Палестина бросает вызов газовым планам Израиля и Европы, - Игорь Субботин

00:03 21.09.2022

20.09.2022



Дефицит энергоносителей мобилизовал противников еврейского государства

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Яир Лапид так хотел нефтегазовой сделки с Ливаном, что даже придумал, как обойти Кнессет.

Палестинские группировки заявили о своем праве на газовые месторождения в Восточном Средиземноморье, после того как Израиль и Ливан стали на шаг ближе к подписанию сделки о морских границах. Соответствующие заявления прозвучали на уровне политического бюро группировки ХАМАС, которая уверена, что еврейскому государству пора прекратить водную блокаду прибрежного анклава. Решительность боевиков дает основания полагать, что Израилю будет трудно частично покрыть потребности Европы в энергоносителях за счет увеличения газовой добычи.



О том, что проблема статуса газовых месторождений в Средиземноморье сейчас находится в повестке Газы, изданию Al-Monitor заявил член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди.



"Этот вопрос поднимался в прошлом и будет затрагиваться в дальнейшем", – пообещал он. Именно в качестве сигнала Израилю палестинские фракции в середине этого месяца провели массовое мероприятие, заложив первый камень в основу морского перехода, который бы мог соединить анклав с внешним миром в случае тотального снятия водной блокады. На нем командиры группировок выступили с призывом разрешить палестинцам пользоваться своими природными ресурсами в Средиземноморье и подчеркнули, что они не позволят Израилю использовать их газ.



Подобные высказывания стали практически созвучными тому, что произносило в последние месяцы руководство шиитской группировки "Хезболла", комментируя обострившийся спор Израиля и Ливана о морских границах. "Партия Аллаха" недвусмысленно демонстрировала, что готова пустить в ход против добывающих установок даже боевые беспилотники. Однако, похоже, в этом деле при американском посредничестве в последние недели наметился прогресс.



На днях президент Страны кедров Мишель Аун на встрече со специальным координатором ООН Йоанной Вронецкой заявил, что соглашение о границах может быть достигнуто в течение сентября или в начале октября. "Переговоры по демаркации морской границы с Израилем вступили в финальную стадию, – сказал он. – Права Ливана на разработку нефтегазовых месторождений в его исключительной экономической зоне будут гарантированы".



По данным издания "Исраэль хайом", ради сделки с Ливаном премьер-министр Израиля Яир Лапид даже проработал вопрос о возможном утверждении текста соглашения в обход Кнессета (парламента). В экстраординарных случаях правила позволяют правительству не раскрывать подробности договоренностей и утвердить его на уровне "кабинета безопасности". Для активации такого сценария официальные лица обсуждают идею изменить формулировку морского соглашения с Ливаном с "установления границы" на "обозначение границы". Это обеспечило бы иммунитет от внимания парламентариев. Источники утверждают, что в рамках сделки власти Израиля готовы на серьезные уступки Бейруту, в том числе по поводу передачи ему месторождения "Кана".



Как сообщало в конце августа Министерство энергетики еврейского государства, в первой половине этого года добыча природного газа выросла на 22%. Как отмечала глава ведомства Карин Эльхаррар, этот скачок производства даст Израилю возможность экспортировать свой газ в ЕС, чтобы покрыть его растущий дефицит энергоносителей. По ее ожиданиям, добыча продолжит расти после того, как еврейское государство развернет полноформатную добычу на месторождении "Кариш". В июне Израиль уже подписал меморандум о взаимопонимании с Египтом и Евросоюзом, направленный на увеличение добычи и экспорта газа. Его планируют поставлять в североафриканскую страну, а затем реэкспортировать в страны евросообщества.



В этой связи заявления палестинских фракций о праве прибрежного анклава на месторождения западные издания рассматривают в контексте борьбы с кризисной симптоматикой на рынке энергоносителей в ЕС и желания бросить вызов планам Израиля в ливанском стиле.



Как заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, конкретную мотивацию заявлений со стороны палестинских фракций сложно угадать, потому что здесь скорее всего соединяется комплекс в том числе конъюнктурных факторов. "Во-первых, в анклаве, конечно, используют ситуацию с переговорами Израиля и Ливана о демаркации границ, которые Аун недавно назвал вышедшими на финишную прямую. Вернее сказать, используют, чтобы побряцать оружием", – пояснил аналитик.



Во-вторых, рассуждает собеседник "НГ", группировки ХАМАС и "Хезболла" в рамках "шиитской оси" не только союзники, но и конкуренты, поэтому аналогичная "Хезболле" демонстрация готовности угрожать израильским буровым вышкам также имеет смысл для хамасовцев. "В-третьих, думаю, есть и апелляция к турецкому фактору, – предположил эксперт. – Учитывая предыдущие неформальные претензии Анкары на возможный меморандум с сектором Газа для создания морского коридора, палестинцы разыгрывают эту карту, потому что Турция, несмотря на налаживание отношений с Израилем, вынуждена и дальше отстаивать права Палестины".



В-четвертых, если анализировать процесс усиления иранского присутствия в Сирии, антикризисные меры в Ираке и Ливане, складывается впечатление, что Иран в настоящий момент пытается максимально мобилизовать своих союзников по всему периметру "шиитской оси", пояснил Мардасов. "И последнее официальное "примирительное" заявление ХАМАС в отношении Дамаска – тому подтверждение, – обратил внимание эксперт. – Думаю, что здесь видны попытки со стороны Ирана не только банально сохранить свои позиции в элитах, несмотря на кризис в ряде стран, но и застраховаться на случай полного провала "ядерных" переговоров и, конечно, использовать ситуацию, когда Россия сфокусирована на боевых действиях в Украине и чувствительна к возможности наращивания военной силы в той же Сирии".