NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами

08:22 20.09.2022

19 сентября 2022, Антон Никитин

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, "пугающе эффективное оружие" – ударные беспилотники иранского производства, пишет The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ.



Украинский военный чиновник, на которого ссылается NYT, сообщил, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября. При этом издание указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА.



Издание отмечает, что иранские "дроны-камикадзе" являются "мощным оружием". "Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)", – говорится в статье.



Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.



Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.



Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у "ненадежной страны" и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались "многочисленные сбои", The New York Times отмечает, что Shahed-136 "пугают" украинских военнослужащих.



Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.



По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.



Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. "Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного", – сказал офицер ВСУ.



Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.



При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.



Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.