Безуглеродная поддержка: США не смогут увеличить экспорт нефти в ЕС, - Дм.Мигунов

09:55 20.09.2022

20 сентября 2022,



Собственных добывающих мощностей Америки оказалось недостаточно

Дмитрий Мигунов



На американскую нефтегазовую индустрию возлагались особые надежды как на средство сдерживания европейского энергетического кризиса. Однако сами американские производители думают иначе: возможностей наращивать поставки у них нет. Более того, есть немалая вероятность, что они снизятся, что касается и нефти, и газа. Частично это вызвано желанием фиксировать прибыль и не вкладываться в развитие, но есть и фундаментальные проблемы, к примеру падение производительности основных сланцевых месторождений. Подробнее о проблемах трансатлантической энергетики - в материале "Известий".



Крах ожиданий



В начале следующего года в силу вступает эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз по морю (трубопроводные поставки, в частности в Венгрию, будут разрешены), что одномоментно уберет с мирового рынка от 1,7 млн до 2,5 млн баррелей в сутки, по разным оценкам. Это больше, чем добавила к своим квотам ОПЕК+ с начала этого года.



С учетом того, что организация не торопится увеличивать добычу дальше, как из-за объективных проблем с производством в Нигерии, Ираке и других странах, так и из-за нежелания участников слишком сильно поддавить цену на нефть, есть существенная вероятность возвращения показателей мирового предложения на рынке к уровням января-февраля 2022 года, что в условиях намного большего спроса неизбежно приведет к взлету цен. В наибольшей степени пострадают именно европейские потребители.



Расчет на то, что выбывшие российские поставки хотя бы частично заменит иранская нефть, пока не оправдывается: ядерная сделка, казавшаяся почти неизбежной еще месяц назад, сейчас на глазах становится все менее реалистичной, а значит, на рынках не появится около 300 тыс. баррелей в сутки в кратчайшие сроки и до 1 млн баррелей в пределах нескольких месяцев или года.



Надежды возлагались в большей степени на американских поставщиков. В конце концов снижение цен на нефть в середине прошлого десятилетия - это их заслуга. Углеводороды из сланцевых месторождений, осваиваемых благодаря технологиям фрекинга, позволили США стать нетто-экспортером газа и почти на 90% обеспечить импортозамещение нефти. Нефтедобыча в США росла на протяжении почти десяти лет, и казалось, что этот процесс бесконечен, тем более что обеспечить ее рост удавалось в гораздо более трудных обстоятельствах с точки зрения рыночных цен. Даже при $50 за баррель американские сланцевики наращивали добычу, по логике они тем более смогут это делать при $80–100.



Сейчас оказывается, что эта арифметика не совсем уместна. Как заявил на этой неделе один из крупнейших инвесторов в сланцевую нефть, глава инвестгруппы Quantum Energy Partners Уил ВанЛо, никакого нефтяного или газового "бэйлаута" со стороны США в отношении ЕС ожидать не приходится. С ним оказались согласны и другие управляющие нефтегазовой индустрией в Америке. В течение этого года поставки углеводородов из США в Евросоюз стабильно росли. К примеру, в первые пять месяцев этого года нефтяной экспорт через Атлантику превзошел впервые в истории поставки через Тихий океан к азиатским потребителям - 213 млн баррелей против 191. Однако на данный момент, судя по всему, пределы этого роста исчерпаны.



Не желают вкладываться

Нефтедобыча в США все еще не вернулась к историческому максимуму в 13 млн баррелей в день, достигнутому накануне пандемии коронавируса. Сейчас этот показатель составляет около 12,1 млн баррелей в сутки и с дальнейшим увеличением возникают сложности. Об этом можно судить по числу буровых. C начала года оно выросло с 480 до 600, но последние два месяца застаивается вокруг этой отметки. Реально наращивают производство только нефтяные мажоры вроде ExxonMobil и Chevron, тогда как мелкие и средние компании, являвшиеся главной движущей силой сланцевой революции, скорее решили притормозить.



Цены сейчас высокие и находятся очевидно выше показателей рентабельности, почему бы не вложиться в добычу и развитие? Инвесторы не хотят этого делать. Причин тут множество: во-первых, многие не уверены, что рост цен на нефть надолго, есть подозрения на новый их обвал после следующего кризиса. Во-вторых, ESG-активность по-прежнему не спадает, а значит, компании боятся подпасть под новые ограничения как со стороны инвесторов-активистов, ратующих за безуглеродную экономику (а значит, против нефти и газа), так и со стороны государства, которое после прихода к власти Джо Байдена совсем недружелюбно к нефтяниками. К примеру, до сих пор так и не снят запрет на бурение на федеральных землях.



Наконец, предыдущий цикл роста в 2013–2019 годах с опорой на кредитное плечо закончился для множества компаний печально: они обанкротились, не выдержав комбинации низкой или даже отрицательной рентабельности и высокой долговой нагрузки. Обжегшись на молоке, нефтяники сейчас дуют на воду, стараясь вести бизнес консервативно и фиксировать прибыль.



Пик производительности пройден

Кроме того, возникают вопросы и по поводу физических возможностей американских недр обеспечивать постоянный рост добычи без массированных многомиллиардных инвестиций и применения принципиально новых технологий. На месторождении Пермиан в Техасе, где добывается 4,6 млн баррелей в сутки - больше, чем в большинстве стран ОПЕК, - объем производства в этом году побил рекорд в отличие от других территорий, где восстановление объемов 2019 года выглядит невозможной задачей. Тем не менее к сентябрю число вышек с горизонтальным бурением опустилось до четырехмесячного минимума - 316 штук.



В прошлом число буровых падало неоднократно, но добыча все-таки росла за счет увеличения продуктивности каждой скважины. Сейчас ситуация иная. Статистика по всем основным сланцевым месторождениям, включая и Пермиан, показывает, что пик производительности был достигнут в середине 2021 года, когда средний показатель добычи достигал 2000–2500 баррелей в день на одну скважину. Сейчас он упал примерно на 20–30% от максимума. В таких условиях наращивать добычу невероятно сложно. Прогнозы о росте производства нефти в Америке на миллион баррелей в день и в 2022-м, и в 2023 году, судя по всему, реализоваться не смогут.



С учетом того, что США еще и "поиздержались" в части расходования своего стратегического резерва, находящегося на минимуме за 40 лет, не исключен вариант нового резкого повышения цен на все виды топлива в Америке. При такой ситуации речь пойдет уже не о наращивании экспорта, а о его запрете. Идея уже муссировалась в начале лета, но была положена на полку. Зимой к ней могут вернуться вновь.