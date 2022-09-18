Киргизия и Таджикистан пришли к худому миру, - Къ

00:50 20.09.2022 Киргизия и Таджикистан пришли к худому миру

Но "устойчивый компромисс" по-прежнему не просматривается



Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана в понедельник подписали протокол об установлении мира и тем самым, похоже, поставили точку в недавней эскалации на границе. Но говорить о преодолении противоречий на системном уровне не приходится. На этом фоне в секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят обе страны, заявили о готовности "всемерно наращивать посреднические усилия для достижения устойчивого компромисса". Опрошенные "Ъ" эксперты отнеслись к такому посреднику скептически.



Киргизии и Таджикистану удалось завершить очередное обострение на границе двух стран - в районе таджикского анклава Ворух, окруженного киргизской территорией. Сегодня вечером информагентство "Турмуш" со ссылкой на председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева сообщило о подписании с таджикской стороной протокола о мире. "Главная суть протокола - ситуация и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны - председатель ГКНБ Саймумин Ятимов",- цитирует агентство господина Ташиева.



Кроме того, как заявили в Бишкеке и Душанбе, движение по дороге в Ворух, на которой регулярно происходят конфликты, возобновлено. "По итогам очередной встречи рабочих групп Таджикистана и Кыргызстана, которая состоялась 18 сентября на пограничном КПП "Гулистон", дорога в сельский джамоат Ворух города Исфары Таджикистана была открыта",- сообщило таджикское государственное агентство "Ховар" со ссылкой на власти приграничной Согдийской области. То же самое сообщил и заместитель полпреда президента Киргизии в Баткенской области Марухан Тулаев.



Число погибших в боях, которые с разной интенсивностью продолжались с 14 по 17 сентября, оказалось куда большим, чем в ходе нескольких прошлых обострений.



В Бишкеке сообщили о 59 погибших, в Душанбе - о 41 погибшем. Причем, по словам замминистра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми, эта цифра может вырасти - слишком многие раненые находятся в критическом состоянии.



Несмотря на прекращение стрельбы, риторика официальных лиц с обеих сторон показывает: до полноценной деэскалации очень далеко. В частности, как заверил на брифинге секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов, обострение началось с перестрелки в районе села Булак-Баши Баткенской области. "На данном участке два-три дня назад киргизские пограничники предупреждали таджикских коллег о том, чтобы они не заходили на неописанный участок границы. Но они в целях провокации зашли на данный участок, после чего началась перестрелка,- рассказал он.- Конфликт перекинулся и на другие участки границы. Здесь никакой логики. Конфликт начался в одном месте, а обстреливали по всем участкам границы в Баткенском и Лейлекском районах".



В беседе с "Ъ" господин Иманкулов добавил, что на противоположной стороне воевали не только таджикские военнослужащие, но и, возможно, афганцы.



"Наши солдаты и пограничники воевали не только с регулярными таджикскими частями, но и с бойцами, которые вряд ли состоят на службе в таджикской армии,- рассказал он.- Наши наблюдатели отметили, что эти бородачи были в гражданской одежде либо экипированы в форму без опознавательных знаков, стрельбу вели хаотично во все стороны, куда попало в общем, что несвойственно подготовленным солдатам. Некоторые из них кричали: "Аллаху акбар!" На видеокадрах, которые, кстати, снимали сами таджикские граждане, мы уже опознали одного вооруженного наемника, который позировал рядом с подбитым танком. Это гражданин Афганистана. Нам известно его имя, также известно, в какой провинции Афганистана он родился. Сейчас проводим дополнительные проверочные мероприятия по другим боевикам".



"То, что против наших военных воюют иностранные наемники, подтверждают и другие печальные факты,- продолжил господин Иманкулов.- Мы нашли тела наших солдат, которых перед смертью пытали, одного из них повесили. Так поступают только члены международных террористических организаций. В истории противостояния с Таджикистаном такие факты фиксируются впервые. Так же как грабежи и мародерство в захваченных в первые дни селах. Так, в селе Максат были намеренно сожжены дома, которые были построены при помощи Турции после прошлогоднего военного противостояния. Все это зафиксировано".



В Таджикистане, в свою очередь, ожидаемо обвиняют во всем киргизскую сторону.



В качестве доказательства собственной правоты заместитель главы МИДа Содик Имоми привел необычный аргумент: официальная информация в Душанбе готовилась к публикации дольше, чем в Бишкеке.



"Пострадавшая страна всегда немного запаздывает, так как срабатывает фактор неожиданности,- пояснил он.- А страна-агрессор заранее планирует агрессивные публикации и их вброс в СМИ". Кроме того, по словам дипломата, граждане Таджикистана, проживающие в Киргизии, "подвергаются сегрегации, избиваются и увозятся в неизвестном направлении".



