 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.09.2022
11:47  Пойдет ли расширение на пользу ШОС? - Дина Малышева
11:42  О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов
09:59  Триумф(?!) ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии, - Ю.Тавровский
09:55  Безуглеродная поддержка: США не смогут увеличить экспорт нефти в ЕС, - Дм.Мигунов
08:34  ЧВК Вагнера в Африке и других местах. Работа у них такая, - В.Прохватилов
08:26  Что такое "деколонизация России"? - А.Кренгель
08:22  NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами

07:56  Баткен: тела пяти кыргызстанцев не опознаны, 2 военных пропали без вести
07:49  В Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы
07:37  Британцы оказались перед выбором: "голодать или замерзнуть до смерти", - А.Яшлавский
07:33  Вторжение в Кыргызстан возглавлял тадж-генерал и экс-оппозиционер Шох Искандаров
00:57  Вашингтон берет под контроль Астану, - Виктория Панфилова
00:50  Киргизия и Таджикистан пришли к худому миру, - Къ
00:48  Выборы в США создают интригу вокруг "ядерной сделки" с Ираном, - Игорь Субботин
00:37  Киргизия – Таджикистан: смерть и ужас бесполезного приграничного конфликта, - Д.Усманов
00:34  Asharq Al-Awsat: Потолок цен на российскую нефть приведет к краху... идеалов Запада
00:31  Le Monde: Раскол в ООН из-за России – кошмар для Запада. И он станет явью
00:04  Си Цзиньпину подбирают наследника? - В.Скосырев
00:02  Правые наступают. "Братья Италии" хотят повторить "шведский" прорыв, - Д.Моисеев
Понедельник, 19.09.2022
21:10  Таджики освободили 5 пленных кыргызских пограничников
20:00  Запад ответил на ультиматум Путина, - Мих.Ростовский
19:36  Кремлевские тейпы. Дочь Пескова выходит замуж за бизнесмена Голбазова, "из влиятельного чеченского тейпа"
19:31  В новой столице Ахалского велоята Туркмении поселят 12 тысяч семей
18:46  МИД Таджикистана подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией
18:39  КазВыборы. Однократное президентство снимает вопрос "предопределенности"..., - Данияр Ашимбаев
17:15  Секретарь КырСовбеза Иманкулов утверждает, что за таджиков воевали и "афганские наемники"
17:09  Китайские университеты подают пример российским, - Александр Свистунов
17:07  США признали биологические исследования на Украине на малоимущих и пациентах психбольниц
17:03  Казахстан ввел запрет на вывоз угля автотранспортом
12:45  "Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами, - В.Павлов
12:44  Турция: изнанка буржуазной "стабильности", - Сергей Кожемякин
12:35  Вследствие вторжения Таджикистана, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали.
11:59  В Астане начался процесс над экс-ханским фаворитом Сатыбалдыулы. На "десяточку" потянет?
11:52  Елбасы бодр и весел! Переговоры с Ат-Тайебом о вечном в мечети
11:47  Армения хочет выйти из ОДКБ. Отвоевались, - Ю.Рокс
11:45  Столица Казахстана снова стала Астаной
10:35  Кыргызстан: 59 погибших, 163 раненых. Жапаров сделал новое эмоциональное заявление
09:17  Россия возобновила ракетные удары по террористам "Нусры" в сирийском Идлибе
08:44  Таджикистан и Киргизия успокоились и разблокировали Ворухскую дорогу в зоне конфликта
08:21  За что сражаются таджики и кыргызы? - Е.Крутиков
08:12  Чужой против Хищника, или Глобальная Британия против Великой Америки, - А.Игнатьев
00:58  Как использовать валюту Центробанка Афганистана в интересах США?
00:54  Вспомним все. Казахстанская долгая дорога... в дюнах. Часть 2, - Д.Найман
00:44  Рахмон стал орудием для удара по Китаю и России, - Марс Сариев
00:17  Fox News: Китай и Россия ограничат влияние Запада с помощью ШОС
00:16  Хиджаб пошатнул Иран. Смерть задержанной полицией нравов Махсы Амини привела к мощным протестам
00:08  "Меняем Санду на дрова!". Массовые протесты в Кишиневе
00:07  Таджикские военные подорвали 36-метровый мост на автодороге Кек-Таш - Ак-Сай. Видео
Воскресенье, 18.09.2022
22:54  Украинский тупик Путина. Давят со всех сторон, - НГ
22:51  Киргизия и Таджикистан опять объявили тишину на границе, - В.Панфилова
19:55  В центре Бишкека зверски избит неизвестными вождь саяков (племя) Нурлан Мотуев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов
11:42 20.09.2022

