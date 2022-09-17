В новой столице Ахалского велоята Туркмении поселят 12 тысяч семей

19:31 19.09.2022

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов во время инспекции новой столицы Ахала



В новой столице Ахала поселят 12 тысяч семей. Жилье пообещали выделить "нуждающимся в улучшении жилищных условий"



10 сентября президент Сердар Бердымухамедов проинспектировал строительство новой столицы Ахалского велаята и провел заседание кабмина, на котором сообщил, что первая очередь строительства города будет готова к сдаче в эксплуатацию в декабре.



На первом этапе застройки нового города – на площади около 700 гектаров (его общая площадь 950 га, – прим.ХТ) построено 384 объекта, в том числе – 258 жилых домов, где будет проживать свыше 12 тысяч семей, сообщил 12 сентября "Туркменистан: золотой век".



Напомним, что в феврале этого года стало известно, что город, стоимость строительства которого составляет $1,5 млрд, рассчитан на 70 тысяч жителей. В газете "Нейтральный Туркменистан" от 12 сентября сообщается, что жилье в новом городе также получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.



"Туркменистан: золотой век" пишет, что завершается возведение 64 административных и общественных зданий, медицинских и спортивных объектов, а также музея, библиотеки, цирка и здания мэрии.



Отмечается, что при строительстве нового населенного пункта учитывались "зеленые" технологии, а также реализовывались концепции "умный город" и "умный дом".



В качестве примеров издание пишет, что в жилых домах Ахал-сити устанавливается около тысячи лифтов, объединенных компьютерными технологиями и машинным обучением. Светофоры будут оснащены звуковибрационными модулями, которые информируют слабослышащих и слабовидящих пешеходов о том, что можно переходить дорогу. Тротуары оснащены тактильными наземными указателями для комфортного и безопасного перемещения людей с ограниченными возможностями.



Более того, "умные урны" для мусора будут сообщать в соответствующую службу о своем заполнении. Еще в городе будет работать дата-центр, а также городское приложение, позволяющее жителям оплачивать счета и получать различную информацию.



Напомним, что 3 сентября председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Мары многоквартирный дом для инвалидов, который, судя по кадрам телерепортажа, оказался для них не приспособлен.



Госинформагентство ТДХ писало, что "в комнатах и кухне созданы благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями". Однако в телерепортаже не были показаны приспособления, которые могут облегчить жизнь человека на коляске. Ширина дверей стандартная, как и высота шкафов и плиты на кухне. На кухне установлены обычные навесные шкафы, дотянуться до которых, сидя в кресле, невозможно.