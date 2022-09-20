 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.09.2022
20:28  Почему Путин не объявляет мобилизацию? - Виктор Шацких
19:50  Ирина Винер предлагает России и Китаю создать альтернативную Олимпиаду
19:39  Папа Франциск проявил в Казахстане мирную безынициативность, - М.Фаустова
18:56  Сквер в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
18:54  Президентское послание Токаева: что услышали люди и как к нему отнеслись? - Г.Илеуова
18:52  ШОС и Казахстан. О логистике и лидерстве, - Данияр Ашимбаев
18:49  Блокировка сайтов. Кыргызстан нарушает Международный пакт о гражданских правах

18:41  По той же скользкой дорожке... Бывший казахстанский политик Галымжан Жакиянов вновь попал на страницы СМИ в Монголии, - Е.Сарсенбин
17:02  Погиб российский актер Сергей Пускепалис
13:23  Отказ от "зеленой" повестки раскалывает Европу
13:22  Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий
13:19  Западу не понравится следующий шаг России на Украине, - Тед Карпентер
13:17  Надежды Европы рухнули. У США нет лишних нефти и газа даже за деньги , - Кристиан Юришич
13:14  As-Sabeel: Европейская зима без российского газа. Сработает ли?
13:11  Журналисты нашли особняк Гульнары Каримовой в Подмосковье
13:10  Почему россияне придерживаются идей чайлдфри
11:47  Пойдет ли расширение на пользу ШОС? - Дина Малышева
11:42  О чем говорит сближение Казахстана и Китая? - Владимир Нежданов
09:59  Триумф(?!) ШОС означает сокращение "шагреневой кожи" американской гегемонии, - Ю.Тавровский
09:55  Безуглеродная поддержка: США не смогут увеличить экспорт нефти в ЕС, - Дм.Мигунов
08:34  ЧВК Вагнера в Африке и других местах. Работа у них такая, - В.Прохватилов
08:26  Что такое "деколонизация России"? - А.Кренгель
08:22  NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
07:56  Баткен: тела пяти кыргызстанцев не опознаны, 2 военных пропали без вести
07:49  В Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы
07:37  Британцы оказались перед выбором: "голодать или замерзнуть до смерти", - А.Яшлавский
07:33  Вторжение в Кыргызстан возглавлял тадж-генерал и экс-оппозиционер Шох Искандаров
00:57  Вашингтон берет под контроль Астану, - Виктория Панфилова
00:50  Киргизия и Таджикистан пришли к худому миру, - Къ
00:48  Выборы в США создают интригу вокруг "ядерной сделки" с Ираном, - Игорь Субботин
00:37  Киргизия – Таджикистан: смерть и ужас бесполезного приграничного конфликта, - Д.Усманов
00:34  Asharq Al-Awsat: Потолок цен на российскую нефть приведет к краху... идеалов Запада
00:31  Le Monde: Раскол в ООН из-за России – кошмар для Запада. И он станет явью
00:04  Си Цзиньпину подбирают наследника? - В.Скосырев
00:02  Правые наступают. "Братья Италии" хотят повторить "шведский" прорыв, - Д.Моисеев
Понедельник, 19.09.2022
21:10  Таджики освободили 5 пленных кыргызских пограничников
20:00  Запад ответил на ультиматум Путина, - Мих.Ростовский
19:36  Кремлевские тейпы. Дочь Пескова выходит замуж за бизнесмена Голбазова, "из влиятельного чеченского тейпа"
19:31  В новой столице Ахалского велоята Туркмении поселят 12 тысяч семей
18:46  МИД Таджикистана подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией
18:39  КазВыборы. Однократное президентство снимает вопрос "предопределенности"..., - Данияр Ашимбаев
17:15  Секретарь КырСовбеза Иманкулов утверждает, что за таджиков воевали и "афганские наемники"
17:09  Китайские университеты подают пример российским, - Александр Свистунов
17:07  США признали биологические исследования на Украине на малоимущих и пациентах психбольниц
17:03  Казахстан ввел запрет на вывоз угля автотранспортом
12:45  "Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами, - В.Павлов
12:44  Турция: изнанка буржуазной "стабильности", - Сергей Кожемякин
12:35  Вследствие вторжения Таджикистана, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали.
11:59  В Астане начался процесс над экс-ханским фаворитом Сатыбалдыулы. На "десяточку" потянет?
11:52  Елбасы бодр и весел! Переговоры с Ат-Тайебом о вечном в мечети
11:47  Армения хочет выйти из ОДКБ. Отвоевались, - Ю.Рокс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
ШОС и Казахстан. О логистике и лидерстве, - Данияр Ашимбаев
18:52 20.09.2022

О логистике и лидерстве
Из тональности освещения прошедшего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как, впрочем, из некоторых других аналогичных мероприятий нынешнего года, можно сделать немало интересных выводов.