О ЧЕМ ГОВОРИТ СБЛИЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА И КИТАЯ?
В 2022 году Китай резко усилил активность в Центрально-Азиатском регионе. Кульминацией нового курса стал официальный визит председателя КНР Си #Цзиньпина в #Казахстан, состоявшийся в середине сентября и привлекший внимание международного сообщества. Какие цели в Центральной Азии ставит Пекин, и какую роль играет РК в китайской внешнеполитической стратегии – в материале Ia-centr.ru.

Активизация экономического сотрудничества
Состоявшийся 14 сентября визит Си Цзиньпина в Казахстан проходил в исключительно позитивном информационном поле. В момент переговоров стороны акцентировали готовность перевести отношения двух стран на новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

С января по июль торговый оборот Китая с РК составил $ 13,5 млрд, что на 38,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Росту товарооборота способствовало увеличение поставок минеральных продуктов Казахстана в КНР на 84,2%. Экспорт топливно-энергетических товаров и вовсе вырос более чем в 2 раза.
Поставки Пекина в РК выросли на 22,6% благодаря импорту машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, а также металлов и изделий из них.

За последние 15 лет Китай инвестировал в экономику Казахстана более 28,5 млрд долларов.

При этом за I квартал 2022 года казахстанские компании привлекли на 40,1% больше инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года – 310 млн долларов.
В Казахстане работают 1600 компаний с участием китайских юридических лиц. Их деятельность представлена в торговле, строительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, обрабатывающей промышленности, в сфере информации и связи.

Наконец, РК реализует более 50 совместных проектов с КНР на сумму 27,6 млрд долларов. Введение в эксплуатацию большинства предприятий в рамках этих программ намечается на 2022- 2023 годы.

Казахстан и Китай активно взаимодействуют в топливно-энергетической сфере. В сентябре 2022 года стороны отмечают 25-летие межправительственного соглашения о сотрудничестве в нефтяной и газовой промышленности.

В августе 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил о возможности увеличить поставки нефти на китайский рынок на 8,5 млн тонн в течение года.
Кроме того, Казахстан и КНР реализуют совместные проекты по использованию возобновляемых источников энергии: по планам, к 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии в Казахстане должна достигнуть 80%.

Стороны также успешно сотрудничают в сфере сельского хозяйства, а пандемия коронавируса создала условия для появления проектов в сфере здравоохранения.

Визит к "золотому 30-летию" двусторонних отношений
Перед визитом Си Цзиньпина в Казахстан была опубликована статья, в которой председатель КНР призвал к дальнейшему развитию китайско-казахстанских связей.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Нур-Султан добились высоких результатов в политическом и экономическом взаимодействии, а также в развитии инфраструктурных проектов и общественных связей. Председатель КНР отметил, что стороны рассматривают суверенитет, безопасность и территориальную целостность в качестве главных государственных ценностей.

Дальнейшее взаимодействие сторон, по мнению Си Цзиньпина, должно сосредоточиться на четырех основных пунктах.

- Политическое сотрудничество, обеспечивающее взаимодействие на высшем уровне. Кроме того, необходимы контакты между правительствами, законодательными органами и политическими партиями, а также связи на уровне областей и провинций.

- Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Сюда можно включить либерализацию торговли, развитие трансграничных перевозок и создание новых точек роста, таких как искусственный интеллект, "большие данные", электронная торговля и "зеленая" энергетика.

- Сотрудничество в сфере безопасности . Си Цзиньпин призывает к объединению усилий в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью, а также к поддержанию безопасности транспортно-логистической инфраструктуры.

