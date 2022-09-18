Вторжение в Кыргызстан возглавлял тадж-генерал и экс-оппозиционер Шох Искандаров

07:33 20.09.2022

20 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Приграничные конфликты

Вторжение в Кыргызстан. Агрессию против страны возглавлял генерал Шох Искандаров



Военную агрессию против Кыргызстана возглавлял таджикский генерал Шох Искандаров. К такому выводу пришли расследователи медиапортала "ПолитКлиника" после изучения видеороликов, опубликованных в соцсетях боевиками РТ.



В одном из видеоматериалов, снятом близ поста "Достук" Баткенской области, около 20 вооруженных боевиков идут в сторону подбитого танка. Они разговаривают на таджикском языке. Из их беседы понятно, что среди них есть и Шох Искандаров. Отмечается, что этих таджикских военных и самого генерала можно увидеть и на других видеороликах.



В предыдущих материалах "ПолитКлиника" показывала, как на стадионе города Бустана военные собирали гражданских лиц, а Шох Искандаров возглавляет милицию города.

Отметим, участие Шоха Искандарова в военной агрессии Таджикистана против Кыргызстана подтверждено и в мае 2021 года. Согласно открытым данным, генерал возглавляет отряд из 30 боевиков, прошедших специальную подготовку.



Напомним, в 2014-м МИД Кыргызстана был вынужден направить ноту Таджикистану в связи с сообщением о прибытии в Ворух отряда генерала Шоха Искандарова.



Журналисты отметили, что видеоматериалы доказывают: человек, занимающий официальную должность, в компании вооруженных боевиков вторгся на территорию Кыргызстана. Тем самым Таджикистан нарушает основополагающие принципы Устава ООН, атаковав мирных граждан и уничтожая гражданские объекты, и поэтому должен понести ответственность за военную агрессию против КР.



В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 183 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.



Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.