Что такое "деколонизация России"? - А.Кренгель

08:26 20.09.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 20.09.2022



Возвращение к идеям "Генерального плана ОСТ"



Одним из направлений информационной войны, которую Запад развернул против нашей страны с началом СВО, стал призыв к "деколонизации России". За нелепым выражением стоит старая идея нанести России военное поражение и после расчленения СССР в 1991 году расчленить Российскую Федерацию окончательно. Документ литовского отделения Атлантического совета (Atlantic Council)*, разработанный для НАТО, предлагает осуществить замысел, поразительно напоминающий гитлеровский "Генеральный план Ост".



Собравшиеся в июле в Праге "представители народов и отдельных регионов, которые находятся в составе России и считают себя колонизированными", обнародовали "Декларацию о деколонизации России", в которой читаем: "Российская Федерация сегодня – это страна-террорист, которую возглавляют военные преступники… Из-за такой политики имперского центра народы и регионы РФ столкнулись с санкционными ограничениями, угрозой цивилизационной изоляции и даже полного исчезновения. Все это привело к тому, что РФ уже сейчас стоит на пороге хаоса и гражданской войны. Помешать этому может только полная и контролируемая деколонизация России".



В "Декларации" предлагается приучить население России "к "мирному системному сопротивлению" и "обеспечить мирный и демократический переход власти". Слово "мирный" здесь – издевательство, ибо речь идет о планировании попытки кровавого переворота, одним из инструментов которого стало бы создание в России этнических бандформирований ("национальных легионов для защиты суверенитета, прав наших народов и обеспечения мира").



И костью в горле торчит у составителей "Декларации о деколонизации" России специальная военная операция ВС РФ на Украине: "Призываем всех, кто сегодня участвует в несправедливой захватнической войне против Украины, вернуться домой, в том числе путем сдачи в плен ВСУ".



Документ Атлантического совета идет дальше: планируется разделение страны на оккупационные зоны, уничтожение российского ВПК, отказ от собственной школьной системы на срок не менее двадцати лет, делегирование "воспитания" граждан международным организациям, запрет на владение оружием и многое другое.



Немаловажный нюанс вносит книга сотрудника Джеймстаунского фонда (Вашингтон) Януша Бугайского "Несостоявшееся государство: путеводитель по распаду России" (2022). Здесь центральная власть в России рушится под напором проблем, а затем в одном варианте Москва отдает все на усмотрение регионов, Кремль же продолжает править номинально; во втором варианте регионы заявляют о своей независимости и возникают "новые территориальные образования". Все это кипит, воюет между собой, в конфликты вмешиваются пограничные страны…



Бугайский постулирует, что триггером развала России станет конфликт на Украине. "Мы, – говорит он, – должны готовиться к установлению отношений с новыми субъектами, которые возникнут из распадающейся России".



Самое время сравнить выкладки этих полусумасшедших визионеров с "планом Розенберга", предшествовавшим "Генеральному плану Ост".



9 мая 1941 года рейхсминистр оккупированных территорий Альфред Розенберг представил фюреру проект директив по вопросам политики на новых территориях в результате оккупации СССР. Он предложил создать на советской территории пять губернаторств. Гитлер, правда, опасался автономии Украины и заменил для нее термин "губернаторство" на "рейхскомиссариат".



Рейхскомиссариат "Остланд" должен был включать Эстонию, Латвию и Литву. Население "Остланда" подлежало полной германизации в течение двух поколений. Рейхскомиссариат "Украина" включал Восточную Галицию ("Дистрикт Галиция"), Крым, ряд территорий по Дону и Волге, а также земли упраздненной Советской Автономной Республики немцев Поволжья. Рейхскомиссариат "Кавказ" отделял Россию от Черного моря. Четвертое губернаторство составляла Россия до Урала. Пятым губернаторством должен был стать Туркестан.



Сегодня эта схема повторяется то в одной западной программе "освобождения России", то в другой. Гитлер планировал и радикальное сокращение населения оккупированных территорий: "Чтобы избежать в восточных областях нежелательного для нас увеличения численности населении... мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и т. п., мы должны постоянно внушать населению мысль, что вредно иметь много детей… Следует всячески способствовать расширению сети абортариев… Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население".



Согласно своему плану, на "восточные земли" нацисты хотели переселить 10 млн немцев, выселив оттуда в Сибирь 30 млн человек, причем не только русских. Депортации подлежали и "дружественные Рейху народы". За Урал предполагалось выселить 85% литовцев, 75% белорусов, 65% западных украинцев, 75% жителей остальной Украины, по 50% латышей и эстонцев. Крым должен был стать арийской территорией под названием Готенгау, украинцам он не должен был достаться.



"Мы должны убивать от 3 до 4 млн русских в год", – говорили гитлеровцы. Сегодня тот же замысел выражается более "политкорректно": "Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России", – пишет The Atlantic. Сходство планов англосаксов с гитлеровскими уже нисколько не смущает.



…Куклы, которых минувшим летом привезли в Прагу и которым дали подписать "Декларацию о деколонизации России", изъясняются невообразимым языком, но их язык формируется "хозяевами дискурса". И пока этому языку не противопоставлены альтернативный дискурс и альтернативная идеология, он будет прививаться все шире, а образ России – принимать вид отвратительной карикатуры.



Антагонизм сложился. Запад этого не скрывает.