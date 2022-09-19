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Почему россияне придерживаются идей чайлдфри
13:10 20.09.2022

Часики не тикают: почему россияне придерживаются идей чайлдфри
Бездетных супругов пытаются перевоспитать

Мария Немцева

Треть россиян не одобряет возможный запрет пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних. По их мнению, государство не должно вмешиваться в частную жизнь граждан. Психологи считают, что причиной отказа от деторождения часто становятся разногласия внутри пары. Кроме того, пропаганда осознанной бездетности может служить защитой для людей, которые не способны в силу тех или иных причин завести детей и нуждаются в статусной компенсации. Подробнее - в материале "Известий".

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Пропаганда чайлдфри

В Госдуму внесен законопроект, способный запретить посвящение несовершеннолетних в идеологию бездетности. В документе сказано, что движение чайлдфри прививает восприимчивым детям базис деструктивного социального поведения, который основан на добровольном отказе от рождения детей, а это противоречит традиционными семейными ценностями и государственной политике России.

По убеждению авторов документа, пропаганда сознательной бездетности формирует обстоятельства для депопуляции населения.

При этом каждый третий россиянин (34%) не поддерживает инициативу Госдумы, следует из опроса. Респонденты апеллируют к тому, что рождение детей - это свободный выбор каждого человека и государству не следует вмешиваться в частную жизнь. Одобряют возможные ограничения 41% жителей страны, они так же, как и законодатели, обеспокоены экономическими и демографическими последствиями для страны.

Согласно опросу, россияне, имеющие детей, призывают запретить продвижение идей чайлдфри в полтора раза чаще бездетных (54% против 37%). Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин (43% против 38%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.

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По мнению адвоката Виктории Лезниковой, внесенный законопроект объективно обоснован и своевременен, ведь увеличение деторождения позволит государству развиваться более эффективно.

Юрист Андрей Лямзин понимает мотивы законодателей, однако считает, что инициатива нарушает права человека на свободу выбора:

- На данный момент в Конституции РФ отсутствует обязанность гражданина продолжать свой род, у него нет такого обязательства перед государством. Следовательно, движение чайлдфри нельзя признать незаконным и инородным. Полагаю, что это дело каждого человека, и влиять на это даже в несовершеннолетнем возрасте никто не должен. Ст. 29 Конституции РФ закрепила право на свободу мысли и слова, тем самым государство однозначно указывает на то, что гражданин РФ волен самостоятельно определять, какой позиции он придерживается.

Причины чайлдфри

Зачастую идеология чайлдфри обусловлена разногласиями внутри пары, считает доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

- Мои исследования показали, что желание заводить детей намного выше у женщин, чем у мужчин. Поэтому необходимо изучать мотивацию парней, которые не вступают в брак в силу наличия добрачного секса. А если и вступают, то пользуются браком как бесплатной формой сексуального отношения, - отмечает психолог.

Кроме того, для некоторых пар чайлдфри служит оправданием того, что женщина не может стать матерью, считает собеседник. Супруги могут ссылаться на популярность идеологии, нежелание менять свой образ жизни и т. д. В реальности женщина не может завести ребенка по объективным обаятельным - в силу отсутствия мотивации у мужа или показаний здоровья.

Детский психолог Екатерина Маденко согласна с этим:

- Сейчас прогрессирует феномен, при котором медицина разводит руками, - функциональное бесплодие. При физически здоровых родителях репродуктивная функция отказывается работать. Все чаще это связывают с психоэмоциональными факторами. Выгода у пар после нескольких попыток одна - защита психического здоровья. Именно ее и прячет агрессивная пропаганда чайлдфри. Это помогает психике не сгореть при депрессии или других болезнях.

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В некоторых случаях причиной становятся карьера и творческая самореализация, ради которых рождение детей откладывается, признает Рамиль Гарифуллин. По словам эксперта, дети должны быть продолжением и развитием любовных отношений. Но порой появление ребенка в семье - это просто большая нагрузка в силу того, что супруги не могут себя обеспечить и выжить вместе. Для такой пары спонсорами часто выступают родители, которые продолжают оказывать помощь после появления внуков.

