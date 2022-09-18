В Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы

07:49 20.09.2022

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков сообщает, что в Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы.



"В настоящий момент нам известно о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. При этом, некоторые из них находятся на стоянках для нарушителей. Хранение там обходится очень дорого. Еще часть грузовиков стоит на таможенных терминалах, некоторые же вообще прямо на дороге. У водителей изъяли все документы, поэтому они не могут уехать", - цитируют "Известия" представителя ассоциации.



Речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из стран Евросоюза эти товары следуют на границу Белоруссии, а далее в Казахстан. В свою очередь в Минтрансе РФ отметили, что Астана ввела необоснованные требования.



Ранее "СП" писала, что Евросоюз требует от Турции не помогать России с обходом санкций.