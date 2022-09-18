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Киргизия – Таджикистан: смерть и ужас бесполезного приграничного конфликта, - Д.Усманов
00:37 20.09.2022

EurasiaNet
США

Киргизия – Таджикистан: смерть и ужас бесполезного приграничного конфликта

Вооруженные силы Киргизии и Таджикистана вступили в ожесточенные бои из-за спорной территории, сообщает Eurasianet. В ходе конфликта десятки людей погибли, а тысячам пришлось покинуть свои дома.

Даниль Усманов

Люди в Киргизии и Таджикистане надеются, что боевые действия на границе закончились. Теперь все мысли обратятся к ущербу, нанесенному за несколько дней столкновений. Но на то, чтобы осознать масштаб потерь, уйдет время. Люди пребывают в состоянии шока, вызванного психологической травмой.

После начала военных действий Баткен, столица одноименной области на юге Киргизии, стал городом-призраком. Когда 17 сентября туда прибыл корреспондент Eurasianet.org, все мелкие магазины и кафе были закрыты. Продолжали работать как минимум два минимаркета, но единственными их покупателями были солдаты. Однако пару-тройку гражданских можно было увидеть у заправочных станций.

Большая часть обстрелов и вылазок таджикских войск происходила непосредственно у границы. Но 16 сентября шальные снаряды попадали и в Баткен, хотя город находится в нескольких километрах от Таджикистана. Днем некоторые жители возвращались в город из сел, куда бежали от обстрелов. Но вечером они снова уезжали.

У военкомата собралось несколько десятков человек. Они приехали со всей страны, чтобы записаться в армию, и просили оружия. Но им его не выдали. В здании возле военкомата раньше продавали моторное масло. Однако в него попал снаряд и теперь оно лежит в руинах. В соседней чайхане выбило окна. Любопытные прохожие заглядывали внутрь и делали фотографии.

В здании и во дворе больницы было многолюднее. В 22:00 где-то неподалеку раздались выстрелы. Над головой пролетел самолет (судя по всему, небольшой) и по городу с шумом пронеслась колонна грузовиков. Поздно ночью хозяин отеля, в котором остановился корреспондент Eurasianet.org, разбудил постояльцев и велел всем собирать документы и уходить. По его словам, оставаться там было опасно. Больницу тоже эвакуировали, пояснил он.

Длинная вереница автомобилей шла на восток – к узбекскому анклаву Сох, еще одной территориальной аномалии в этом географически запутанном регионе. Узбекское правительство заслужило теплые похвалы многих киргизов за то, что разрешило массовую эвакуацию мирных жителей через свою территорию. Некоторые люди выезжали в поля и ночевали там. По их словам, их дома находились рядом с военным форпостом и они посчитали, что пока лучше держаться от него подальше.

По всей Баткенской области расползалось ощущение страха. Согласно данным МЧС, по состоянию на 18 сентября почти 137 тысяч человек бежали из своих домов. По официальным данным правительства, в Баткенской области проживает почти 550 тысяч человек.

В Раззакове, городке на крайнем юго-западе страны, толпы людей в течение нескольких дней штурмовали маленький аэропорт в надежде попасть на рейс. Представители Минздрава Киргизии сообщили, что по состоянию на вечер 18 сентября число погибших достигло 46 человек, еще около 140 госпитализированы.

Чувство паники охватило и Ошскую область, расположенную к югу и востоку от Баткена. В общей сложности 5300 человек были эвакуированы из приграничной зоны в высокогорном Чон-Алайском районе области, где, по сообщениям, 17 сентября произошла перестрелка из минометов между таджикскими и киргизскими войсками.

Приграничные районы Таджикистана, которые также подверглись ракетным обстрелам, более густонаселены. Но новости об эвакуации там просачивались только по "сарафанному" радио. Официальные каналы правительства полностью игнорировали гуманитарный аспект столкновений.

В течение нескольких дней новости о погибших тоже поступали только через анонимные аккаунты местных жителей. Правящий в Таджикистане авторитарный режим полностью подчинил себе как журналистов, так и граждан. Опасно даже сообщать о жертвах конфликта. Но в социальных сетях стали появляться видеозаписи, отражающие гибель людей и разрушения, принесенные конфликтом.

18 сентября правительство Таджикистана нарушило молчание по поводу погибших: МИД выступил с заявлением, в котором обвинил киргизскую армию в обстреле машины скорой помощи, проезжавшей через приграничное село Чоркишлок, неподалеку от районного центра, Исфары.

"В результате этого нападения пять членов одной семьи были убиты", - говорится в заявлении.

По словам представителя МИД, к человеческим жертвам привели и удары киргизских беспилотников. Согласно данным министерства, шесть мирных жителей погибли в результате попадания ракеты в школу в Овчи-Калаче, еще 12 – после удара беспилотника по мечети в том же городе.

Ни Киргизия, ни Таджикистан не раскрывают диспозицию своих сил у спорной границы. Однако, судя по всему, таджикские войска и нерегулярные формирования отступили из киргизских сел, занятых ими после первой волны крупных столкновений.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663623420


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