Таджики освободили 5 пленных кыргызских пограничников

21:10 19.09.2022

Таджикистан освободил четырех кыргызских пограничников, они вернулись на родину вместе с Ташиевым



Таджикистан передал Кыргызстану четырех военнослужащих Пограничной службы, захваченных во время боестолкновений на границе.



Как сообщили в ГКНБ, это стало результатом переговоров с таджикской стороной, которые провели глава ГКНБ КР К.Ташиев вместе с представителями силовых структур и областных властей.



Работа по обеспечению двусторонних кыргызско-таджикских договоренностей о прекращении огня, отвода сил и стабилизации обстановки продолжается, информирует ГКНБ.



Передача военнослужащих прошла вечером 19 сентября. Примерно в 21 час К.Ташиев вместе с освобожденными пограничниками перешли на территорию Кыргызстана через пункт пропуска "Кызыл-Бел" в Баткенской области.



14 сентября на кыргызско-таджикской границе началась перестрелка между пограничниками двух стран. До 17 сентября ситуация характеризовалась напряженной. Таджикская сторона продолжала обстрел, несмотря на договоренности о полном прекращении огня на линии границы.

136 тыс. 770 граждан были вынуждены покинуть свои дома и бежать - они были эвакуированы.

По оперативным данным на 22:00 18 сентября, общее количество погибших составляет 59 человек, среди них дети. Количество пострадавших - свыше 160 человек. Ряд раненых привезли в Бишкек для проведения операций.

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Погранслужба Кыргызстана заявляла, что таджикская сторона стреляет из стрелкового и группового оружия, минометов, использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию, использовали также артиллерийские установки.



В боестолкновениях с таджикской стороны принимали участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.



Таджикистан напал не только на Баткенскую область, но и на Ошскую - таджикская сторона обстреляла позиции кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө в Чон-Алайском районе.



Ситуация стала стабилизироваться только к 18 сентября.



В результате боестолкновений разрушена инфраструктура Баткенской области.