Тем не менее день траура по погибшим был объявлен только в Киргизии, он прошел сегодня. Речь президента Садыра Жапарова по этому поводу была скорее воинственной, чем скорбной. "Услышав о кровавых столкновениях на баткенской границе, каждый гражданин страны выразил свое неравнодушие к действиям захватчиков,- сказал он.- Соотечественники со всей республики по собственной инициативе организуют и отправляют в Баткен всевозможную помощь. Преклоняюсь перед таким крепким единством нашего народа! Слава богу, наша казна не пуста. Сил у государства достаточно для полного обеспечения потребностей военнослужащих и граждан, вынужденных переселиться в связи со сложившейся ситуацией. Еще два года назад нашим военнослужащим не хватало оружия и боеприпасов, они носили старую форму, но сегодня все изменилось. Армия становится мощнее во всех отношениях, обретая крепость как с моральной, так и с материальной стороны для обеспечения безопасности государства".



Секретариат ОДКБ, куда входят как Киргизия, так и Таджикистан, выразил соболезнования обеим сторонам и предложил свои услуги в качестве модератора конфликта. Отметим, что раньше эта организация не занималась урегулированием конфликтов среди стран-участниц.



"Считаем неприемлемыми любые попытки применения силы для решения спорных вопросов и убеждены в безальтернативности политико-дипломатических подходов,- заявили в организации.- ОДКБ готова всемерно наращивать посреднические усилия для достижения устойчивого компромисса".



Впрочем, собеседники "Ъ" в Душанбе, Бишкеке и Москве восприняли эту новость со скепсисом. "Для Душанбе более приемлемый вариант (урегулирования.- "Ъ") - это двусторонний формат",- коротко заявил "Ъ" таджикский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Худоберди Холикназар. "В адрес ОДКБ давно высказывались претензии, что эта организация могла бы сыграть гораздо большую роль в недопущении конфликтов между ее членами",- развил ту же мысль другой таджикский политолог, Парвиз Муллоджанов. При этом "нерешаемых вопросов" в этом конфликте, по мнению господина Муллоджанова, нет.



Киргизия и Таджикистан оказались на грани войны



"Есть три кластера вопросов: принадлежность относительно небольших участков вокруг Воруха, дорога между Ворухом и Таджикистаном, а также отсутствие договоренностей и механизма по распределению водных ресурсов. Решение этих проблем требует долгого и последовательного переговорного процесса, но достижение договоренностей вполне возможно,- пояснил собеседник "Ъ".- Скажем, можно разработать механизм совместного экономического использования спорных участков. Механизм распределения воды был отработан еще в советское время - его следует лишь адаптировать к новым условиям. В международной практике можно найти примеры по решению транспортных проблем в трансграничных зонах, по особому статусу дорожной инфраструктуры и так далее".



Не слишком комплиментарно об ОДКБ высказался и собеседник "Ъ" в Бишкеке, бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов. "Немало людей скептически настроены в отношении роли ОДКБ в урегулировании конфликта и возможности эффективного пресечения действий агрессора, напавшего на Кыргызстан,- сказал он.- Более того, активно муссируются слухи, что Россия поставляет Таджикистану больше военной техники, чем Кыргызстану. Поэтому не случайно мы периодически слышим призывы выйти из ОДКБ. Я убежден, что потенциал, заложенный в Договоре о коллективной безопасности, пока еще полностью не раскрыт, и мы обязаны придать ему, образно говоря, второе дыхание". При этом собеседник "Ъ" признал, что "разрешить существующие проблемы, которые переросли в открытую агрессию правящего режима Таджикистана против Кыргызстана, в двустороннем формате уже не получится" - именно из-за "неконструктивной позиции руководства Таджикистана".



"Мы обязаны поднять роль ОДКБ, которая превратилась сегодня в консультативный орган, и сделать его органом эффективных решений и действий",- резюмировал господин Кулов.



"Мы будем только счастливы, если ОДКБ продемонстрирует свой дипломатический потенциал,- заявил "Ъ" российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.- Но нужно учитывать, что за 31 год существования обеих стран подобных столкновений было 150, и даже в этом году их было уже пять. Уже одно это указывает на невыявленность причин происходящего. Ведь стороны, по сути, не предъявляют друг другу требования ни по территории, ни по ресурсам, а практически каждое столкновение начинается с конфликта между местными жителями с применением камней и охотничьих ружей". По мнению господина Дубнова, особая сложность киргизско-таджикского конфликта заключается в том, что хаос и неурегулированность на границе выгодны местным криминальным кругам, которые занимаются контрабандой и оказывают большое влияние как на местное население, так и на элиты. "Мы толком не знаем, в чем именно должен заключаться возможный компромисс. Но даже если он будет достигнут, ситуацию все равно постараются вернуть к нынешнему состоянию - и сделать это будет очень просто",- считает господин Дубнов.



Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек Источник - Коммерсант

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