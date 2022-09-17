Казахстан ввел запрет на вывоз угля автотранспортом

17:03 19.09.2022

19 сентября 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Введен временный запрет на вывоз угля из Казахстана автомобильным транспортом. Соответствующий приказ принят Министерством индустрии и инфраструктурного развития республики.



Отмечается, что решение принято в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.



"Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 годов и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора", - говорится в сообщении.