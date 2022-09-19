США планируют передать Узбекистану и Таджикистану свои военные самолеты из Афганистана

00:39 21.09.2022

В обмен страны окажут содействие в борьбе с терроризмом



Сая Тауекелова



США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов, которые использовались в Афганистане. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны и помощника конгресса с доступом к переговорам, передает Kazakh24.info.



По данным издания, речь идет о 46 воздушных судах, среди которых самолеты общего назначения C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk. Пилоты афганских ВВС успели перевезти их в Узбекистан после смены власти в стране.



Теперь США думают передать правительствам Узбекистана и Таджикистана часть самолетов в обмен на неофициальное соглашение об углублении отношений в области безопасности и борьбы с терроризмом.



Сделка может подразумевать расширение обмена разведданными в долгосрочной перспективе или размещение войск, или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане. Однако более вероятным вариантом источники издания называют соглашение о доступе к информации Узбекистана и Таджикистана о террористических сетях.



Как отметил чиновник из американского Минобороны, обе страны, "безусловно, очень заинтересованы" в том, чтобы получить эти самолеты.



Politico напомнила о том, что Узбекистан тесно сотрудничал с США после терактов 11 сентября 2001 года, когда начал сдавать в аренду авиабазу Карши-Ханабад для операций в Афганистане. Однако позже это соглашение было разорвано. При этом новая договоренность о базировании США в Узбекистане потребует изменения законодательства, то есть отмены запрета на размещение на своей территории иностранных военных баз.



В свою очередь Таджикистан после терактов 11 сентября разрешал американским военным самолетам делать дозаправку в аэропортах страны. Но затем страна вступила в Организацию Договора о коллективной безопасности и разместила на территории российскую военную базу.



Пентагон не стал официально подтверждать информацию издания о передаче самолетов и отметил, что не стремится к постоянному присутствию вооруженных сил США в Центральной Азии.