Референдумы назначены. Через неделю Россия увеличится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области

00:01 21.09.2022

Названы последствия референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

Народное голосование назначено на 23-27 сентября



В ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской области 23-27 сентября пройдут референдумы о присоединении к России. Причем в Запорожье вопросы, как заявил глава ВГА Балицкий, будут звучать так: "О выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в Россию". Мы выясняли, чего ждать от грядущих референдумов.



Народное голосование назначено на 23-27 сентября



Начался процесс с того, что вчера Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. В свою очередь, Пушилин выразил готовность не только провести референдум, но и объединить усилия по их подготовке.



По просьбе Общественного совета Херсонской области проведение такого референдума объявил и глава ВГА региона Владимир Сальдо. После обращения с аналогичной инициативой общественного движения "Мы вместе с Россией" и жителей региона был издан указ руководителя Запорожской области Евгения Балицкого. В народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумы назначены на 23-27 сентября и будут проводиться в смешанном (очно-заочном) формате.



Эти референдумы - далеко не первое народное волеизъявление, определяющее судьбу региона. 11 мая 2014 года на территориях Донецкой и Луганской республик прошли референдумы, результаты которых позволили провозгласить независимость от Киева. Всплеск агрессивного украинского национализма, спровоцированного Евромайданом, вызвал желание населения Донбасса выйти из состава Украины. Тогда на подготовку к голосованию в Донецкой области ушло всего 5 недель, а в Луганской еще меньше - 3.



На избирательных участках люди работали практически бесплатно, а охрану осуществляли отряды добровольцев. При всем стремлении организаторов показать открытость процесса голосования, иностранные наблюдатели состояли только из представителей прессы. Ни ОБСЕ, ни Совет Европы, ни другие международные организации и страны официально своих наблюдателей не направляли.



По данным ЦИК ДНР, акт государственной самостоятельности республики поддержало 89% проголосовавших при явке в 75%. При аналогичной явке в ЛНР, согласно данным организаторов, за самоопределение высказалось 96,2%.



Исходя, по крайней мере, из истории проведения референдумов в 2014 году, нельзя исключать, что Киев предпримет любые меры, чтобы и в этот раз попытаться сорвать процесс голосования.



Например, 8 лет назад во время проведения референдума о независимости ДНР в Красноармейске украинские силовики не только устроили захват одного из избирательных участков, но и открыли огонь по митингующим против силового произвола мирным жителям, один из которых погиб от пулевого ранения. Поэтому и сейчас обстановка в регионах в дни голосования будет как минимум напряженной.



За счет Запорожской и Херсонской областей масштабы референдума о присоединении к России могут превзойти голосование по независимости 2014 года.



По словам чрезвычайного и полномочного посла ЛНР в России Родиона Мирошника, сейчас идут консультации и обсуждаются рабочие моменты о формате референдума. "Есть неформальные сигналы из России о том, как будут восприняты итоги референдума. У нас сегодня ночью погибли 7 мирных жителей, а вчера в Донецке - 16. Эксперты сейчас работают над тем, чтобы в условиях очень серьезной опасности со стороны украинского государства использовать все доступные методы для проведения референдума. Их много, и единого стандарта проведения референдума не существует. Нам необходимо создать тот формат, в котором будет обеспечено прозрачное, понятное, доступное и свободное волеизъявление граждан, которое будет в первую очередь воспринято Россией и наблюдателями из других стран", - сообщил "МК" Мирошник.



Посол ЛНР отметил, что при подготовке проведения референдума обязательно будет учитываться опыт 2014 года. "Это наш опыт, будем на нем базироваться. Этому нас обучать не надо. Мы знаем, как проводился референдум, знаем его результаты.



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Кроме того, привлечены эксперты, которые сами участвовали в подготовке референдумов в других государствах и которые знают, какие новые методы здесь можно применить. Мы совершенно не против использования наработанных, легитимных и признанных практик других стран".



Из результатов опроса ИНСОМАР, проведенного 6 сентября, выяснилось, что за вхождение в состав России на референдуме в Запорожской области собираются проголосовать 71% граждан, а в Херсонской - 63%. На территории Запорожской области готовы принять участие в голосовании 75% респондентов, в Херсонской - 65%. Также ИНСОМАР зафиксировало, что в ДНР собираются проголосовать 80% опрошенных, в ЛНР - 83%. Опрос РИПСИ зафиксировал, что 94% граждан ДНР проголосуют за присоединение к РФ, в ЛНР - 93%.



В беседе с "МК" директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов подчеркнул, что решение по назначению референдума станет стимулом для мобилизации и объединением вокруг идеи процесса присоединения к России. "Тогда появятся контуры образа будущего и его понимания. Это будет означать совершенно другое качества жизни и уровень безопасности, а эта проблема сейчас ключевая для жителей республик".



В случае проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях будет работать иная логика. "Это будет означать завершение дискуссионного формата по вопросу позиций переговоров по урегулированию конфликта. В случае если проголосуют и все четыре региона будут приняты в состав России, то базой будет вот такой минимум, с которого будет начинаться разговор с официальным Киевом", - отметил эксперт. "Они станут территорией России, а Россия не ведет переговоров о статусе и принадлежности своих территорий".



Также в случае позитивного решения жителей региона, по мнению Денисова, будет стабилизироваться линия соприкосновения. "Есть вероятность, что в стратегической перспективе повторится сценарий конфликта низкой интенсивности, где обе стороны будут ждать удачной геополитической конъюнктуры для потенциально возможных военных действий или конфигураций с политическим разрешением конфликта".