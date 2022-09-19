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Западу не понравится следующий шаг России на Украине, - Тед Карпентер
13:19 20.09.2022

The National Interest
США

Следующий шаг России на Украине Западу не понравится

Недавние "военные успехи" Украины преувеличены, и их празднование преждевременно, уверен автор статьи TNI. Он перечислил возможные ответы России и заявил, что происходящее может быть прелюдией к "ядерной катастрофе".

Тед Карпентер

Чиновники НАТО и западные СМИ не скрывают радости из-за того, что контрнаступление Украины закончилось стремительным выводом российских войск со значительной части территории близ Харькова. Похоже, нападение застало Кремль врасплох. Российские лидеры ожидали, что основной удар придется на юге, и главные усилия Киева, похоже, действительно сосредоточены в этом регионе.

Восторженные проукраинские деятели в Европе и США уже празднуют победу и считают успех Киева предвестником грядущего поражения России. По их расчетам, президенту Владимиру Путину придется смириться с соглашением, которое перечеркнет изначальные цели Кремля. Лучшее, на что он якобы может надеяться, - это статус-кво, при котором Москва не получит никаких территорий, а Украине ничто не помешает вступить в НАТО. Оптимисты даже рассчитывают, что материальные потери могут привести к свержению Путина.

Но такие торжества крайне преждевременны. У России в запасе есть несколько военных вариантов, и для США и их союзников по НАТО эти сценарии - серьезный повод для беспокойства.

Вариант 1: Москва может развернуть встречное контрнаступление на черноморский порт Одессу. Этот город - последние ворота Украины на Черном море, и его захват фактически лишит страну выхода к морю. Кроме того, Россия сдавит главную экономическую артерию Украины мертвой хваткой: через Одессу проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Потеря этого города станет для Украины тяжелейшим экономическим и психологическим ударом. Учитывая, что Россия перебросила значительное количество войск и вооружений на юг еще до наступления Киева на востоке, есть высокая вероятность, что главной целью Москвы отныне станет Одесса. Отразить массированную атаку России и без того перегруженным украинским силам на юге будет крайне трудно.

Вариант 2: Хотя это и дерзкий план, русские могут перебросить войска на север с опорных пунктов на юге Украины и развернуть новое наступление на северо-востоке, чтобы взять украинские войска в клещи и отрезать победоносную группировку под Харьковом. Эта стратегия напомнила бы наступление Советского Союза в 1942 году, когда растянутая и измотанная немецкая армия целиком угодила в ловушку в Сталинграде. На сей раз подобный успех может стать смертельным ударом по всему военному сопротивлению Украины. Однако такой маневр на столь обширной территории потребует мощной логистики, а она пока что была явной слабиной российских военных на Украине. В силу транспортных ограничений столь сложную операцию Кремль наверняка сочтет наименее привлекательной.

Вариант 3: Путин может объявить всероссийскую мобилизацию. Доселе Россия вела на Украине лишь ограниченные боевые действия. Скорее всего, к этому решению привел чрезмерный оптимистизм, что киевская армия быстро рухнет, пророссийски настроенные жители южной и восточной Украины встанут на сторону Москвы, а правительство президента Зеленского потребует мира. Эти расчеты не оправдались. Кроме того, Кремль явно недооценил решимость НАТО накачать Украину качественным оружием в больших количествах.

Путин вполне может решить исправить свою ошибку. Изнурительные боевые действия уже подточили украинские вооруженные силы. Поскольку население России почти втрое больше украинского, маловероятно, что Киев выживет в конфликте на истощение - даже при нынешнем контингенте российских войск. А полная мобилизация гарантированно обеспечит Москве непреодолимое преимущество.

Вариант 4: Удрученная нынешним унижением, Россия захочет решить вопрос быстро и решительно и применит тактическое ядерное оружие. Такой удар, даже ограниченный в средствах, уничтожит значительную часть киевской армии и подкосит эффективное сопротивление. Но шаг за ядерный порог значителен и чрезвычайно опасен, и Путин это, безусловно, понимает. Однако если он все же заключит, что это единственная альтернатива унизительному, навязанному НАТО урегулированию, которое к тому же поставит под угрозу его собственную власть, было бы наивно предполагать, что он не станет рассматривать этот риск.

Я уже не раз отмечал, что российская элита считает Украину ключевым интересом национальной безопасности. Столкнувшись с угрозой жизненно важным интересам, страна пойдет на все, что угодно, лишь бы ее отразить. В российском случае нельзя исключать использование тактического ядерного оружия для поражения ставленника НАТО в текущем конфликте. США и их европейские союзники годами игнорировали усиливающиеся предупреждения Кремля, что Москва ни при каких обстоятельствах не позволит Украине стать политической и военной пешкой НАТО. Это высокомерное и недалекое неуважение основной зоны безопасности России и послужило спусковым крючком для путинской спецоперации на Украине.

Применение ядерного оружия спровоцирует конфронтацию между Москвой и Вашингтоном масштаба кубинского ракетного кризиса. Но возможные ответы НАТО на применение тактического ядерного оружия явно ограничены - если только США не готовы рисковать Армагеддоном.

Недавние военные успехи Украины преувеличены, а празднование преждевременно. Все аплодисменты могут оказаться совершенно неуместными и неактуальными. Лидеры НАТО и западные СМИ должны понимать, что их ликование может оказаться прелюдией к затяжной, чрезвычайно кровопролитной войне - если не к надвигающейся ядерной катастрофе.

Тед Гален Карпентер - старший научный сотрудник Института Катона, редактор журналов The American Conservative и The National Interest, автор тринадцати книг и более 1 100 статей

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663669140


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