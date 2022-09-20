Папа Франциск проявил в Казахстане мирную безынициативность, - М.Фаустова

19:39 20.09.2022 20.09.2022



Саммит религиозных лидеров оказался особенно блеклым на фоне череды военных конфликтов в Евразии

Милена Фаустова



В то время как папа Франциск и другие религиозные лидеры вели диалог, поблизости вспыхнули сразу два военных конфликта.

Визит папы Римского Франциска в Казахстан, который прошел с 13 по 15 сентября под девизом "Посланники мира и единства", можно оценить как один из самых неудачных. Во время посещения страны понтифик неустанно призывал к миру, но словно нарочно то здесь, то там на просторах бывшего СССР вспыхивали локальные военные конфликты. Франциск не успевал их комментировать.



В столицу республики – тогда еще этот город назывался Нур-Султан, но уже готовился вернуть себе имя Астана – папа прибыл в сопровождении военных истребителей вооруженных сил Казахстана. Эта мера безопасности была избрана в том числе потому, что за несколько часов до вылета понтифика из Италии на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. "Новые очаги напряженности", как обозначил этот конфликт Франциск, возникли на фоне специальной военной операции РФ в Украине.



В Казахстане, где помимо прочего глава Ватикана участвовал в саммите лидеров мировых и традиционных религий, Франциск призвал человечество "не привыкать к войне, не смиряться с ее неизбежностью". "Сегодня единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диалог. Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", – сказал папа.



Речь прозвучала14 сентября. В тот же день началось еще одно вооруженное противостояние: на этот раз между военнослужащими Таджикистана и Киргизии на границе двух государств, то есть в относительной близости от Казахстана.



Однако если на армяно-азербайджанский конфликт понтифик отреагировал, то на таджико-киргизский – нет. Было ощущение, что папа в целом устал от вспыхивающих одно за другим вооруженных столкновений. То ли боясь кого-нибудь в очередной раз обидеть, то ли не желая принимать ничью сторону, понтифик рассуждал о насущных проблемах, используя максимально возможные обобщения.



13 сентября во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, членами правительства и представителями общественных организаций папа Бергольо заявил: "Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях".



Учитывая, что папа Римский надеялся встретиться в Казахстане с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, многие ожидали от понтифика принципиальных заявлений по поводу конфликта РФ и Украины, однако они так и не прозвучали. Даже во время традиционной пресс-конференции на борту самолета, уносившего папу обратно в Рим, Бергольо как мог старался обходить упоминания Украины. Например, когда ему был задан вопрос о том, насколько сегодня оправданны поставки оружия в эту страну, Франциск уклончиво ответил: "Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но оно аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение "любовь к родине": если не защищаешь что-то, значит, ты это не любишь, а если защищаешь, значит, любишь, – заметил папа и добавил: – Необходимо задуматься над концепцией справедливой войны". Еще на один вопрос об Украине ответил так: "Я думаю, что всегда сложно понять диалог с государствами, которые начали конфликт, потому что кажется, что именно они первыми начали. Это сложно, но мы не должны отказываться от него. Мы должны дать возможность для диалога всем". Затем глава католиков попросил больше не задавать ему вопросы на эту тему.



Свое заявленное миротворчество Франциск использовал не для политических выступлений, а для налаживания взаимоотношений с религиозными сообществами, в том числе с Московским патриархатом.



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Папа Франциск верен своему обычаю

воздавать должное архиерейскому

достоинству православных иерархов.

Так он встретил митрополита

Антония (Севрюка). Фото ReutersВпрочем, тоже не очень успешно. В последнее время из-за разных позиций папы Франциска и патриарха Кирилла на специальную военную операцию РФ отношения Святого престола и РПЦ дали трещину. Готовящаяся встреча глав двух церквей была отменена, а ближайший помощник папы префект Дикастерии по содействию христианского единства кардинал Курт Кох обвинил главу РПЦ чуть ли не в ереси. Патриарх даже отказался ехать в Казахстан на саммит религиозных лидеров.

