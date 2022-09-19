Погиб российский актер Сергей Пускепалис

17:02 20.09.2022

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Пускепалиса



Президент России Владимир Путин во вторник выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, а также и родным и близким Сергея Пускепалиса в связи с гибелью актера.



Об этом сообщил телеграм-канал "Кремль. Новости".



Ресурс процитировал телеграмму, направленную Путиным, в которой говорится, что Сергей Пускепалис "всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой".



Также президент отметил, что актер "и в жизни, и в творчестве [...] сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса".



Ранее во вторник стало известно, что популярный актер и художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис, которому было 56 лет, погиб в автокатастрофе в Ярославской области. Он ехал в Москву в машине-"броневике", которую приобрел для участвующих в спецоперации военных ДНР.



Вместе с ним погиб водитель Александр Синицын - автомобиль врезался в фуру. СКР завел по факту гибели Пускепалиса и Синицына уголовное дело.



Лина Панченко