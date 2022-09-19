 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборы в США создают интригу вокруг "ядерной сделки" с Ираном, - Игорь Субботин
00:48 20.09.2022

19.09.2022
Тегеран взвешивает способность демократов выполнять свои обещания
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

сша, иран, ядерная сделка, политика, выборы Ибрахим Раиси все-таки взойдет на трибуну Генассамблеи ООН.
Прибытие президента Ирана Ибрахима Раиси в Нью-Йорк на Генассамблею ООН поставило вопрос о дальнейшем ходе ядерных переговоров между Тегераном и международными посредниками. Несмотря на то что в диалоге в последние месяцы наблюдались трудности на фоне требований Исламской Республики о политических гарантиях, есть ожидания, что визит Раиси в США может помочь в преодолении тупика. Тем не менее фактор неопределенности создает приближение промежуточных выборов в Конгресс, которые могут осложнить для Белого дома переговорные маневры.
Незадолго до вылета Раиси в США американский канал CBS опубликовал обстоятельное интервью с иранским президентом. В нем глава исполнительной власти заявил о необходимости заключения между Тегераном и другими участниками ядерного диалога устойчивого соглашения желательно в такой форме, которая бы не дала Америке возможности в очередной раз выйти из договоренностей в одностороннем порядке, как это произошло в эпоху экс-президента Дональда Трампа. "Если речь идет о хорошей сделке и справедливой сделке, то мы были бы настроены серьезно на достижение договоренности. Необходимо, чтобы она была прочной, необходимы гарантии. Если бы была гарантия, то американцы не смогли бы выйти", – сказал Раиси.

В то же время президент Ирана усомнился в целесообразности личной встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом на полях Генассамблеи ООН. "Не думаю, что встреча или разговор с ним принесет пользу", – пояснил он. Тем не менее, как предполагает канал "Аль-Арабия", скорее всего Тегеран попытается использовать визит в Нью-Йорк, чтобы продолжить дипломатический процесс и как минимум подтвердить свою готовность двигаться к соглашению. В делегацию со стороны Исламской Республики вошли министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян, глава президентской канцелярии по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, а также главный переговорщик в ядерном диалоге Али Багери.

Поездку на Генассамблею удалось организовать, несмотря на попытки правозащитных групп, оппозиции в изгнании и представителей республиканского истеблишмента убедить администрацию Байдена в необходимости ввести визовый запрет для иранской делегации. Основой для таких требований стал факт, что Раиси в 1980-х годах работал в комиссии по расстрелу, которая приговорила к внесудебной казни около 5 тыс. иранцев. Поддерживаемая американскими республиканцами леворадикальная группа "Организация моджахедов иранского народа", которая сплотила вокруг себя проживающую за рубежом иранскую оппозицию, впрочем, решила не сдаваться и ежедневно пикетировать штаб-квартиру ООН в знак протеста против поездки Раиси.

Разочарование в этих кругах до сих пор вызывает готовность Белого дома подписать с Ираном ядерное соглашение. Переговоры по этому вопросу в последние месяцы застопорились из-за требований Тегерана дать ему гарантии того, что в случае очередного одностороннего разрыва договоренностей со стороны других американских администраций те экономические преимущества, которая сделка может обеспечить Исламской Республике, сохранились в полном объеме. Препятствие также создал призыв Тегерана прекратить со стороны МАГАТЭ расследование вокруг его незадекларированных ядерных объектов. "Прекращение расследований агентства является частью гарантий того, что мы стремимся к устойчивому и прочному ядерному соглашению", – заявил недавно официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Противники дипломатического подхода к проблеме иранской ядерной программы, в том числе в Израиле, делают ставку на то, что многое в переговорной стратегии Вашингтона могут изменить промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь. Есть веские основания ожидать, что демократический лагерь потеряет инициативу, а республиканцы попросту затруднят способность Белого дома маневрировать и идти на компромиссы с Тегераном.

Как заявил "НГ" специалист по Ирану и военный эксперт Юрий Лямин, скорее всего власти Исламской Республики сейчас придерживаются выжидательной позиции. "В Тегеране понимают, что промежуточные выборы в США до минимума сокращают в предвыборный период вероятность какого-либо компромисса, потому что в предвыборной гонке республиканцы будут пытаться выставить это как слабость демократов, а борьба там ожидается очень напряженная, – обратил внимание аналитик. – К тому же иранская сторона может захотеть по итогам промежуточных выборов дополнительно оценить шансы демократов и республиканцев на выборах через два года и соответственно еще раз просчитать дальнейшую стратегию действий".

Источник - НГ
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