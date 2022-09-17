Дочь пресс-секретаря президента РФ выходит замуж

19:36 19.09.2022

Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж



В прошлом году уже ходили слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни, но сама Лиза опровергала информацию. А сегодня в Сети появились сообщения о дате будущей свадьбы звездной наследницы.



Тайну 24-летней Песковой выдал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.



"Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов - выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет. Свадьба состоится в красивую дату - 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония пройдет в Москве", - отметил Ариан в личном блоге.



Сама Елизавета, которая, к слову, не любит делиться подробностями личной жизни, пока не комментирует данную информацию.



А ведь молчание Песковой можно понять - было время, когда она сталкивалась с травлей из-за того, что является членом известной семьи. Лиза искренне не понимала негатива в свой адрес.



"Ты ребенок из обеспеченной семьи? Тебе на всех наплевать, ты не знаешь жизни, ничего не умеешь, и ничего твое существование не стоит. С рождения выдается безлимитная карточка, золотой унитаз и банки икры. Красный диплом? Купил. Занял высокую должность? Папа позвонил. И мое любимое "была бы она там, интересовались бы ей, если бы она не была бы дочерью такого-то…



Я всегда говорила, что любые возможности можно упустить. Мы не выбираем, в какой семье родиться, но только от нас и того, что в нас вложено, зависит, кем мы станем, сколько пользы принесем себе и окружающим, чего добьемся. Дело в моральной составляющей", - рассуждала как-то блондинка.



Марина Саттарова