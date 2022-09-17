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Секретарь КырСовбеза Иманкулов утверждает, что за таджиков воевали и "афганские наемники"
17:15 19.09.2022

19 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Сюжет: Приграничные конфликты
Марат Иманкулов: В боевых действиях на стороне РТ участвовали афганские наемники

В боевых действиях на кыргызско-таджикской границе, возможно, участвовали представители экстремистско-террористических организаций. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.

В качестве примера он привел видео, где группа вооруженных людей в гражданском стоит возле обгоревшего танка.

"Это видео распространяют и в соцсетях. Мы опознали одного из них, установили личность. Нынешние афганские власти подтвердили, что он является их гражданином. Поэтому могу утверждать, что на стороне вторгшихся участвуют представители международных террористических организаций. Наемники из чужой страны", - сказал Марат Иманкулов.

Он ранее уже сообщал, что среди захватчиков могли быть экстремисты.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 163 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.

Источник - 24.kg
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