Конечно, каждая страна сделала акцент на своем участии и выступлении своего лидера, но общее освещение совместных решений показывает, кто стал наибольшим бенефициаром.

С этой точки зрения наиболее пафосные оценки звучат с китайской стороны. Агентство "Синьхуа" отмечает: "В международной общественности распространяется мнение о том, что решение Председателя Си Цзиньпина совершить свою первую после вспышки пандемии заграничную поездку в Центральную Азию является важным стратегическим шагом для преодоления созданной США "блокады" посредством укрепления уз дружбы с партнерами по ШОС, демонстрирует силу воли и высокий авторитет китайского лидера, свидетельствует о постоянно растущем влиянии Китая во всем мире".

С этим сложно не согласиться. В условиях глобальных конфликтов КНР все больше завязывает на себя экономические и политические вопросы всего региона (хотя, безусловно, сталкиваясь с противодействием Запада и аккуратным противодействием партнеров по ШОС, которые хотели бы больше видеть экономический эффект, нежели брать на себя политические или военные обязательства. Не стоит забывать и о том, что ключевыми игроками ШОС помимо Китая являются Россия и Индия, глобальные интересы которых несколько не стыкуются со стратегией Пекина. Возле ШОС маячит Анкара: Эрдоган заявил о желании стать полноценным членом организации.

В итоговой декларации саммита (которую, кстати, опубликовали далеко не все сайты участников встречи) содержится такой тезис: "Государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС и поддерживают усилия стран региона, направленные на обеспечение процветания и мира, устойчивого развития и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы".

И это не мудрено. Стабильность региона объективно нужна почти всем, хотя до стабильности в нем далековато (только в этом году: январские события в Казахстане, конфликты в Афганистане, Каракалпакии, Памире и на таджико-кыргызской границе).

Сам регион периодически пытается между собой как-то интегрироваться, но получается у него это плохо. Совместные проекты идут скорее извне – из России, Китая, Турции, США (ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и т.д.). На совсем недавнем саммите в Чолпон-Ате Рахмон и Бердымухамедов не подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. А из трех подписавших его двое считают себя лидерами региона и не готовы этот титул (применяющийся внутри, нежели снаружи) уступать друг другу.

Да и как это лидерство определять – по площади, по численности населения, по размеру ВВП или боеспособности армий? Казахстан очень любит указывать на то, что является чемпионом по иностранным инвестициям, однако методика их подсчета, эффекта и наличия негативных последствий в виде растущего внешнего дола и отсутствия диверсификации обычно остается за бортом.

Основным продуктом, которые от ЦАР ждут на мировом рынке, является сырье – металлы, нефть, газ, хлопок и пшеница. И ключевым вопросом является логистика, которая выступает не только как инструмент экспорта, но и китайского транзита в более богатые страны. Рынок-то самой Центральной Азии достаточно ограниченный.

В нынешнем году вновь актуализировались вопросы новых логистических коридоров – по причине антироссийских санкций, которые привели к резким ограничениям по транзиту через Россию, а заодно и дефициту большого ряда товаров вследствие остановки множества предприятий, созданных западным бизнесом в РФ.

Остро встал вопрос о трубопроводе КТК, по которому в Европу идет львиная доля казахстанской нефти. Нефтепровод, выведенный Западом из-под собственных санкций, оказался в эпицентре информационно-политических игр: постоянно сообщается о проблемах с его работой из-за штормов, мин, экологов, проблем с энергетикой и т.д. При этом, по официальным данным, по КТК экспорт идет в обычном объеме, а многочисленные заявления можно истолковать как совместную акцию России, Казахстана и американских нефтяных компаний по разогреву цен на нефть для ухудшения ситуации в ЕС и снижению рейтинга демократов в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. После нескольких месяцев маневров агентство S&P пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана на "негативный", аргументируя это исключительно возможными перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума. Аналитики агентства в ходе сложной цепочки размышлений указали на то, что "Россия с меньшей долей вероятности выразит желание снова вмешаться в дела Казахстана [после января] и предоставить необходимые ресурсы".

Указав лишний раз, что сидеть на двух стульях не очень удобно. По крайней мере, у соседей это вызывает эстетический дискомфорт.

