Британцы оказались перед выбором: "голодать или замерзнуть до смерти", - А.Яшлавский

07:37 20.09.2022 Множество пожилых британцев на фоне стремительно растущих цен опасаются мрачного выбора этой зимой: "Голодать или замерзнуть до смерти". Эксперты опасаются, что с наступлением холодов многие британские пенсионеры попросту начнут умирать.



Миллионы пожилых жителей Великобритании напуганы стремительным ростом цен



Среднее британское домохозяйство оказалось перед перспективой увидеть, что его годовой счет за электроэнергию вырастет до 3549 фунтов стерлингов (примерно 250 тысяч рублей) с октября - рост составит 1578 фунтов стерлингов (110 тысяч рублей), увеличившись на 80% - после того, как энергетический регулятор страны поднял предел цен на прошлой неделе. Ценовой предел устанавливает максимальную сумму, которую поставщики энергии могут взимать за каждую единицу энергии и газа.



CNN Business рассказывает в качестве примера о пожилой британке Ивонн ДеБурго. За последние три месяца 77-летняя вдова из графства Оксфордшир на юге Англии похудела почти на 25 фунтов (примерно 11 кг) в результате того, что ела только один раз в день приготовленную еду - с кусочком фрукта или бутербродом на ужин.



ДеБурго похудела, пытаясь сэкономить деньги - отрезвляющее проявление катастрофического кризиса стоимости жизни в Великобритании, которому, похоже, не видно конца, отмечает CNN Business.



В июле инфляция превысила 10% впервые за 40 лет из-за стремительного роста стоимости энергии, продуктов питания и топлива. Банк Англии прогнозирует рост инфляции до 13% к концу года. Аналитики говорят, что в начале следующего года он может вырасти еще больше.



ДеБурго, которая полагается на свою государственную пенсию и дополнительное пенсионное пособие, говорит, что ее счета за продукты уже почти удвоились в течение примерно месяца, а растущая стоимость топлива еще больше беспокоит ее зимние счета за электроэнергию.



"Я не хочу в конечном итоге превратиться в скелет… в конце концов это должно прекратиться. Но смогу ли я к тому времени позволить себе поесть, я не знаю", - сказала она CNN.



Это кризис, который должен быть в центре деятельности британского правительства. Но вместо этого уходящий в отставку премьер-министр Борис Джонсон практически отсутствует, отправившись в два отпуска менее чем за месяц. Его критики обвиняют его в том, что он умыл руки после энергетического кризиса и переложил вину на конфликт на Украине.



Между тем на Даунинг-стрит заявили, что следующий премьер-министр Великобритании должен представить какие-либо новые крупные планы расходов для поддержки тех, кто испытывает трудности. Два кандидата, Лиз Трасс и Риши Сунак, в настоящее время борются за то, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии и, следовательно, премьер-министром, результаты этой гонки ожидаются 5 сентября. Только рядовые члены Консервативной партии, которые составляют менее 0,3% электората, могут голосовать за нового лидера.



И хотя исследования показывают, что пожилые люди с большей вероятностью проголосуют за консерваторов, ни один из кандидатов не изложил четкого плана того, как справиться с кризисом стоимости жизни, который уже остро ощущается многими в этой возрастной группе.



Около 2 миллионов пенсионеров уже жили в бедности до кризиса, согласно данным Центра улучшения старения, благотворительной организации, занимающейся улучшением жизни пожилых людей, чей годовой отчет за 2022 год показал, что бедных пенсионеров в 2021-м больше, чем в предыдущем году.



Согласно данным Службы денег и пенсий, спонсируемой Министерством труда и пенсий, около 44% людей, достигших текущего британского пенсионного возраста в 66 лет, говорят, что это их основной источник дохода. Большинство пенсионеров получают базовую государственную пенсию в размере 141,85 фунта стерлингов в неделю (около 10 тысяч рублей) или около 7400 фунтов стерлингов (примерно 520 тысяч рублей) в год, при этом новая пенсия, введенная в 2016 году, составляет около 9600 фунтов стерлингов (673 тысячи рублей) в год. Государственная пенсия выросла на 3,1% в апреле, что намного ниже уровня инфляции в то время, на уровне 9%. Следующее повышение государственной пенсии будет в апреле следующего года.



