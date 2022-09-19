Сквер в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II

18:56 20.09.2022

CentralAsia (KZ) - Сквер в центральном парке города Астаны (Казахстан) будет назван в честь Королевы Елизаветы II, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу сената



"Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени Короля Чарльза III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии. В ходе беседы с Королем Чарльзом III Председатель Сената, лично выразив соболезнования от имени Главы государства, информировал собеседника о том, что по решению Президента страны в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II", - говорится в сообщении.



Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии посещения гроба Королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Казахстана.



19 сентября казахстанская делегация, в состав которой также входил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, приняла участие в церемонии похорон Королевы Елизаветы II, прошедшей в Вестминстерском аббатстве.



Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Ей было 96 лет. Она правила королевством на протяжении 70 лет. 19 сентября отдать дань памяти в британскую столицу со всего мира съехались около 500 высокопоставленных гостей. На последний прием к королеве пришли все ныне живущие премьер-министры Великобритании.