Когда уже родите

Установки и давление со стороны семьи и общества могут укрепить мотивы бездетной пары, полагает Екатерина Маденко. "Часики-то тикают", "Чего ждем?", "Теперь можно и о ребеночке подумать" - такие расспросы и выражения способны смутить пару. Однако в большей степени на приверженность чайлдфри влияет психология внутри родительской семьи.

- Например, насильственное сидение с младшими сестрами и братьями или фразы типа "зачем я тебя родила", "если бы не ты", "я ради тебя", - перечислила психолог.

Точно также потребность угодить кому-то, сделать хорошо другим, а не себе сложно рассматривать как подходящую мотивацию.

- Существуют внутриличностные смыслы рождения детей, когда человек осознает, что это его выбор и ценность. А есть выбор, вызванный влиянием, - рождение ребенка как желание угодить ближним, государству с целью повышения популяции, родителям, которым хочется понянчиться с внуками. Такой подход часто выбирают незрелые личности, - говорит Рамиль Гарифуллин.

ссора родителей, из-за которой страдает дочьФото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

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Порой женщина колеблется в решении стать матерью, ссылается на негативные последствия, страх родов, неудобство вскармливания. По мнению Екатерины Маденко, когда в основе чайлдфри лежит нерешительность, это может говорить о слабой воле или несформированности собственной точки зрения еще в детстве. Отсюда возникают много страхов и отсутствие устойчивой позиции. Это влияет на качество жизни и мешает нормальному существованию.

Чтобы это изменить, лучше обратиться к профессионалу или самостоятельно проработать некоторые детали. Психолог перечислила какие:

- найти именно те занятия, которые нравятся и доставляют положительные эмоции. Лучше провести мозговой штурм и записать их;

- заняться физическим здоровьем, начиная комплексным обследованием, заканчивая красотой и сном;

- замечать положительные изменения и записывать даже малейшие успехи, принимать похвалу и не оправдываться.

Возникновение чайлдфри

Впервые о чайлдфри заговорили в 1970-е годы, большое исследование этого феномена провела канадский социолог Джин Виверс. Она изучала семьи, которые сознательно отказывались от того, чтобы иметь детей, рассказывает в своей статье доцент кафедры демографии, руководитель лаборатории социальной демографической политики Института демографии НИУ ВШЭ Ольга Исупова.

Виверс выделила два типа таких людей - реджекторов и аффексьонадо. Первым физически неприятны маленькие дети и все, что связано с процессом деторождения и грудного вскармливания. Вторые, наоборот, не испытывают негативных чувств к детям, они выбирают путь чайлдфри как наиболее комфортный для себя.

В дальнейшем современные исследователи пересмотрели это разделение и описали еще два типа: "волнообразные отказники" и "постоянные откладыватели". У первых то появляется, то пропадает желание заводить детей. Вторые согласны иметь детей, но не сейчас. В результате постоянное "потом" может перерасти в никогда.

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Среди представителей чайлдфри больше атеистов, людей, которые живут "здесь и сейчас". Это часто единственные дети в семье или старшие дети из больших семей, которые были вынуждены ухаживать за младшими братьями и сестрами и "проиграли" еще в детстве свои родительские интенции. Кроме того, на развитие идеологии повлияли феминизм и прочие движения, раскрепощающие человека.

Тем не менее приверженцы чайлдфри могут изменить свое мнение. В 1980-х в Австралии провели исследование, в котором испытуемым дважды задавали вопрос: "Хотите ли вы иметь детей?" Между первым и вторым опросом прошло 10 лет. За это время среди чайлдфри появились те, кто передумал и сказал, что хочет иметь детей. С другой стороны, небольшая доля тех, кто изначально хотел детей, так и не завели их.

"Увеличение количества чайлдфри, с моей точки зрения, показывает, что в стране есть серьезные проблемы, из-за которых женщины не стремятся заводить детей, - пишет Ольга Исупова. - Это должно обратить внимание политиков на условия, в которых находится общество. И если действительно нужен прирост населения, то следует принимать экономические и социально-политические меры, чтобы улучшить жизнь семей".

Источник - Известия
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