"Таким образом, эти люди уже страдали, и теперь мы находимся в ситуации, когда им будет еще хуже, и многие другие впадут в нищету из-за того, что происходит", - говорит Морган Вайн из благотворительной организации Independent Age.



Люди, принявшие участие в опросе, проведенном Independent Age в июне и июле, нарисовали мрачную картину своей повседневной жизни. "Я выключила отопление, я не так часто мою пол. Я не так часто убираю пылесосом, я мою посуду только в случае крайней необходимости, я больше не могу печь с внуками, что разбивает мне сердце", - сказала одна пенсионерка.



"Поездки на отдых ушли в прошлое, общественная жизнь осталась в прошлом, если расходы будут продолжать расти, у меня нет ответов, я бы не возражал против работы, но мне 88 лет, и я никому не нужен", - сказал другой респондент.



Такая бедность усугубляет состояние здоровья, при этом ожидаемая продолжительность жизни также снижается, согласно отчету Центра улучшения старения, в котором отмечается, что количество лет, которые пожилые люди проводят в добром здравии, также снижается.



Конфедерация NHS – орган, представляющий руководителей Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) – заявила в этом месяце, что нехватка топлива, в частности, создает "порочный круг потребности в медицинской помощи", объяснив это тем, что врачи могут лечить болезнь пациента, но если болезнь... - например, инфекция грудной клетки - вызвана холодным, влажным жильем, цикл инфекции будет продолжаться, когда больной вернется домой.



Это беспокойство, которое не оставляет Ивонн ДеБурго. Она не знает, как ей удастся сохранить тепло этой зимой, чтобы справиться с симптомами, связанными с ее фибромиалгией и артритом.



"Я думаю, что правительство считает, что мы должны либо умереть с голоду, либо замерзнуть до смерти", - говорит ДеБурго.



Морган Вайн разделяет такие опасения. "Очевидно, что мы невероятно обеспокоены тем, что наступают более холодные месяцы, потому что мы действительно думаем, что это приведет к увеличению числа смертей пожилых людей", - сказала она. И этот прогноз возник не на пустом месте: по данным NHS, в 2021 году в Англии и Уэльсе умерло почти 10 тысяч человек из-за того, что в их домах было слишком холодно.



В заявлении, сделанном на прошлой неделе, лидеры Национальной службы здравоохранения предупредили о надвигающемся "гуманитарном кризисе", если правительство не решит проблему затрат на энергию, заявив, что нехватка топлива "неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на и без того очень хрупкие услуги" и может увеличить количество ежегодных смертей, связанных с холодом в домах.



Больницы в Великобритании уже близки к тому, чтобы согнуться под давлением кризиса, при этом пожилые люди особенно уязвимы к пробелам в обслуживании, включая рекордно высокие очереди в больницах и нехватку работников.



В августе в стране было два примера таких провалов. Сообщается, что 90-летняя женщина прождала скорую помощь 40 часов после падения дома в Корнуолле, на юго-западе Англии. Ее сын, Стивен Симс, написал в соцсети, что она упала в воскресенье вечером и что скорая помощь прибыла во вторник днем, и что его мать затем ждала еще 20 часов, чтобы ее осмотрел врач в больнице. "Система полностью сломана", - сказал он корнуоллской службе Би-би-си.



А в другом случае в Корнуолле 87-летний мужчина прождал 15 часов скорую помощь после перелома семи ребер и перелома таза, рассказала Би-би-си его дочь.



Между тем консервативное соперничество за лидерство в значительной степени лишено серьезных дебатов о полном масштабе кризиса, с которым сталкивается служба здравоохранения.



Пока британское правительство объявило, что соответствующие домохозяйства в Англии, Шотландии и Уэльсе получат 400 фунтов стерлингов, распределенных в течение шести платежей, чтобы помочь с растущими счетами за топливо с октября.



Но многие говорят, что этого недостаточно.



В апреле консервативное правительство нарушило предвыборное обещание, приостановив на год так называемую формулу "тройной блокировки" - меры, обеспечивающей повышение базовых государственных пенсий либо на 2,5%, либо на уровень инфляции, либо на рост среднего заработка, исходя из того, что больше.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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