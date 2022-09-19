Блокировка сайтов. Кыргызстан нарушает Международный пакт о гражданских правах

18:49 20.09.2022

20 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Европейский Союз и Кыргызстан провели 12-й раунд ежегодного Диалога по правам человека, где обсудили широкий круг вопросов. Об этом сообщило представительство миссии Евросоюза в Бишкеке.



Участники подчеркнули важность тесного сотрудничества ЕС и КР в нынешнем геополитическом контексте.



Как сообщил координатор по СМИ и информации Чентымир Калбаев, стороны обсудили текущую работу по гармонизации законодательства в соответствии с новой Конституцией на прозрачной и инклюзивной основе.



ЕС подчеркнул необходимость эффективной и демократической системы сдержек и противовесов.



В частности, ЕС и Кыргызстан провели детальную дискуссию по вопросам прав человека и надлежащего государственного управления.



"ЕС выразил обеспокоенность по поводу общей негативной тенденции в области основных прав человека, в частности в отношении сужения пространства для свободной деятельности гражданского общества и усиления давления на свободу слова. ЕС выразил озабоченность по поводу широкого и, похоже, произвольного применения статьи 330 Уголовного кодекса о ненависти и раздорах и исполнения закона о ложной информации", - говорится в сообщении миссии ЕС.



Блокировка СМИ и преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей, занимающихся журналистскими расследованиями, гражданским или политическим участием, критикующих правительство, противоречит обязательствам Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических правах.



Из сообщения миссии Евросоюза в Бишкеке

ЕС вновь выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о смертельных случаях, пытках и бесчеловечном обращении и очень низким уровнем судебных решений по этим заявлениям в исправительных учреждениях Кыргызстана и в СИЗО.



"Омбудсмен и национальные превентивные механизмы должны быть наделены независимостью и эффективными возможностями в соответствии с Парижскими принципами о стандартах для национальных правозащитных учреждений. ЕС повторно выразил обеспокоенность, что смерть в тюрьме известного правозащитника Азимжана Аскарова летом 2020 года до сих пор прозрачно не расследована, а его семья до сих пор ожидает правосудия", - говорится в сообщении.



Стороны обсудили вопросы недопущения дискриминации и необходимость принятия комплексного законодательного акта, включающего все формы дискриминации, в том числе по этническому признаку, полу, сексуальной ориентации, инвалидности и религиозным убеждениям.



ЕС приветствует усилия Кыргызстана по укреплению прав и защиты детей и надеется на скорейшее принятие Кодекса о детях.



В соответствии со своими обязательствами по Конвенции о правах людей с инвалидностью власти Кыргызстана рассказали о предпринятых шагах, включая разработанную программу "Доступная страна". ЕС выразил обеспокоенность в связи с ростом числа случаев насилия в отношении женщин и детей в стране и призвал обеспечить эффективную поддержку пострадавшим, надлежащее расследование и доступ к правосудию.



Диалогу по правам человека предшествовала встреча с представителями местного гражданского общества, включая правозащитников.



Кыргызстан пользуется односторонними торговыми преференциями ВСП+ (специальное стимулирующее соглашение Всеобщей схемы преференций для устойчивого развития и надлежащего государственного управления) с 2016 года. Срок действия нынешней схемы истекает в конце 2023 года. Чтобы продолжать пользоваться льготами, все бенефициары ВСП+, включая Кыргызстан, должны пройти процесс повторной подачи заявки. ЕС призывает КР выполнить свои обязательства, включая вышеупомянутые вопросы, чтобы обеспечить дальнейшее пользование льготами ВСП+.



Миссия ВСП+ и диалог по правам человека служит основой для оценки, которую подготовит Европейская комиссия для всех стран - бенефициаров ВСП+ и которую представят Европейскому парламенту и Совету Европы в конце года.