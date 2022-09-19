ЧВК Вагнера в Африке и других местах. Работа у них такая, - В.Прохватилов

08:34 20.09.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 19.09.2022 |



Музыканты и их концерты



О частной военной компании (ЧВК) Вагнера с негодованием пишут западные СМИ и уклончиво, но с одобрением – российские. "Батальона с тяжелым пехотным вооружением и бронетехникой, известного как "ЧВК Вагнера", формально не существует. Такого подразделения не найти ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц. Бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Оно и не может существовать: в России нет закона о частных военных компаниях и гражданской организации, имеющей в арсенале бронированные боевые машины, переносные зенитные комплексы и минометы, быть не может. Но она есть, писало петербургское издание "Фонтанка" весной 2016 года.



Если верить "Фонтанке", прототипом группы Вагнера стал "Славянский корпус", который "обозначил свое присутствие в Сирии, но подвергся преследованию в России за наемничество".



Вагнер – это якобы позывной командира ЧВК подполковника запаса Дмитрия Уткина, который до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады спецназа Главного управления Генерального штаба ВС РФ. В ноябре 2017 года агентство РБК сообщило о назначении Уткина гендиректором компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" – управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина, с которым связывают ЧВК.



Мне приходилось сотрудничать с ребятами из "Конкорда", причем неоднократно и не по ресторанной тематике. Работают четко, по-военному. И не жадные в отличие от большинства российских политтехнологов.



Первой операцией ЧВК Вагнера считается разоружение украинских частей в Крыму в 2014 году. Затем "музыканты" (так в обиходе называют бойцов ЧВК) помогали ополченцам Донбасса.



В октябре 2015 года ЧВК Вагнера передислоцировалась в Сирию, где принимала участие в освобождении Пальмиры в марте 2016 года.



В декабре 2017 года Би-би-си заявила об участии российских сотрудников ЧВК в гражданской войне в Судане, где они выступили на стороне правительства Омара Башира.



В мае 2020 года ряд новостных агентств опубликовал выдержки из доклада мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, согласно которой до 1200 бойцов ЧВК Вагнера в Ливии воевали на стороне генерала Халифы Хафтара. В докладе говорилось, что российские "музыканты" действуют в Ливии с 2018 года, "оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях", в частности работая наводчиками артиллерии, снайперами и "давая консультации в области противодействия электронному наблюдению". В декабре 2021 года председатель Высшего государственный совета Ливии сообщил, что в стране "насчитывается более 7 тыс. сотрудников ЧВК Вагнера и у них есть 30 реактивных самолетов.



В январе 2022 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: "Присутствие группы Вагнера в ЦАР очень широкое, они там на протяжении достаточно длительного времени, это происходило поэтапно. Сейчас они весьма плотно контролируют все ключевые сферы безопасности, включая защиту представителей власти, участвуют в боевых действиях". Боррель сказал, что ЧВК Вагнера обосновалась и в Мали; по этой причине Евросоюз намерен отозвать свою военную миссию в этой стране; мол, ЕС хотел бы продолжить свою военную учебную миссию в Мали, но "не любой ценой".



В 2018 году появилась информация, что ЧВК Вагнера действует в Мозамбике, где c 2017 года происходят нападения исламистских боевиков.



"Также считается, что ЧВК Вагнера ведет деятельность в Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе", – пишет турецкое Anadolu Agency.



Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц недавно рассказывал в репортаже, как бойцы ЧВК Вагнера взяли штурмом Углегорскую ТЭЦ на Украине, проявив высокий боевой дух и владение "военной наукой". Державших оборону было намного больше, чем атакующих, но российские "музыканты" победили не числом, а умением.



Где бы ни появлялись бойцы ЧВК Вагнера, везде победа! В чем секрет успеха этих бойцов?



На мой взгляд, в сочетании высокого профессионализма на всех уровнях – от рядового бойца до командиров и оптимального управления взаимодействием разведывательных и ударных подразделений, входящих в состав ЧВК, которая представляет собой симбиоз батальонной тактической и диверсионно-разведывательной групп (ДРГ).



Современные войны не предполагают крупных генеральных сражений наподобие битвы на Курской дуге. Современная война – война спецназов. Или ДРГ, как показал опыт боев в Донбассе. То есть, по сути, таких небольших, но универсальных армий, как ЧВК Вагнера.



ЧВК Вагнера помогли правительственной армии ЦАР за считаные месяцы разгромить террористические группировки точно так же, как и в Мали, что нанесло серьезный удар авторитету Франции и всего Евросоюза.



На сегодняшний день вагнеровцы – самое, пожалуй, эффективное подразделение в России, пусть даже официально они никакого отношения к вооруженным силам Российской Федерации не имеют. И, вероятно, для успешного противостояния с подразделениями ВСУ, обученными американскими и британскими военными, оснащенными боевой техникой НАТО, нужны именно такие штурмовые формирования. И чем больше, тем лучше. Если эта ЧВК на протяжении лет успешно решала сложные боевые задачи на разных континентах, а сейчас не знает поражений на Украине, можно представить, как повлияло бы на ход СВО участие в ней не нескольких сотен, а хотя бы пары десятков тысяч бойцов. Кстати, на Харьковском направлении ВСУ недавно наступали силами всего шести легковооруженных БТГ. А наших "музыкантов" там не было…