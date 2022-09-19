Надежды Европы рухнули. У США нет лишних нефти и газа даже за деньги , - Кристиан Юришич

13:17 20.09.2022

Advance

Хорватия



Почему американские энергетические компании, которые "сидят" на больших запасах, не хотят помочь Европе в тяжелую для нее минуту?



В ситуации глубокого энергетического кризиса Европа надеялась на помощь США и даже была готова раскошелиться, пишет Advance. Но ее постигло горькое разочарование. В планы Америки не входило спасение Европы.



Кристиан Юришич



Энергия подорожала, и в Европе уже все это ощущают на себе. Однако в ситуации глубокого кризиса Европа готова платить даже по высокой цене, только чтобы получить достаточно нефти и газа. Вопрос только откуда? Что если энергоносителей на рынке будет просто не хватать? Да, некоторые страны, например Египет, попытаются максимально сократить собственное потребление, чтобы экспортировать как можно больше на европейский рынок, понимая, что именно сейчас тот момент, когда на каждом кубометре газа и каждом барреле нефти можно очень хорошо заработать.



Но также не секрет, что Европа надеялась, при самом неблагоприятном раскладе, положиться на своего самого главного союзника с той стороны Атлантического океана, даже если ей придется сильно раскошелиться. Однако, судя по всему, надежды эти пустые. Американские добытчики заявляют, что Европе не стоит рассчитывать на них в области поставок газа и нефти.



Почему? Факт в том, что американская индустрия добычи энергоносителей из сланцев (неоднозначная методика, особенно что касается экологии, но в Соединенных Штатах Америки она заняла в последние годы прочную позицию) сегодня "сидит" на больших запасах нефти и газа. У них достаточно энергоносителей, чтобы облегчить тяжелое положение Европы. Тогда почему же помощь не поступает? Как пишет издание "Файнэншл Таймс", цитируя глав американских энергетических компаний, Соединенные Штаты Америки просто не могу так быстро доставить энергоносители в Европу, а точнее прежде, чем зимний кризис разгорится в полную силу.



Уилл Ванлох, глава энергетической группы Quantum Energy Partners, заявил: "Мы добываем столько, сколько добываем. США не могут просто так начать добывать намного больше. Нет плана спасения Европы ни в том, что касается газа, ни в том, что касается нефти".



Скотт Шеффилд, директор энергетической компании Pioneer Natural Resources, придерживается похожего мнения. На опрос, увеличат ли Соединенные Штаты Америки добычу, он ответил: "Нет, я не вижу такой перспективы. Мы не ставим новые платформы для бурения. Не делают этого и другие компании".



Для Европы ситуация складывается плохо, но вскоре положение станет еще хуже. Европейский Союз уже принял решение о полном отказе от закупок российской нефти, и это решение вступит в силу пятого декабря. С этого дня будет действовать запрет на закупку российской нефти, привезенной морем. С пятого февраля 2023 года будет действовать запрет на закупку вообще всех нефтепродуктов из Российской Федерации. По некоторым оценкам, импорт российской нефти сократится почти на 20%, когда эмбарго Европейского Союза вступит в силу. Несомненно, это нанесет экономический удар по России, хотя, возможно, не столь сильный, если цены будут держаться высоко и все, что удастся экспортировать, будет приносить доход, который может даже превышать поступления от экспорта в "нормальные времена".



Интересно, что ситуация "сломанного телефона", в которой американские власти и энергетические компании не слышат друг друга, на самом деле не удивляет. Почему - я поясню ниже.



Администрация Байдена уже несколько месяцев добивается снижения цен на нефть и бензин. Это особенно важно для них в преддверии выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре текущего года. Белый дом уже несколько раз призывал сланцевых добытчиков увеличить добычу, а министр энергетики Дженнифер Грэнхолм охарактеризовала обстоятельства как "военные", намекая на то, что компании должны быстрее адаптироваться к нестандартным условиям. Министр финансов Джэнет Йеллен, в свою очередь, заявила, что Соединенных Штатов Америки вместе с союзниками по "Большой семерке" подумывают временно освободить некоторые страны от эмбарго на российскую нефть, чтобы избежать "шока предложения".



О чем идет речь? Шок предложения - это непредвиденное событие, которое внезапно меняет предложение сырья или товаров, что приводит к непредсказуемым изменениям цен. Шоки в поставках могут быть негативными, и тогда поставки сокращаются, или позитивными, и тогда предложение расширяется. Правда, чаще всего шоки негативные. При условии, что спрос в целом остается неизменным, негативный (или нежелательный) шок предложения приводит к росту цен на товары, а позитивный шок предложения снижает цены.



Шоки в поставках могут вызываться любым неожиданным событием, которое ограничивает добычу, производство или прерывает цепочку поставок. Речь идет, в том числе, о природных катастрофах и геополитических событиях, таких как войны и террористические акты. Сырую нефть принято считать наиболее чувствительной к негативным шокам предложения, поскольку большая часть мирового предложения исходит от зачастую нестабильных регионов Ближнего Востока.



Но почему американские энергетические компании "не слушаются" администрации Байдена и не увеличивают добычу? Потому что они понимают - это снизит цены на энергоносители, а значит, и их заработки. Им проще сказать, что они не успеют вовремя подвезти достаточно энергоносителей, чтобы помочь Европе, которой предстоит тяжелая зима.