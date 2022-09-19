О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов

11:42 20.09.2022

О ЧЕМ ГОВОРИТ СБЛИЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА И КИТАЯ?

В 2022 году Китай резко усилил активность в Центрально-Азиатском регионе. Кульминацией нового курса стал официальный визит председателя КНР Си #Цзиньпина в #Казахстан, состоявшийся в середине сентября и привлекший внимание международного сообщества. Какие цели в Центральной Азии ставит Пекин, и какую роль играет РК в китайской внешнеполитической стратегии – в материале Ia-centr.ru.



Активизация экономического сотрудничества

Состоявшийся 14 сентября визит Си Цзиньпина в Казахстан проходил в исключительно позитивном информационном поле. В момент переговоров стороны акцентировали готовность перевести отношения двух стран на новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.



С января по июль торговый оборот Китая с РК составил $ 13,5 млрд, что на 38,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.



Росту товарооборота способствовало увеличение поставок минеральных продуктов Казахстана в КНР на 84,2%. Экспорт топливно-энергетических товаров и вовсе вырос более чем в 2 раза.

Поставки Пекина в РК выросли на 22,6% благодаря импорту машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, а также металлов и изделий из них.



За последние 15 лет Китай инвестировал в экономику Казахстана более 28,5 млрд долларов.



При этом за I квартал 2022 года казахстанские компании привлекли на 40,1% больше инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года – 310 млн долларов.

В Казахстане работают 1600 компаний с участием китайских юридических лиц. Их деятельность представлена в торговле, строительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, обрабатывающей промышленности, в сфере информации и связи.



Наконец, РК реализует более 50 совместных проектов с КНР на сумму 27,6 млрд долларов. Введение в эксплуатацию большинства предприятий в рамках этих программ намечается на 2022- 2023 годы.



Казахстан и Китай активно взаимодействуют в топливно-энергетической сфере. В сентябре 2022 года стороны отмечают 25-летие межправительственного соглашения о сотрудничестве в нефтяной и газовой промышленности.



В августе 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил о возможности увеличить поставки нефти на китайский рынок на 8,5 млн тонн в течение года.

Кроме того, Казахстан и КНР реализуют совместные проекты по использованию возобновляемых источников энергии: по планам, к 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии в Казахстане должна достигнуть 80%.



Стороны также успешно сотрудничают в сфере сельского хозяйства, а пандемия коронавируса создала условия для появления проектов в сфере здравоохранения.



Визит к "золотому 30-летию" двусторонних отношений

Перед визитом Си Цзиньпина в Казахстан была опубликована статья, в которой председатель КНР призвал к дальнейшему развитию китайско-казахстанских связей.



Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Нур-Султан добились высоких результатов в политическом и экономическом взаимодействии, а также в развитии инфраструктурных проектов и общественных связей. Председатель КНР отметил, что стороны рассматривают суверенитет, безопасность и территориальную целостность в качестве главных государственных ценностей.



Дальнейшее взаимодействие сторон, по мнению Си Цзиньпина, должно сосредоточиться на четырех основных пунктах.



- Политическое сотрудничество, обеспечивающее взаимодействие на высшем уровне. Кроме того, необходимы контакты между правительствами, законодательными органами и политическими партиями, а также связи на уровне областей и провинций.



- Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Сюда можно включить либерализацию торговли, развитие трансграничных перевозок и создание новых точек роста, таких как искусственный интеллект, "большие данные", электронная торговля и "зеленая" энергетика.



- Сотрудничество в сфере безопасности . Си Цзиньпин призывает к объединению усилий в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью, а также к поддержанию безопасности транспортно-логистической инфраструктуры.



- Координация действий в международных организациях , таких как ООН, ШОС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и формат сотрудничества КНР со странами Центральной Азии "С+С5".



Приезд китайского лидера совпал сразу с несколькими юбилейными датами: 30-летием установления дипломатических отношений двух стран, 20-летием китайско-казахстанского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также с приближающимся 10-летием инициативы "Пояса и Пути".



Таким образом, визит Си Цзиньпина оказался достаточно символичным, демонстрируя "вечную дружбу" двух государств: лидеры РК и КНР осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий". Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом за вклад в развитие китайско-казахстанских отношений.



Токаев подчеркнул, что "Казахстан никогда не отступит от непоколебимой дружбы с Китаем", акцентируя внимание на достижениях КНР во внутренней и внешней политике. Подобная позиция показала, что Нур-Султан (с 19 сентября столице РК возвращено наименование Астана – Ред.) готов работать с Пекином не просто как с перспективным экономическим партнером, но как со страной с успешной моделью самостоятельного развития и международного сотрудничества.



В свою очередь, заявление Си Цзиньпина продемонстрировало, что Китай готов выступить гарантом безопасности соседа, поддерживая Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности.



Подобное заявление можно считать революционным. Раньше считалось, что Россия и КНР негласно разделяют зоны ответственности в Центральной Азии: Москва больше сосредоточена на безопасности, а Пекин – на экономике.

Новый подход говорит о потенциальной готовности Пекина потеснить Москву в качестве гаранта центральноазиатской безопасности. То есть КНР может воспользоваться текущим положением России, столкнувшейся с санкционным давлением Запада, для укрепления позиций в Центральной Азии.



Главным итогом встречи стало подписание Совместного заявления, открывающего "золотое 30-летие" китайско-казахстанских отношений. Совместное заявление обобщает и конкретизирует предложения по сотрудничеству, изложенные в статье Си Цзиньпина накануне визита.



Стороны, говоря о взаимодействии, не называют такие структуры, как ОДКБ или ЕАЭС, акцентируя внимание на ШОС, СВМДА, Форуме "Азия-Европа" и формате "С+С5".

Это демонстрирует готовность Пекина укреплять региональные позиции, не обращая внимания на организации и форматы сотрудничества, где ведущая роль принадлежит России.



Китай и Казахстан: новые перспективы

Первая с начала пандемии зарубежная поездка лидера КНР не просто подтвердила интерес Пекина к сотрудничеству со странами Центральной Азии, но обозначила его готовность играть новую роль в регионе. В этой связи можно сделать несколько выводов.



Во-первых, Казахстан, а за ним и другие страны Центральной Азии, могут пойти на дальнейшую диверсификацию в обеспечении региональной безопасности, выстраивая диалог с КНР.

Прозвучавшие в статье Си Цзиньпина заявления о возможной защите нефтегазовой инфраструктуры намекают на проработку использования китайских охранных компаний (ЧВК) для объектов Центрально-Азиатского региона.



Во-вторых, акцент Казахстана и КНР на развитии политической координации действий в рамках "С+С5" демонстрирует стремление Пекина выстроить региональную китаецентричную площадку.

В пользу подобного сценария говорит заявление главы МИД КНР на прошедшей встрече министров иностранных дел формата "Китай + Центральная Азия". Представитель Пекина Ван И обозначил необходимость дальнейшего укрепления институтов сотрудничества, создания надежной основы для экономического восстановления после пандемии, формирования условий для обеспечения регионального мира.



Наконец, развитие китайско-казахстанского взаимодействия будет зависеть и от динамики противоречий между Россией и КНР с одной стороны и США – с другой.

В частности, Вашингтон уже заявил о желании "отстыковать" Центральную Азию от России. Так что нарастающие китайско-американские противоречия могут послужить предлогом к тому, чтобы Соединенные Штаты применили такой же подход к интересам Пекина в Центральной Азии.



Владимир Нежданов

19.09.2022