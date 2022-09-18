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Запад ответил на ультиматум Путина, - Мих.Ростовский
20:00 19.09.2022

Запад ответил на ультиматум Путина: раскрылось, что определит исход конфликта
"Гонка восстановлений" уже началась

В не особо богатый на яркие события день палочкой-выручалочкой для политического журналиста часто становятся красочные заявления высокопоставленных слуг народа. И в этом плане утром в понедельник мне было из чего выбирать. Был, например, председатель Государственной думы Вячеслав Володин с его сенсацией про "прозрение" Запада.

"Гонка восстановлений" уже началась

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном...

Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят" (не наблюдаю тех обнадеживающих признаков, которые видит спикер, но надеюсь, что в данном случае "проблемы со зрением" у меня, а не у него).

Был Байден с еще более громкой сенсацией: "Пандемия окончена" (говорят, что в глубоком шоке от этого "прозрения" президента США были даже те его помощники, что занимаются непосредственной борьбой с ковидом).

Был, наконец, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш с его скепсисом по поводу выбранного российской дипломатии метода борьбы с визовой дискриминацией со стороны США: "Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. И в любом случае, это не изменит - вероятно, даже это ухудшит - отношение принимающей страны (подозреваю, что Гутерреш прав - даже в случае позитивного для Москвы исхода арбитража американцы, скорее всего, его просто проигнорируют).

Но в качестве "события дня" я выбираю заявление гораздо менее известной и медийно раскрученной персоны - премьер-министра немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайля. В интервью журналу "Шпигель" этот германский политик вступил в заочную дискуссию с Владимиром Путиным и очень четко обозначил фактор, который предопределит исход экономического противостояния между Россией и Западом.

Президент РФ в Самарканде об энергетическом кризисе в Европе вообще и в Германии в частности: "В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, то возьмите и снимите санкции с "Северного потока– 2", 55 миллиардов кубических метров в год, только кнопку нажать - и все пошло.

Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, не могут отремонтировать, новый газопровод поставили под санкции, "Северный поток–2" открывать не хотят. А мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки".

Премьер-министр Нижней Саксонии: "Северный поток-2" никогда не будет введен в эксплуатацию... Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России... Эта кооперация безвозвратно разрушена. И Запад быстрее восстановится от этого, нежели Россия".

Вот мы и подошли к месту, в котором "зарыта главная собака". Скорость восстановления - кто успеет первым встать на ноги, а кто так и останется барахтаться, - это сейчас ключевой вопрос для определения исхода экономической войны между Россией и Западом. Накрывающий сейчас Европу (и в гораздо меньшей степени США) кризис, вызванный совершенно бешеными и неподъемными ценами на энергоносители только кажется чем-то новым и невиданным. Нечто подобное было без малого полвека тому назад - в 70-е годы. Обидевшись во время очередной арабо-израильской войны в 1973 году на позицию Запада, лидеры Саудовской Аравии бабахнули по "предателям" из "энергетической пушки" (ввели нефтяное эмбарго). Другие государства ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) с удовольствием присоединились к ловле рыбки в мутной воде.

Последствия для экономики западного мира оказались катастрофическими. Цитирую книгу Стивена Коткина "Предотвращенный Армагеддон: распад Советского Союза, 1970–2000": "В Англии 70-х годов Шеффилд и окружающая его промышленная зона потеряли более чем 150 тысяч рабочих мест только в сталелитейной индустрии. Еще большие потери были в машиностроении... Тогда же "мастерская Германии" - Рурская область со множеством ее сталелитейных заводов - лишилась 100 тысяч рабочих мест...

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В результате кризиса был разорен главный промышленный регион США - 8 штатов района Великих озер (Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Висконсин, Миннесота, Нью-Йорк). В 70-е годы в США закрылись более тысячи заводов. Аналитики с отчаянием писали: "Мы наблюдаем закат промышленной Америки, банкротство или упадок некогда могучих индустриальных предприятий".

Сильно, правда? Стоп, подождите! Если все на Западе было так плохо, то почему уже к концу следующего десятилетия в состоянии краха оказался не Запад, а СССР? Почему книга Коткина посвящена не развалу США, а распаду Советского Союза?

Экономическая подоплека произошедшего выглядит примерно так: сначала наша страна очень много выиграла от роста нефтяных цен и расширения экономических связей с Западом. Но по прошествии 10–12 лет выяснилось: США и Европа перестроили свои экономики, а мы - нет. Цены на нефть вступили в фазу долговременного падения и упадка. Мы оказались в пролете, а они в шоколаде.

В ходе нынешнего кризиса все развивается гораздо более динамично, гораздо более стремительными темпами. Осталось только понять, куда именно (и в чью пользу) развивается. Очень надеюсь, что в пользу России. Но я бы не стал списывать со счета заявление Штефана Вайля: "Запад восстановится быстрее!" - как пустое хвастовство.

Михаил Ростовский

Источник - МК
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