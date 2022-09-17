"Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами, - В.Павлов

12:45 19.09.2022

"Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами



Энергетический кризис, поставки энергоресурсов и строительство новой энергетической инфраструктуры - важнейшие темы, которые поднимали на саммите ШОС сегодня в Самарканде.



Sputnik, Вадим Павлов



По итогам первого дня мероприятия на встречах глав государств и в кулуарах саммита обсуждались различные "газовые" проекты в разных частях материка, которые вместе обретают очертания единой газопроводной сети ШОС.



Долгожданные подвижки



Одним из ключевых и наиболее близких к реализации проектов в области строительства газовой инфраструктуры в регионе сегодня считается строительство газопровода "Сила Сибири - 2" (и его продолжения "Союз Восток"), который пройдет от западносибирских месторождений в Китай транзитом через Монголию.



Этот проект стороны обсуждают достаточно давно, но его проектирование началось только в мае 2020 года. В январе 2022-го глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали протокол о завершении ТЭО строительства газопровода. По данной трубе, как ожидается, будет прокачиваться до 50 миллиардов кубометров в год.



Что интересно, новый газопровод может стать полноценной заменой "Северному потоку - 1", по которому ежегодно в Европу может экспортироваться 55 миллиардов кубометров (причем с тех же западносибирских месторождений), отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.



То есть благодаря "Силе Сибири - 2" Россия сможет получить альтернативный рынок сбыта своего "голубого топлива", которое, в теории, может "выпасть" с европейского направления ввиду сложившейся геополитической ситуации. При этом поставки могут быть и больше, чем 50 миллиардов кубометров, в случае увеличения пропускной способности газопровода.



Однако есть и проблема - контракт с Китаем до сих пор не подписан.



"Я считаю "Силу Сибири - 2" приоритетным проектом для России сегодня. Необходимо ускорить процесс заключения контракта по нему. Возможно также расширение масштабов работы "Силы Сибири - 1" с 38 миллиардов кубометров еще где-то на 15 миллиардов, это тоже важно", - говорит Станислав Митрахович.



В ходе саммита ШОС, в котором участвовали высокопоставленные представители и главы ряда стран (в том числе Китая, Монголии и России), тема "Силы Сибири - 2" была вновь поднята. И, кажется, в реализации данного проекта наметились подвижки.



Как в ходе самаркандского саммита заявил вице-премьер РФ Александр Новак, в ближайшее время ожидается достижение окончательных договоренностей по "Силе Сибири - 2".



Также стоит напомнить, что на минувшей неделе в ходе ВЭФ-2022 президент России Владимир Путин сообщил о согласовании (между РФ и КНР) основных параметров поставок газа в Китай через Монголию.



По всей видимости, дело и правда движется, а значит, разворот российского экспорта газа на восток не за горами.



Создание "газовой паутины" ШОС



Как заявил Александр Новак на полях самаркандского саммита, в ближайшее время начнется реализация проекта строительства 1100-километрового газопровода "Пакистанский поток". Он пройдет исключительно по территории Пакистана и соединит трубой порт Карачи на юге с городом Лахором на севере страны.



Данный проект предусматривает поставки регазифицированного СПГ (поскольку сжиженный природный газ поставляется морским транспортом на юг страны). Вопрос поставок СПГ в Пакистан, кстати, также обсуждался между Москвой и Исламабадом, заявил господин Новак.



По этой трубе ежегодно сможет "проходить" 12,4 миллиарда кубометров (говорят также о возможности увеличения мощности до 16 миллиардов кубометров).



"Пакистанский поток", как ожидается, будет соединен со строящимся 1735-километровым газопроводом ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия), мощность которого составляет 33 миллиардв кубометров "голубого топлива" в год. Таким образом, газ из Туркменистана, следующий по трубопроводу ТАПИ, сможет также идти в "Пакистанский поток".



Помимо вышеперечисленного, Александр Новак назвал перспективным проект газопровода Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан". Этот же проект президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, говоря об уже созданной для этого инфраструктуре в РФ, РК и РУз и о необходимости "решения вопроса с Афганистаном".



Помимо очевидных выгод для стран ближнего зарубежья (среди которых также поступления в бюджет транзита и газификация отдельных районов, например, Казахстана), данный проект является интересным вариантом и для России.



Газопровод, очевидно, будет связан с остальными проектами в этом регионе - и с ТАПИ, и с "Пакистанским потоком", и с "Иран - Пакистан" (к которому может добавиться еще и Индия). Благодаря этой трубе РФ сможет открыть для себя новые рынки поставок газа - в частности, такой огромный, как Индия. А в условиях усложняющейся геополитической ситуации и сокращения поставок голубого топлива в Европу необходимость большей переориентации экспорта в сторону Азии является более чем очевидной.



Как отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, заявления о проекте газопровода из России в Пакистан транзитом через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в целом было ожидаемы после того, как РФ активизировала развитие отношений с Ираном.



"Существует проект ТАПИ, который предполагает прохождение газопровода через Афганистан и Пакистан в Индию. Было бы логично ориентироваться на рынки Пакистана и Индии, имея собственные запасы и регионального партнера, каковым может стать Иран. Напомню, "Газпром" договорился с иранскими коллегами о возможности использования иранского газа по своповой схеме. То есть теоретически можно будет проводить своего рода размен, используя иранский газ для поставок", - объяснил эксперт.



По его словам, о скорой реализации проекта говорить не стоит, поскольку подобного рода газопроводы строятся минимум четыре-пять лет, а значит, его запуск может произойти не ранее второй половины текущего десятилетия.



"В будущем, возможно, могут быть реализованы проекты строительства газопроводов в Пакистан и Индию через Каспийское море и Иран, через Среднюю и Центральную Азию. Но это как минимум не ближайшие пару лет. Возможно, стройки могли бы начаться во второй половине 2020-х годов", - соглашается Станислав Митрахович.



"Что касается мощности потенциального газопровода Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан, то она будет зависеть исключительно от спроса в регионе, - отмечает Александр Фролов. - Например, у Пакистана есть определенные планы по наращиванию потребления газа, кроме того, Исламабад сотрудничает с "Газпромом", и создание газопроводной системы, приходящей из Средней Азии, могло бы ускорить газификацию страны. При этом стоит понимать, что это государство с достаточно серьезным населением (порядка 228 миллионов человек - пятое место в мире по численности), имеющее большой потенциал по спросу на энергоресурсы".



При этом, говорит эксперт, куда интереснее для России здесь "выход газа в Индию".



"Я бы сделал ставку на то, что приход в Индию нашего газа возможен. Другое дело, что сама по себе трасса достаточно протяженная, сложная. Поэтому отсылаю к тому, что России нужен региональный партнер, коим в рамках ШОС, как я говорил выше, может стать Иран", - заключил эксперт.