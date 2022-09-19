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Вашингтон берет под контроль Астану, - Виктория Панфилова
00:57 20.09.2022

19.09.2022
США предложат странам Центральной Азии ограничить контакты с Россией
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 сентября в Нью-Йорке выступит на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретится с ее генеральным секретарем Антонио Гутерришем, главами ряда стран Евросоюза и других государств, а также с руководителями крупнейших мировых корпораций. Американские бизнесмены уже присматривают казахстанские экономические сектора для инвестирования. Разговор об экономической политике стран Центральной Азии будет продолжен 22 сентября главами МИД региона с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В понедельник вступил в силу указ президента Касым-Жомарта Токаева о переименовании Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в Астану. Сам глава государства в это время отправился в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это знаковое событие проходит в преддверии объявленных досрочных выборов президента, участие в которых примет и Токаев.

"Токаеву необходимо подтверждать свою легитимность в глазах казахстанских граждан. Дело идет к выборам, и всякое публичное выступление на международной арене – это плюс в предвыборную копилку. В этом контексте и визит Си Цзиньпина в Казахстан, и участие Токаева в саммите ШОС", – сказал "НГ" завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. В геополитическом контексте Казахстану сегодня не позавидуешь. С одной стороны, он проводит политику многовекторности, но с другой – его тянут в разные стороны. "Поэтому Астане нужно выдерживать срединную линию и не портить отношений ни с Западом, ни с Россией, ни с Китаем, а подтверждать самостоятельность и весомость страны", – считает Грозин. Особенно после январских событий, которые пошатнули имидж Казахстана как социально и экономически стабильной страны Центральной Азии, отметил эксперт.

В ходе визита в США у Токаева также запланированы встречи с главами крупнейших корпораций. В частности, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft и Boeing. К примеру, Exxon Mobil вовлечена в процесс переговоров по увеличению поставок казахстанской нефти на мировой рынок. Об этом, в частности, заявил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, которые состоялись на минувшей неделе. По его словам, США принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки по Каспию через Азербайджан и Грузию. Проблема, по его словам, – в отсутствии трубопроводной системы через Каспий. Поэтому в краткосрочной перспективе рассматривается возможность использования танкерного флота. Но и здесь есть ограничения, отметил американский дипломат. "На Каспии число имеющихся кораблей ограничено. Их невозможно построить в одночасье. Поэтому дискуссия идет о том, где взять мощности, кто владеет судами и как быстро их можно задействовать и договориться с Баку, чтобы перегрузить казахстанскую нефть в железнодорожные или автомобильные цистерны, или перенаправить в имеющийся трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, чтобы потом доставить ее на мировой рынок", – пояснил Лу.

От Казахстана США требуют лишь перевести торговлю с Россией под санкционный контроль США. "Без разрешения американских чиновников соглашения не осуществляются. Цель – не попасть во вторичные санкции", – заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходил в Казахстане. Он также сообщил, что создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций.

США стремятся отсоединить экономики центральноазиатских стран от российской. Об этом на слушаниях в Комитете по иностранных делам Палаты представителей Конгресса США заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур. По ее словам, Вашингтон в настоящее время работает над укреплением взаимосвязанности экономик стран региона, а также над стимулированием экономического роста и совместных действий в борьбе с изменением климата. "Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью", – назвала она задачи США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИДов стран региона в формате "С5+1", судя по всему, обсудит эту тему. Этот вопрос неоднократно поднимался во время визитов американских дипломатов в регион (см. "НГ" 24.05.22). Узбекистану, Таджикистану, Киргизии и Туркменистану предложат ограничить контакты с Россией, в противном случае их могут ждать санкции.

"Тут ничего нового нет. Любая стратегия США в отношении к Центральной Азии любой американской администрации, начиная с Буша-старшего, преследовала цель – отстыковать страны региона от России. Просто сейчас об этом говорят откровенно. Другое дело, что за все годы ничего конкретного сделать не удалось. И я не вижу причин, почему сейчас это удастся сделать", – отметил Андрей Грозин. По его словам, есть объективные законы развития экономики, и через них не перепрыгнешь.

"С другой стороны, что США предложили странам региона за последние 10 лет? Что предприняли, чтобы отстыковать экономики стран Центральной Азии от российской или китайской? Они вкладывали деньги? Сейчас денег больше не стало, чем было, скажем, до пандемии. Да и нет никаких серьезных разговоров о крупных инвестиционных проектах. Пряников-то нет, а денег все меньше. Тогда как центральноазиатские элиты, и казахстанская не исключение, в первую очередь заточены под реализацию материальных и нематериальных ресурсов для своего развития. Но если взамен ничего не предлагают, а только говорят о правильной стороне истории, то на этом далеко не уедешь", – считает эксперт. По его мнению, если США и выделят только небольшие гранты или кредиты, то кардинальной смены экономической политики не будет. Для того чтобы заместить экономические выгоды, которые страны региона получают от партнерства с Россией, условно нужно около 50 млрд долл. Это общий товарооборот России со странами Центральной Азии за прошлый год. Эти деньги нужно вложить одномоментно. Но и эта сумма не покроет всех потерь от фантастического отсоединения экономик стран региона от России.

Источник - НГ
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