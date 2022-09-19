Триумф(?!) ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии, - Ю.Тавровский

09:59 20.09.2022 Триумф ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии

Самые важные итоги саммита



Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) на глазах меняет свои контуры, а вместе с ними и свою роль в мире. Ее создали в 2001 году преимущественно для решения проблем безопасности в Средней Азии. С точки зрения геополитики именно этот регион является "сердцем" планеты. Благодаря усилиям России и Китая довольно пассивное объединение 6 стран (в нем еще Казахстан, Таджикистан, Киргизия и примкнувший чуть позже Узбекистан) постепенно наращивало влияние на евразийском пространстве. Вступление в ШОС Индии и Пакистана в 2017 году придало организации качественно новый масштаб. Теперь она стала охватывать 60% территории Евразии, внутри границ ШОС сосредоточилось свыше 40% человечества, страны-члены обеспечивают четверть мирового ВВП. Стоит добавить, что в ШОС входят 4 ядерные державы, в то время как в НАТО - 3. Морские границы ШОС теперь омывают воды четырех океанов - Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого и Индийского.



Самые важные итоги саммита



Выходу рубежей ШОС на побережье Индийского океана в мире поначалу не придали особого значения. Ситуация резко изменилась с уходом из Белого дома Дональда Трампа, который надеялся "сделать Америку снова великой", проводил в целом изоляционистскую политику и явно недооценивал изменения на периферии Pax Americana, "американского мира". Новый президент Джозеф Байден, стоящие за ним деловые и политические круги в полной мере осознали важность перемещения глобального финансового и промышленного центра в Индо-Тихоокеанский регион. Они не только ввели в международный политический лексикон это сочетание, но и стали придавать ему вполне реальное военное и экономическое наполнение.



В Белом доме разработали Индо-Тихоокеанскую стратегию. В соответствии с ней создали новое региональное командование своих вооруженных сил, расширили на весь Индийский океан зону ответственности "тихоокеанского" 7-го флота. Ради заполнения неожиданно обнаруженного "вакуума безопасности" в дальние от Атлантики воды были призваны союзники по НАТО. Их зона ответственности теперь включает Индо-Тихоокеанский бассейн. Американцам удалось активизировать вяло существовавшее военно-политическое объединение КВАД (Четырехсторонний диалог по безопасности в составе США, Австралии, Японии и Индии). Особые надежды в обеспечении интересов Запада возлагаются на новый военный блок АУКУС (Австралия, Англия и США), а также разведывательное сообщество англосаксонских государств "Пять глаз" (США, Англия, Австралия, Канада и Новая Зеландия).



Само собой, американцы не забыли про бизнес. 22 мая нынешнего года во время визита в Токио президент Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической структуры - ИПЕС. Под этим проектом на всякий случай подписались 12 стран региона, однако с самого начала серьезные люди в деловых и политических кругах стали выражать сомнения в реальности очередной затеи бодрящегося Байдена. В Тихоокеанском бассейне хватает торговых и экономических организаций - АСЕАН, АТЭС, ВРЭП, Новое Тихоокеанское партнерство…



Зато мало кто сомневается в ключевом значении вступления в ШОС Ирана, которое только что случилось в Самарканде. Эта древняя страна-цивилизация не только является важным экспортером нефти и "пороговой" ядерной державой. Она контролирует своим флотом проход в Персидский залив и обширные участки Индийского океана. Стоит проанализировать также список государств, стоящих в очереди на получение того или статуса ассоциации с ШОС. Среди них мы видим страны побережья Индийского океана или его ключевых островов: Мьянма, Шри-Ланка, Мальдивы, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт и даже Саудовскую Аравию, не говоря уж о Египте, контролирующем Суэцкий канал между Индийским и Атлантическим океанами. Дистанцирование от США налицо. Это составная часть сокращения "шагреневой кожи" мирового порядка американской гегемонии.



Процесс расширения ШОС будет продолжаться и в обозримой перспективе, к организации могут присоединиться такие члены БРИКС, как Южная Африка и Бразилия. Подобное развитие событий превратило бы ШОС в глобальную геополитическую и геоэкономическую структуру XXI века. Правда, это станет реальностью только в случае наполнения любой расширенной формы новым содержанием. У стран-членов ШОС до сих пор нет ясного видения главных направлений развития объединения. Тем более отсутствует и единое мнение по уже озвученным предложениям. А ведь решения в ШОС принимаются только консенсусом, единогласно.



В Самарканде главы государств подписали пространнейшую Декларацию, в которую трудолюбивые сотрудники штаб-квартиры в Пекине и чиновники МИДов вписали задачи "углубления и расширения" внимания практически ко всем проблемам современности. По итогам заседаний лидеры подписали рекордное число документов. Три десятка солидных текстов включают концепции и программы стимулирования внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности, совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и прочих областях.



Однако до назревших прорывных решений дело и на этот раз не дошло. Но ключевые решения все равно рано или поздно придется принимать. Первое касается военного компонента ШОС. Организация, создававшаяся как структура региональной безопасности и борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в своем новом измерении сталкивается с угрозами гораздо более высокого уровня. США со своих военных баз оказывают растущее давление на целые регионы и отдельные страны, включают их в "зону ответственности" старых и новых военных блоков. Американские корабли и самолеты угрожают стратегическим транспортным путям между экспортерами и импортерами. США вмешиваются в деятельность правительств, готовят и осуществляют "цветные революции", провоцируют конфликты между сопредельными странами. Недаром президент Казахстана, столкнувшегося в начале нынешнего года с попыткой мятежа, выступил в Самарканде за создание в рамках ШОС серьезной организации безопасности.



Эта инициатива призвана выйти за рамки уже действующих и срочно создаваемых специализированных структур. Речь идет и о взаимодействии вооруженных сил. Участники саммита "отметили итоги" Совещания министров обороны государств-членов ШОС, которое прошло за несколько дней до этого (Ташкент, 24–25 августа). Главы государств высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности, подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия".



Второе назревшее решение относится к торговле и финансам. Гегемония доллара принимает открыто грабительские формы. Жертвами "замораживания активов" стали Россия, Иран, Казахстан и другие страны ШОС. Ведутся "санкционные войны". Произвольно устанавливаемые курсы валют сокращают поступления от экспорта энергоносителей и других видов сырья. Вызванная внутренним кризисом в США турбулентность финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике. В ШОС уже не первый год ищут выход, обсуждают проблемы и вырабатывают красивые документы. Вот и на этот раз, словами итоговой Декларации, "стороны утвердили Рамочные основы сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов в сфере торговли услугами и План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли. Государства-члены будут и далее развивать потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, продвигать совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса на пространстве ШОС".



Суровая действительность подталкивает к более масштабным и неотложным решениям. Россия уже ввела оплату за свой стратегический экспорт в рублях. Москва, Пекин, Дели, Тегеран и другие столицы ШОС вводят частичную оплату взаимных поставок в своих валютах, минуя доллар. В Самарканде договорились "продолжить консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС. Принята также "Дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах". Обсуждается разработка общей валюты или соответствующего финансового инструмента ШОС.



Все судьбоносные решения будут приняты, ведь они диктуются национальными интересами стран-участниц ШОС. Количественные изменения неизбежно перерастут в качественные. Весь вопрос во времени, а оно не ждет.



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист

19.09.22 Источник - МК

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