Самый интересный вопрос – это развитие транспортных коридоров, прежде всего железнодорожных.

Большинство направлений, понятно, касается творческого развития потенциала проекта "Один пояс – один путь". Казахстан хочет спрямить направление Достык-Мойынты, которое сократит путь от Китая до Западного Казахстана. Россия планирует помимо многочисленных пограничных проектов развивать транспортный коридор Китай-Монголия-РФ (Улан-Удэ-Улан-Батор-Тяньцзинь, Курагино-Эрдэнэт-Тяньцзинь), о чем Си Цзиньпин, Путин и Ухнаагийн Хурэлсух отдельно пообщались в Самарканде. Кроме того, Москву интересует проект дороги Аягоз-Бахты, которая сокращает китайско-российский транзит через Казахстан.

Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали в Самарканде договор о строительстве новой железной дороги – в обход Казахстана. Об этом проекте, который Мирзиеев назвал историческим, а Жапаров – "флагманским в рамках инициативы "Один пояс – один путь", Астана предпочитает молчать сквозь зубы.

Другой проект, который официально называется "Казахстан-Туркменистан-Иран" или "коридор Север-Юг", на самом деле начинается немного севернее Казахстана и связывает, по сути, Россию и Иран. Кроме Казахстана и Туркменистана в этом проекте активно участвует Азербайджан. Как напомнил на саммите Ильхам Алиев, у его страны самый большой торговый флот на Каспии.

Азербайджанские порты и прежде всего Баку представляет особый интерес для Казахстана, поскольку являются единственным транспортным коридором в обход России.

С 2017 года реализуется проект Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в котором участвуют Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция и который активно патронируется Евросоюзом. О вопросах его расширения говорится давно, но особенно – с февраля с.г.

Проект не пользуется популярностью в Москве, а из последних событий можно отметить резкую реакцию Вашингтона на очередную эскалацию Карабахского конфликта.

Азербайджан, как известно, при военно-технической помощи Турции нанес не так давно сокрушительное поражение армянским войскам в Карабахе. И недавние военные действия вначале воспринимались как игра Запада против России, направленная на рост напряженности в Закавказье. Ереван после прихода к власти Никола Пашиняна сложно назвать однозначным союзником Москвы, но ситуация в последнее время резко изменилась. ОДКБ по понятным причинам не стала оказывать военную помощь Армении. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Баку агрессором. А в поддержку территориальной целостности Армении резко выступил Тегеран. Понятно, что критика со стороны США и Ирана направлена скорее против Турции и связана с разными причинами, но Баку от этого не легче. Евросоюз от него одного, Вашингтон – другого, Москва – третьего, Анкара – четвертого, а ссориться с большими и нервными игроками сейчас очень сложно. Казахстан в схожей ситуации отчаянно лавирует, тем более что с востока свои крепкие объятия протягивает Пекин.

На юге в очередной раз, но с каждым разом все жарче разгорается конфликт Кыргызстана и Таджикистана, причем второй использует армейские подразделения.

Душанбе пролетает в транспортных войнах, тем более что Узбекистан и Кыргызстан из всех сил дружит ради китайского транзита, а Ташкент еще и хочет создать транспортный коридор через Афганистан в Пакистан (речь идет о проектах железной дороги и газопровода), при том что Душанбе от старых-новых хозяев Кабула явно не в восторге. Последние из всех сил пытаются создать представление о себе как о более респектабельном правительстве, но это, скажем так, вопрос веры. Недавнее уничтожение американцами в Кабуле одного из лидеров ИГИЛ (с которыми талибы официально разругались) или теракт возле российского посольства вызывают очевидные вопросы, на которые многие не хотят отвечать.

У таджикских властей напряженная ситуация в Бадахшане, а теперь еще и соседи между собой сговорились. Так что возникает ощущение, что конфликты в Фергане и Карабахе явно были приурочены к саммиту.

В общем, ситуация в Центральной Азии выглядит более чем напряженной и перспективы ее регулирования кажутся сомнительными. Сам регион производит впечатление не слишком субъектное, а у внешних игроков весьма разнонаправленные интересы.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Ашимбаев Данияр
20.09.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663689120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №142-VII ЗРК
- Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон Елизаветы II
- Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться - Алихан Смаилов
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- О заседании Рабочей группы Комиссии по возврату активов
- Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В партии "Ак жол" обсудили проблемы автодорожной отрасли
- Экспорт из Казахстана в США вырос на 77,2% за 7 месяцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  