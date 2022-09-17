МИД Таджикистана подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией

18:46 19.09.2022

Заместитель Министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми сообщил о гибели 41 человека в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией.



"В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека", - сказал он в понедельник на брифинге.