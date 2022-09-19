Forbes: Американская сланцевая отрасль близка к параличу. Европе она не поможет

01:08 21.09.2022 Forbes

США



Почему американские сланцевые производители не спешат на помощь, несмотря на дефицит предложения нефти



Американские сланцевики не смогут спасти Европу, если поставки нефти из России будут еще больше ограничены, пишет автор статьи в Forbes. Добыча черного золота в США сталкивается с рядом проблем инвестиционного и политического характера, утверждает он.



Дэн Эберхарт (Dan Eberhart)



Великая американская сланцевая машина уперлась в стену.



Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться. Некоторые сланцевые производители уже предупреждают, что рост объемов добычи в Соединенных Штатах может оказаться ниже, чем ожидается, – вероятно, намного ниже.



Это плохая новость для нефтяных рынков, где уже наблюдается дефицит предложения.



Проблемы с резервными мощностями в странах, входящих в картель ОПЕК+, хорошо всем известны, вероятность заключения сделки по иранской ядерной программе, которая позволит вывести больше иранской нефти на глобальные рынки, крайне мала, программа по высвобождению рекордных объемов сырья из стратегического резерва США завершится через пару недель, а предстоящее европейское эмбарго еще больше нарушит потоки российского экспорта.



Нефтяной рынок в скором времени испытает на себе еще один масштабный кризис поставок, а это неизбежно приведет к росту цен.



Несмотря на сигналы рынка о том, что он нуждается в увеличении предложения, сланцевые производители заявляют, что они не могут прийти на помощь. Американские производители делают все возможное в текущих обстоятельствах. Руководители сланцевых компаний предупреждают европейских чиновников, что они не смогут спасти Европу от энергетического кризиса, если поставки из России будут еще больше ограничены.



Между тем самих сланцевых производителей в этом году и в следующем ждет существенный рост, хотя, возможно, он не впечатлит обозревателей рынка, учитывая достаточно высокие ожидания и прошлые показатели.



Последние несколько недель объемы добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах держались на уровне примерно 12,1 миллиона баррелей в день. Это существенное улучшение по сравнению со спадом в период пандемии, когда цены на "черное золото" обвалились, а добыча составляла менее десяти миллионов баррелей в день. Однако это все равно намного меньше тех 13 миллионов баррелей в день, которые Америка добывала до начала пандемии.



Что еще тревожнее, темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться с середины июня. На тот момент работало всего около 600 буровых вышек. Количество действующих нефтяных вышек в Пермском бассейне в настоящее время составляет 316 – это самый низкий показатель за четыре месяца. То есть самый продуктивный сланцевый регион в Соединенных Штатах – основной двигатель роста добычи нефти в Америке – сейчас переживает период значительного замедления, а это, в свою очередь, приведет к снижению добычи в будущем.



Не стоит удивляться, если Америке не удастся нарастить добычу на один миллион баррелей в день, на который рассчитывали эксперты.



Скотт Шеффилд (Scott Sheffield), генеральный директор Pioneer Natural Resources, ожидает, что в этом году добыча в Соединенных Штатах вырастет всего на 500 тысяч баррелей в день, а в следующем году прирост может оказаться значительно ниже тех 800 тысяч, которые сейчас прогнозирует Управление энергетической информации США.



Что же происходит? До начала пандемии объемов добычи сланцевой нефти было достаточно, чтобы покрывать глобальный рост спроса.



Теперь этот сектор демонстрирует низкие показатели. Отчасти это объясняется проблемами в цепочке поставок, инфляцией, ограничениями со стороны инфраструктуры – то есть такими факторами, которые приводят к снижению прибыли и заставляют производителей дважды подумать о дальнейших инвестициях. Эти проблемы сохраняются в глобальной экономике уже некоторое время.



Что уникально для энергетической отрасли, так это чрезвычайная волатильность на сырьевых рынках, которую мы наблюдаем последнее время.



Пока что в третьем квартале эталонная нефть марки Brent и топливо американской марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели примерно на 20%, что стало самым значительным квартальным снижением с начала пандемии в 2020 году. В июне WTI стоила более 120 долларов за баррель, но в августе упала до 80. Сейчас она торгуется на уровне около 85 долларов за баррель.



Такое резкое падение цен заставит любого производителя дважды подумать, прежде чем делать новые капиталовложения.



Рост процентных ставок и страх перед экономической рецессией давят на производителей, и неважно, что на энергетических рынках сейчас образовался дефицит предложения.



Шеффилд считает, что на протяжении всего 2023 года инфляция на нефтяных месторождениях будет оставаться стабильной и держаться на уровне примерно 10%. Он предупреждает, что цены на дизельное топливо, которое необходимо для работы большинства буровых установок и оборудования для сланцевой добычи, представляют собой потенциальный фактор более высокой инфляции. Запасы дизельного топлива сократились из-за устойчивого спроса и экспорта, а поставки в Соединенных Штатах почти достигли пятилетнего минимума в преддверии зимы, когда спрос на этот вид топлива высокий.



Добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах сдерживают проблемы инвестиционного и политического характера. Сейчас Уолл-Стрит не дает своего благословения на существенное наращивание добычи, предпочитая такую модель, которая предусматривает низкий уровень добычи и высокий уровень доходов.



Размеры вознаграждения руководителей сланцевой промышленности в настоящее время определяются целевыми показателями денежного дохода, а не целевыми показателями роста производства. В результате эта модель низкого роста прочно закрепилась в секторе.



Политика администрации Байдена в отношении ископаемого топлива и ее публичные заявления тоже не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды. Белый дом, возможно, и требует от производителей дополнительных поставок сегодня, но его политические приоритеты направлены на устранение потребности в них в течение всего пяти лет. Такие временные рамки чрезвычайно малы для отрасли, чьи инвестиции зачастую рассчитаны на 20 и более лет.



Даже несмотря на то, что в сланцевой индустрии инвестиционные циклы как правило короче, у ее руководителей не будет никаких стимулов для того, чтобы инвестировать миллионы долларов в новые вышки и расширение штатов сотрудников, если их компании не могут рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе.



Все эти факторы погружают сланцевую отрасль в состояние, близкое к параличу. Учитывая воздействия огромного количества разнонаправленных сил, самым разумным шагом, с точки зрения многих руководителей, будет не делать ничего – подождать и посмотреть, во что выльется это безумие.



Действительно, значительное увеличение добычи – это рискованный шаг в нестабильные времена. Лучше сидеть сложа руки и получать прибыль, особенно если учесть, что инвесторы хотят от сектора именно этого.



Опасность для нефтяных рынков заключается в том, что в ближайшие несколько недель с поставками российской нефти начнутся серьезные проблемы. Международное энергетическое агентство считает, что продажи сырья из России – самого крупного экспортера в этом секторе в мире – могут упасть почти на 20%, когда пятого декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза.



Если этот прогноз окажется верным, кто сможет заполнить образовавшуюся пустоту? Не стоит рассчитывать на сланцевую нефть в этот раз – по крайней мере не при нынешних обстоятельствах. Источник - ИноСМИ

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