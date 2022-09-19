As-Sabeel: Европейская зима без российского газа. Сработает ли?

13:14 20.09.2022 As-Sabeel

Иордания



Европейская зима без российского газа. Сработает ли?



Урсула фон дер Ляйен предложила план жестких мер, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, пишет As-Sabeel. Однако не все страны поддерживают эту инициативу. Они опасаются, что Путин перекроет вентили навсегда.



Ожесточенная битва Европейского Союза и России движется к эскалации после того, как последняя полностью или частично остановила подачу газа в 13 европейских государств.



В ответ Брюссель взялся за ограничение цен на газ и разработал четкий план противостояния суровой зиме.



Что внушает Евросоюзу уверенность в своей способности выдержать полное прекращение подачи российского газа, от которого страны-члены зависели на 40%, так это возможность сократить этот показатель всего до 9%.



Так, европейские власти перевыполнили план по заполнению газовых хранилищ: сегодня они заполнены на 84%. Однако, по мнению председателя Еврокомиссии, этого недостаточно.



В таких условиях Европа продержится всего три месяца, поэтому в долгосрочной перспективе Урсула фон дер Ляйен делает ставку на таких "надежных поставщиков", как Соединенные Штаты, Норвегия и Алжир.



Взаимная боль



В газовом конфликте страдают все, включая страны Евросоюза, которые могут не успеть компенсировать дефицит российского газа до наступления зимы, не говоря уже о двукратном повышении цен на голубое топливо.



Что касается Москвы, то начиная с августа ее доходы от продажи нефти и газа неуклонно снижаются.



В краткосрочной и среднесрочной перспективе она, вероятно, потеряет наибольшую долю европейского рынка, а азиатским странам пока сложно импортировать весь объем российской продукции.



Москве необходимо проложить новую сеть газопроводов в Китай, а в среднесрочной перспективе, возможно, и в Индию. В результате большая часть российских инвестиций в газопроводы в Европу окажется пущена на ветер, если в будущем отношения с ней не улучшатся. В любом случае в политике нет ничего невозможного.



Цена введения антироссийских санкций со стороны Европы и ее союзников на фоне спецоперации на Украине оказалась высока: нужно учесть двукратное увеличение цен на газ на международном рынке и учащение демонстраций и акций протестов в большинстве стран еврозоны в связи с ростом цен на электричество и отопление.



Однако Евросоюз не готов отступить перед угрозами Москвы прекратить поставки нефти и газа.



Так, председатель Еврокомиссии предложила жесткий план, который отразится на сплоченности Европейского Союза и его отношениях не только с Россией, но и другими крупными экспортерами газа.



План Урсулы фон дер Ляйен



Как сообщают западные СМИ, Урсула фон дер Ляйен предлагает радикально реформировать сектор электроэнергетики и покончить с зависимостью Европы от российского газа. План предусматривает установить верхний предел доходов от производства электроэнергии для компаний в области возобновляемой и атомной энергетики на уровне 180 евро за мегаватт-час, что позволит собрать более 140 миллиардов евро прибыли.



Кроме того, планируется ввести налог в отношении компаний, работающих в нефтяной, газовой, угольной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности в размере не менее 33% от их дополнительной прибыли.



Также председатель призывает государства-члены Европейского Союза сократить общее потребление энергии на 10% и ввести пятипроцентное снижение спроса в часы пик.



Наконец, фон дер Ляйен хочет установить потолок цен на российский газ, экспортируемый в Европу по трубопроводам, в то время как другие страны, такие как Италия, требуют установления предельной цены на голубое топливо для всех стран, имея в виду США, Норвегию, Алжир, Катар и Азербайджан.



Европейская комиссия окажет поддержку производителям электроэнергии, столкнувшимся с трудностями с ликвидностью.



В связи с этим официальное лицо, которого Reuters назвал видным представителем ЕС, отметило: "Европейские страны могут использовать 225 миллиардов евро (227,57 миллиардов долларов) в виде неиспользованных кредитов из фонда восстановления ЕС для решения энергетических проблем".



Как известно, в 2020 году страны Евросоюза договорились создать фонд восстановления как пакет поддержки для наиболее уязвимых членов объединения.



После окончания пандемии коронавируса 27 стран Европейского Союза могут воспользоваться фондом восстановления и получить кредиты для выхода из энергетического кризиса.



Европейский раскол



План фон дер Ляйен не получил единодушного одобрения в ЕС, особенно в том, что касается установления потолка цен на российский газ в то время, когда президент России Владимир Путин может навсегда прекратить поставки энергоносителей.



Страны Восточной Европы, или страны, не имеющие выхода к морю, такие как Австрия и Польша, опасаются, что в результате данной инициативы Россия навсегда отключит подачу природного газа, поскольку у них нет инфраструктуры для импорта сжиженного газа из США или других государств, что негативно скажется на производстве электроэнергии и работе предприятий.



Венгрия - одна из стран Евросоюза, которая решительно отвергает идею предельных цен на российский газ и даже сокращения его объемов, импортируемых по трубопроводам.



Данная ситуация усугубляет раскол между членами ЕС, особенно между государствами, заполнившими свои хранилища более чем на 80% и имеющими альтернативные источники газа из других стран, и теми, кто не имеет необходимой для этого инфраструктуры.



Разговоры о предельных ценах на газ из других государств сулит начало кризиса в отношениях с Норвегией и США - двумя крупнейшими экспортерами топлива в Евросоюз, тем более что такое решение противоречит принципам рыночной экономики, где цены определяются спросом и предложением.



Норвегия, которая после сокращения поставок российского газа стала крупнейшим экспортером в Европу, усомнилась в возможности установления цены на энергоноситель в свете высокого спроса на рынке.



Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии: "Введение максимальной цены не решает фундаментальной проблемы нехватки газа в Европе".



Реализация решения о потолке цен на газ, получившего поддержку не менее 12 стран Европы, усугубит конфликт не только с Россией, но и со странами-экспортерами газа, включая их союзников и доверенных лиц.



Доходы России падают



Европейский Союз надеется заставить Россию сдаться после чрезвычайных мер и санкций, принятых с конца февраля этого года.



Как сообщила британская газета Financial Times, в августе в российском бюджете был зафиксирован дефицит в размере 5,9 миллиарда долларов, хотя за первые семь месяцев этого года наблюдался профицит в размере более восьми миллиардов долларов.



Дефицит бюджета за один месяц "съел" семимесячный профицит, сократив его примерно до двух миллиардов долларов после того, как экспорт энергоносителей в Европу упал примерно на 20%.



Именно это западные страны считают следствием своих санкций против российской экономики, в то время как сами пытаются смягчить шок от прекращения поставок российского газа за счет увеличения производства возобновляемых источников энергии, возвращаясь, пусть и временно, к использованию угля и ядерной энергии, а также путем импорта дополнительных объемов газа из США, Норвегии, Алжира, Азербайджана и Нигерии.



Однако Россия недооценила влияние западных санкций на уровень своих доходов и подписала соглашение о снижении добычи нефти в 2022 году в пределах 5-8% по сравнению с 2021 годом.



Согласно прогнозам экспертов в тот период, доходы Москвы от продажи нефти и газа в 2022 году должны были составить 321 миллиард долларов, что на 38% больше, чем в 2021 году.



Эти показатели демонстрируют способность российской экономики выдержать западные санкции в течение более длительного периода.



Пока ЕС готовится отказаться от российского газа с помощью введения жестких мер, его способность противостоять зиме не так очевидна, что вызывает вопросы о том, сохранит ли он внутреннее единство и сплоченность. Источник - ИноСМИ

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