В рамках форума понтифик настоял на встрече с делегацией Московского патриархата. Как рассказал журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Антоний (Севрюк), в рандеву с папой также участвовали митрополиты Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный) и Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев). По словам Севрюка, "состоялся теплый разговор". "Серьезная международная напряженность, которую мы сейчас наблюдаем, конечно, испытывает эти отношения на прочность. Не все идет так, как обеим сторонам хотелось бы. Это требует от нас братского понимания, христианского отношения и пророческого взгляда в будущее. Верим, что с помощью Божией, а также благодаря совместным трудам мы сможем преодолеть как эти, так и многие другие вызовы, которые встают не только перед нашими церквами, но и перед народами и религиями всего мира", – заключил председатель ОВЦС. Однако "никакой конкретики в отношении перспектив новой встречи" предстоятелей церквей не обсуждалось.



Понтифик не говорил и о проблемах католиков в Белоруссии. Помимо встречи с экзархом Белорусской православной церкви он беседовал с витебским католическим священником Виктором Жуком. Тот был задержан в Витебске 8 декабря 2020 года как несогласный с итогами президентских выборов.



В Центральной Азии папу ждало еще одно разочарование. 14 сентября в Казахстан с краткосрочным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Сейчас Святой престол готовится продлить так называемое Временное соглашение между Китаем и Католической церковью. Впервые документ был подписан в сентябре 2018 года и пролонгирован спустя два года. Текст соглашения до сих пор остается закрытым для широкой публики, однако известно, что в его рамках Ватикан признал католических епископов, назначенных в обход понтифика Коммунистической партией Китая (КПК). По сообщению Reuters, узнав о прибытии Си Цзиньпина, Франциск предложил ему встретиться, однако лидер КНР отказался, сославшись на отсутствие свободного времени.



Это случилось накануне суда над почетным кардиналом Иосифом Чэнем, который начался 19 сентября в Китае. Власти страны обвиняют 90-летнего прелата в "сговоре с иностранными силами". Чэнь и еще несколько десятков католических священников выступали против Временного соглашения, утверждая, что оно только ухудшит положение католических верующих в КНР. В июле с.г. высказал опасения насчет будущего католиков Китая и Гонконга также архиепископ Хавьер Эррера Корона, который до февраля возглавлял Учебную миссию Святого престола в Гонконге. Однако Франциск, которому важны взаимоотношения с коммунистическим правительством страны, открыто не заступился за Чэня или других арестованных священнослужителей.



Си Цзиньпин дал понять, что не особо нуждается в разговоре с папой Римским, но Франциск заявил, что все еще "открыт для диалога". "Чтобы понять Китай, нужен целый век, а мы не живем сто лет. Китайский менталитет богат, и, когда он нездоров, он теряет это богатство и может ошибиться. Чтобы его понять, мы избрали путь диалога, мы открыты для диалога", – подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать процесс против кардинала Чэня нарушением религиозной свободы, о которой понтифик много говорил в Казахстане.



"Китайский менталитет понять нелегко, но его необходимо уважать, я его уважаю всегда", – подчеркнул папа, добавив, что он не может "квалифицировать Китай как антидемократический", хотя "есть вещи, которые противоречат демократии". "Кардинал Чэнь – пожилой человек. Он говорит то, что чувствует. То, что с ним происходит, говорит о наличии некоторых ограничений в стране. Но я не хотел бы давать этому характеристику. Я стараюсь придерживаться пути диалога, во время которого многое может проясниться. Мы не должны терять терпения", – заключил Франциск.



Второй в истории визит папы Римского в Казахстан запомнился красочными фотографиями. Вот понтифик держит национальный инструмент казахов домбру, вот примеряет ак-калпак – национальный киргизский головной убор, а вот – целует панагии у членов делегации РПЦ.



Уже после возвращения Бергольо в Рим стало известно, что за урегулирование в Украине взялись мексиканцы. 16 сентября на церемонии перед военным парадом в честь независимости Мексики президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что правительство готовит предложение, которое позволит заключить перемирие между Россией и Украиной по крайней мере на пять лет. Проект предусматривает также создание посреднического комитета, куда войдет и папа Франциск. Но этот план раскритиковала украинская сторона. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте отметил, что "миротворцы", использующие войну как тему для собственного пиара, "вызывают только удивление". Непонятно, относятся ли эти слова только к властям Мексики или к папе Римскому тоже. Источник - НГ

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