Си Цзиньпину подбирают наследника? - В.Скосырев

00:04 20.09.2022

19.09.2022



Американские китаеведы подбирают Си Цзиньпину наследника



Генсек Коммунистической партии не хочет стать "хромой уткой"

Владимир Скосырев



Подготовка к ХХ съезду КПК, намеченному на середину октября, вступила в заключительную фазу. По мнению наблюдателей, избрание Си лидером партии на третий срок гарантировано, а коренных изменений в стратегии Пекина не произойдет. Но перестановки в верхах неизбежны, тем более что 11 членов политбюро достигли возраста, когда принято завершать карьеру. Вопрос в том, объявит ли сам вождь на съезде, когда решит уходить, и кто станет преемником.



Роль Си Цзиньпина была четко очерчена в решениях пленума ЦК, состоявшегося в ноябре прошлого года. Там было указано, что под руководством Си Китай достиг исторических успехов. Была искоренена крайняя бедность, население стало пользоваться благами среднего уровня зажиточности.



Укрепился международный престиж Китая, удалось сдержать COVID-19, ограничить урон, причиняемый окружающей среде промышленностью и транспортом. Но, как констатирует South China Morning Post, c тех пор Китай столкнулся с новыми вызовами. Во-первых, рост экономики замедлился. Во втором квартале 2022 года она выросла всего на 0,4%, есть сомнения, что годовой рост в 5–5,5%, который раньше намечался, будет достигнут. Во-вторых, США подвергают Китай беспрецедентному давлению по вопросу Тайваня и в связи с доброжелательной позицией, занятой КНР по отношению к России на фоне событий в Украине. В этом свете китайские СМИ не устают повторять, что ослаблять бразды правления страной со стороны партии никак нельзя. Западные комментаторы считают, что Си стал самым сильным лидером КНР со времени Мао Цзэдуна. Коли так, то, значит, всякая борьба за руководящие посты в преддверии съезда исключена? У Гогуан, бывший спичрайтер ЦК КПК, а ныне преподаватель Университета в Принстоне, и агентство Bloomberg утверждают, что за кулисами идут ожесточенные схватки.



Возможно, У имеет зуб на своих бывших партийных товарищей, но он пишет, что Си постоянно должен расширять свои полномочия, чтобы не быть смененным партийцами, которые его выбрали, или не превратиться в лидера, которым вертят, как куклой. Такова природа политического строя в Китае. Те, кто выпускает вожжи из рук, выпадают из колесницы. Пример – судьба двух лидеров КПК конца 70-х и 80-х годов, отстраненных от власти. Генсеки Ху Яобан и Чжао Цзыян придерживались довольно либеральных воззрений и сочувствовали протестам молодежи. Из-за этого они лишились своих постов, а Чжао даже закончил дни под домашним арестом.



Bloomberg описывает расклад сил перед съездом, стараясь сохранить беспристрастность. Путь наверх будет открыт для тех функционеров партии, которые родились в 70-х годах. Это "счастливчики". Они не застали репрессий и хаоса эпохи Мао Цзэдуна и не испытали безработицы и нехватки доступного жилья, с которыми сталкиваются выпускники вузов сегодня. Их деловая карьера стартовала в период бурного роста экономики, короткого периода свободы в интернете и глобальной мобильности. Более 100 человек из этого поколения занимают важные должности в министерствах и провинциях. На съезде на них придется приблизительно 10% из примерно 370 членов и кандидатов в члены ЦК. Сейчас традиция предписывает, что людям, достигшим 68 лет, нужно готовиться уйти на покой. Если Си сохранит это неписаное правило, то таких ветеранов в верхах станет меньше. Это откроет дорогу в политбюро чиновникам, рожденным полвека назад. Их менталитет может быть более открыт для мира, полагает Виктор Ши, доцент Университета в Калифорнии.



Но самому Си Цзиньпину, если он останется на посту до съезда в 2032 году, исполнится 79 лет. В любом случае очевидно, что проблема наследника вовсе не надуманная, а насущная. По прогнозам агентства, есть четыре претендента от 49 до 55 лет, которые могут стать преемниками Си. Но он не хочет никого называть, чтобы не превратиться в "хромую утку".



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Странно называть кандидата на должность не по деловым качествам, а по возрасту. К тому же мы не знаем пока, будет ли назван на съезде официальный преемник. Пока Си Цзиньпин этого избегал. Но даже если назовут преемника, не факт, что он дойдет до финала. Ему еще придется доказать, что он достоин высшего поста".