США признали биологические исследования на Украине на малоимущих и пациентах психбольниц

17:07 19.09.2022

19 сентября 2022, Вера Басилая

Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



"Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц", – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.



Как сообщил Кириллов, при обсуждении этого вопроса американская делегация признала подобные факты, "отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой".



По словам Кириллова, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Россией документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях. Кроме того, Россия представила доказательства, что США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасных микроорганизмов.



Также в Минобороны отметили, что Киев и Вашингтон не доказали, что их сотрудничество улучшило санитарную обстановку на Украине, более того, она ухудшается 15 лет подряд. Кириллов отметил, что из-за давления США в заседании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве участвовало только 89 стран из 184.



"Россия выдвинула инициативы по укреплению конвенции о запрете биооружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность о зарубежной биодеятельности. Российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере", – отмечается в сообщении Минобороны.



С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Россией в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.



Ранее комиссия ученых журнала Lancet не исключила лабораторного происхождения COVID.



В Пентагоне заявили, что за 20 лет США в мирных целях оказали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.



Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.