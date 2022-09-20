Президентское послание Токаева: что услышали люди и как к нему отнеслись? - Г.Илеуова

18:54 20.09.2022

Президентское послание: что услышали люди и как к нему отнеслись?

1 сентября 2022 года на открытии парламентской сессии Президент К.Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где предложил очередной пакет реформ. Как показал опрос населения, 58% опрошенных знают о президентском Послании, 42% – не знают.



Кто больше других интересовался этим событием? В возрастном разрезе видна определенная специфика: данное выступление вызвало интерес чаще в группах респондентов 25–34 лет (24%) и 35–44 лет (20%), а в молодых (до 24 лет) и старших когортах (от 55 лет) интерес заметно ниже (9–13%). 43% из тех, кто сказал, что слушал Послание, имеют высшее образование; 41% респондентов со средним специальным образованием не слушали его. Знают/слушали Послание чаще других жители областных центров и те, кого можно отнести к средним по потребительскому потенциалу слоям респондентов (денег не хватает на покупку товаров длительного пользования (49%) и можем без проблем покупать товары длительного пользования (29%)).



Диаграмма 1. – Вы знаете/слышали о Послании Президента? (% от общего числа опрошенных)



Изображение



В целом, отношение к президентскому выступлению позитивное. У трети из тех 58%, кто слышал/знает о Послании, оно вызвало интерес. Примерно у равного числа опрошенных казахстанцев выступление вызвало доверие (24%) и одобрение (23%).



Среди негативных чувств/реакций, о которых сообщали участники опроса, чаще всего назывались недоверие (12%) и безразличие (7%). О недоверии выступлению Президента чаще других говорили респонденты в возрасте 35–44 лет (14%), а также старше 55 лет (13%); со средним специальным образованием (16%); представители низкодоходных групп (19% среди тех, у кого денег не хватает на питание и 24% среди тех, кому не хватает на одежду и обувь); жители села (16%).



Диаграмма 2. – Какое чувство/реакцию вызвало у Вас выступление Президента? (% от тех, кто знает/слышал о Послании; выбор не более 2-х вариантов ответа)



Изображение



Что же сумели услышать казахстанцы в выступлении Президента в Мажилисе? В Таблице 1 приведены ответы респондентов на открытый вопрос анкеты. Всего был предложен 51 вариант ответа. 12% затруднились назвать конкретные инициативы или сказали, что таких инициатив нет.



Наибольший интерес (32% упоминаний) вызвала следующая инициатива: "…считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Национальный фонд – детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия".



Среди самых запомнившихся также следует отметить предложения, по которым "Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года" (27%) и "этой осенью провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа" (14%).



Таблица 1. – В своем Послании Президент выдвинул ряд инициатив. Какие из них запомнились Вам больше всего? (открытый вопрос; ответы тех, кто знает/слышал о Послании)



Инициативы %

1.Инвестиционные доходы Национального фонда детям до 18 лет

31,8%

2.Пенсионный возраст женщин 61 год

27,2%

3.Досрочные выборы Президента

13,5%

4.Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

9,7%

5.Минимальная зарплата 70 000 тенге

6,7%

6.Улучшение экономики страны

3,6%

7.Повышение жизненного уровня населения

3,2%

8.Поддержка малого бизнеса

3,1%

9.Введение налога на роскошь

2,6%

10.Повышение уровня медицины

2,5%

11.Справедливое распределение национального дохода

2,4%

12.Увеличение размера пенсий на 27%

2,4%

13.Снижение стоимости автотранспорта

2,2%

14.Амнистия участникам январских событий

2,2%

15.Повышение уровня образования

2,1%

16.Строительство новых дорог

1,9%

17.Улучшение Налогового кодекса

1,8%

18.Льготные кредиты на обучение

1,4%

19.Земля – народу

1,4%

20.Равноправие языков

1,3%

21.Продление декретного отпуска

1,1%

22.Строительство медпунктов в аулах

1,0%

23.Помощь многодетным, соцобеспечение

1,0%

24.Доступное жилье

0,8%

25.Государство не будут вмешиваться в ценообразование

0,8%

26.Демократизация общества

0,7%

27.Строительство новых школ, детских садов

0,7%

28.Борьба с наркоманией

0,7%

29.Борьба с безработицей

0,7%

30.Повышение статуса педагога

0,7%

31.Экология, решение экологических проблем

0,4%

32.Запрет на ввоз автомашин из других стран

0,4%

33.Увеличение роли села

0,4%

34.Единая страна – единый народ

0,4%

35.Изменение законодательства

0,4%

36.Борьба с бытовым насилием

0,3%

37.Родственники Президента не могут занимать политические должности

0,3%

38.Доступные кредиты

0,3%

39.Борьба с коррупцией

0,3%

40.Студентам – общежития

0,3%

41.100 000 молодым – рабочие места

0,3%

42.изменения в Конституцию

0,1%

43.Привлечение иностранных педагогов

0,1%

44.Открытие инвестиционных платформ

0,1%

45.4-х дневная рабочая неделя

0,1%

46.Сокращение президентской квоты в Сенате

0,1%

47.Политическая реформа

0,1%

48.Улучшение инфраструктуры

0,1%

49.Приход российских университетов

0,1%

50.Развитие телемедицины

0,1%

51.Борьба с интернет-мошенниками

0,1%

нет таких инициатив 6,4%

затрудняюсь ответить 6,1%

Читая социальные сети, приходишь к стойкому впечатлению, что Казахстан страна, где у большинства жителей негативизм стал устойчивой чертой личности, причем в активной ее форме. По-детски отрицать все хорошее, негативно оценивать любое произошедшее в стране событие, всегда делать неутешительные выводы – сейчас это и правильно, и модно. Хотя, как говорят психологи, негативизм является результатом дефекта воспитания, признаком внутренней неуверенности человека, недостатком у него необходимых знаний и умений для преодоления возникающих проблемных ситуаций.



Вместе с тем, результаты опросов населения показывают, что не только негативизм распространен в общественном мнении. Так, к программным президентским документам, как минимум, сохранился интерес: более половины опрошенных знают о нем. Нет и негативистской позиции в отношении содержания Послания, поскольку чаще других реакций в отношении него назывались интерес, доверие и одобрение. Значимое число инициатив и предложений президента населением было услышано. Среди наиболее интересных: инициативы о перераспределении инвестиционных доходов Национального фонда детям до 18 лет; о снижении пенсионного возраста женщин 61 год в период до 2028 года и назначение досрочных президентских выборов.



Вместе с тем, есть категории населения, которые выразили неприятие выступления президента. Прежде всего, я бы обратила внимание на казахстанцев со среднеспециальным образованием. Судя по всему, в этой группе есть недовольство, которое может быть связано с уровнем дохода и социально-профессиональным статусом, который они считают недостаточно высоким в обществе и, соответственно, не видят ответов на свои запросы в президентских выступлениях. Я думаю, есть тесная экономическая связь этой неудовлетворенности с тем фактом, что свое недовольство выражают также представители средней возрастной когорты (35–44 лет) и жители областных центров и городов областного подчинения. Именно в подобных населенных пунктах в соответствии со структурой экономики была наибольшая концентрация работников со средним специальным образованием, и которые теперь в условиях "массового" высшего образования не могут обеспечить себе соответствующую занятость и приемлемый уровень жизни.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Илеуова Гульмира

20.09.2022