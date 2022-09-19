Журналисты нашли особняк Гульнары Каримовой в Подмосковье

13:11 20.09.2022

Журналисты показали особняк Гульнары Каримовой, который расположен в Подмосковье



Журналисты российского издания Mash показали особняк Гульнары Каримовой, который расположен в Подмосковье. Дом оценили в 3,3 млн долларов США. Поселок, где расположен дом, находится под надзором сотрудников Федеральной службы охраны.



Как передает Mash, в России арестовали все имущество дочки первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.







Среди конфиската – самый дорогой дом примерно за 200 млн рублей (3,3 млн долларов США) в поселке, охраняемом Федеральной службой охраны. Среди соседей – сенаторы, звезды шоу-биза, экс-жена Лужкова – Батурина и бизнесмен Платон Лебедев.



"Сейчас 50-летняя Каримова отбывает срок в колонии: ее признали виновной в вымогательстве, хищениях, создании преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов. Поэтому российская сторона решила продать ее имущество, а полученные деньги поделить с Узбекистаном", – говорится в сообщении.



500-метровый особняк расположен в коттеджном поселке "Дипломат" в Горках-2 Одинцовского района. К особняку прилагается участок в 4 600 квадратных метров. Окружает его трехметровый забор, огибающий деревья, а вокруг – сосновый лес, мониторинг от ФСО и 30 соседей. Каждый из них статусный человек.



"Но насладиться обществом дипломатов, артистов и миллиардеров Гульнара, увы, больше не сможет", – говорится в заключении.