанан Кафтанджиоглу. "Преступление", за которое ее приговорили к пяти годам, заключается в том, что она назвала Эрдогана диктатором.



Атаки возглавляют высшие чиновники. Глава МВД Сулейман Сойлу обвинил оппозиционные партии в том, что они "основаны Соросом" и в случае прихода к власти "будут выполнять полученные от иностранных послов поручения". Лидер ПНД Девлет Бахчели называет оппозицию "антинациональной", добавляя, что она "продала душу и гордость империализму". Любопытно, что ПНД была создана как боевой отряд турецкого капитала против левых идей. Партия и ее военизированное крыло "Серые волки" участвовали в операции западных спецслужб под названием "Гладио", в рамках которой был развернут террор против коммунистов.



Но главным рупором обличений выступает Эрдоган. По его словам, в центре выборов стоит не вопрос политической конкуренции, а выживание страны и нации. Обеспечить последнее может действующая власть, а оппозиция, наоборот, подрывает основы государства. Охарактеризовав противников как носителей "якобинского менталитета, которые вместо созидания привержены разрушению", президент обещает защитить страну "от путчистов и международных заговоров". Больше всего достается НРП. Как заявляет Эрдоган, эта партия "уже 70 лет играет ведущую роль в нападках на единство нации и безопасность государства".



Союз спасения



Пропагандистская кампания пронизана мыслью, что руками оппозиции зарубежные враги хотят ослабить Турцию. По словам Эрдогана, война против страны идет 200 лет, и столько же Турция находится под угрозой порабощения.



Чтобы градус напряжения поднялся до максимума, власть лепит образ врага. На его роль выбрана Греция, отношения с которой резко обострились. Решающий вклад в это внесла сама Анкара, пригрозившая лишить Афины островов в Эгейском море. Чиновники обвиняют Грецию в нарушении соглашений первой половины прошлого века, якобы запрещавших милитаризацию этих участков суши.



Как следует из распределения ролей, первым "поставил вопрос ребром" Бахчели. "Украденное у нас имущество должно быть возвращено!" - возгласил он, добавив, что передача островов произойдет "либо полюбовно, либо с применением силы". Далее в дело вступила "тяжелая артиллерия". Обвинив Афины в перехвате самолета-разведчика и в других недружественных шагах, Эрдоган объявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис для него "больше не существует". Напомнив о провальной для Афин войне 1919-1922 годов, президент пригрозил "такими же результатами". Помимо Греции, "маленькие победоносные войны" могут быть развязаны в Сирии и Закавказье, где обострился конфликт Армении с союзным Анкаре Азербайджаном.



Власть подчеркивает, что разгром внешних и внутренних врагов позволит Турции стать могучей державой. По словам Эрдогана, 2023 год станет началом прорыва, который откроет двери "веку Турции". "Наша страна как никогда близка к тому, чтобы занять достойное место в десятке наиболее развитых государств", - утверждает он.



Крикливая риторика не мешает поддерживать тесные отношения с Западом. Турция остается членом НАТО, участвует в учениях альянса, снабжает оружием Украину. Продолжаются переговоры о покупке американских истребителей F-16, а с Францией и Италией Анкара намерена производить зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.



Лицемерие режима разоблачают левые. В конце августа четыре организации - Компартия Турции (КПТ), Левая партия, Коммунистическое движение и Революционное движение - объединились в Союз социалистических сил. В его манифесте отмечено, что система эксплуатации обернулась катастрофой. "За время своего правления ПСР установила неолиберально-исламистский режим, усилила ярмо империалистического угнетения. Мы отвергаем порядок, при котором неравенство и несправедливость усугубляются с каждым днем", - говорится в документе.



По словам левых, ведущие оппозиционные партии не собираются устранять коренную причину проблем - капиталистическую систему. Освобождение может быть достигнуто только организованной борьбой трудящихся. Среди требований манифеста - выход из НАТО и закрытие иностранных баз, прекращение приватизации ключевых секторов и национализация здравоохранения, образования, социальных услуг, защита светских устоев. "Мы объединяем усилия за равенство против эксплуатации, за светскость против реакции, за независимость против империализма", - отмечают подписавшие манифест силы. Как добавляют коммунисты, задачи альянса выходят за рамки выборов и направлены на сплочение масс в борьбе за их права.



В поддержку Союза социалистических сил выступили свыше двухсот профсоюзных активистов, журналистов, работников искусства. Они понимают, что страну спасет не поддержка буржуазного режима в конкуренции с иностранным капиталом, тем более что конфликт их весьма условен, а выход за рамки бесчеловечной системы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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