- Координация действий в международных организациях , таких как ООН, ШОС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и формат сотрудничества КНР со странами Центральной Азии "С+С5".

Приезд китайского лидера совпал сразу с несколькими юбилейными датами: 30-летием установления дипломатических отношений двух стран, 20-летием китайско-казахстанского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также с приближающимся 10-летием инициативы "Пояса и Пути".

Таким образом, визит Си Цзиньпина оказался достаточно символичным, демонстрируя "вечную дружбу" двух государств: лидеры РК и КНР осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий". Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом за вклад в развитие китайско-казахстанских отношений.

Токаев подчеркнул, что "Казахстан никогда не отступит от непоколебимой дружбы с Китаем", акцентируя внимание на достижениях КНР во внутренней и внешней политике. Подобная позиция показала, что Нур-Султан (с 19 сентября столице РК возвращено наименование Астана – Ред.) готов работать с Пекином не просто как с перспективным экономическим партнером, но как со страной с успешной моделью самостоятельного развития и международного сотрудничества.

В свою очередь, заявление Си Цзиньпина продемонстрировало, что Китай готов выступить гарантом безопасности соседа, поддерживая Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Подобное заявление можно считать революционным. Раньше считалось, что Россия и КНР негласно разделяют зоны ответственности в Центральной Азии: Москва больше сосредоточена на безопасности, а Пекин – на экономике.
Новый подход говорит о потенциальной готовности Пекина потеснить Москву в качестве гаранта центральноазиатской безопасности. То есть КНР может воспользоваться текущим положением России, столкнувшейся с санкционным давлением Запада, для укрепления позиций в Центральной Азии.

Главным итогом встречи стало подписание Совместного заявления, открывающего "золотое 30-летие" китайско-казахстанских отношений. Совместное заявление обобщает и конкретизирует предложения по сотрудничеству, изложенные в статье Си Цзиньпина накануне визита.

Стороны, говоря о взаимодействии, не называют такие структуры, как ОДКБ или ЕАЭС, акцентируя внимание на ШОС, СВМДА, Форуме "Азия-Европа" и формате "С+С5".
Это демонстрирует готовность Пекина укреплять региональные позиции, не обращая внимания на организации и форматы сотрудничества, где ведущая роль принадлежит России.

Китай и Казахстан: новые перспективы
Первая с начала пандемии зарубежная поездка лидера КНР не просто подтвердила интерес Пекина к сотрудничеству со странами Центральной Азии, но обозначила его готовность играть новую роль в регионе. В этой связи можно сделать несколько выводов.

Во-первых, Казахстан, а за ним и другие страны Центральной Азии, могут пойти на дальнейшую диверсификацию в обеспечении региональной безопасности, выстраивая диалог с КНР.
Прозвучавшие в статье Си Цзиньпина заявления о возможной защите нефтегазовой инфраструктуры намекают на проработку использования китайских охранных компаний (ЧВК) для объектов Центрально-Азиатского региона.

Во-вторых, акцент Казахстана и КНР на развитии политической координации действий в рамках "С+С5" демонстрирует стремление Пекина выстроить региональную китаецентричную площадку.
В пользу подобного сценария говорит заявление главы МИД КНР на прошедшей встрече министров иностранных дел формата "Китай + Центральная Азия". Представитель Пекина Ван И обозначил необходимость дальнейшего укрепления институтов сотрудничества, создания надежной основы для экономического восстановления после пандемии, формирования условий для обеспечения регионального мира.

Наконец, развитие китайско-казахстанского взаимодействия будет зависеть и от динамики противоречий между Россией и КНР с одной стороны и США – с другой.
В частности, Вашингтон уже заявил о желании "отстыковать" Центральную Азию от России. Так что нарастающие китайско-американские противоречия могут послужить предлогом к тому, чтобы Соединенные Штаты применили такой же подход к интересам Пекина в Центральной Азии.

Владимир Нежданов
19.09.2022

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663663320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №142-VII ЗРК
- Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II
- Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - Алихан Смаилов
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- О заседании Рабочей группы Комиссии по возврату активов
- Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В партии "Ак жол" обсудили проблемы автодорожной отрасли
- Экспорт из Казахстана в США вырос на 77,2% за 7 месяцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  