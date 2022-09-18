 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Баткен: тела пяти кыргызстанцев не опознаны, 2 военных пропали без вести
07:56 20.09.2022

Конфликт на границе: тела пяти кыргызстанцев не опознаны

Вследствие вторжения Таджикистана, по последним данным, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали.
Тела пяти кыргызстанцев, погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области, не опознаны. Об этом на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил замминистра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.
"К сожалению, пятерых погибших пока не опознали. В морг Баткена все еще привозят тела", - рассказал он.

Напомним, что вследствие вторжения Таджикистана, по последним данным, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали. Почти 137 тысяч человек эвакуированы в результате конфликта.

Двое военнослужащих КР числятся пропавшими без вести, сообщил журналистам полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.
Он напомнил, что в результате переговоров из плена были освобождены четыре пограничника. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев привез их в Кыргызстан.

Источник - ru.sputnik.kg
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